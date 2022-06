¿Quién es Martha Bomgardner, la esposa del juez Samuel Alito?

Martha Bomgardner es la esposa del juez de la Corte Suprema de los EE.UU. Samuel Alito, autor del borrador de la opinión judicial que anularía Roe v. Wade.

Es posible que la decisión judicial real sobre Roe se produzca el viernes 24 de junio de 2022, cuando el tribunal programó un día de opinión final antes de entrar en la sesión de verano. Sin embargo, el tribunal siempre podría agregar otro día de opinión, quizás el próximo lunes.

Eso tiene todos los ojos puestos en Alito. El nombre de su esposa también se da como Martha-Ann Bomgardner y Martha-Ann Alito y Martha Ann Alito.

Esto es lo que necesita saber:

1. Bomgardner trabajó como bibliotecaria de derecho

Según The Sun, Bomgardner es un ex bibliotecario de derecho.

Ella se mantiene fuera del ojo público en su mayor parte.

Conoció a Alito cuando él visitaba la biblioteca de derecho donde ella trabajaba. Era un asistente legal en ese momento, informó The Sun. Ella habló en la Universidad de Kentucky en el pasado. Esa universidad dio esta información biográfica de ella:

Completó un B.A. en literatura comparada en la Facultad de Artes y Ciencias del Reino Unido, y una maestría en biblioteconomía en la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Trabajó como bibliotecaria de referencia en la Biblioteca Pública de Neptune en Neptune, Nueva Jersey; bibliotecario de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Newark, Nueva Jersey; Jefe de Referencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos; y director de biblioteca en Congressional Quarterly.

Según The Sun, Alito era tan “tímido” que tardó 13 meses en invitar a salir a su futura esposa.

Después de un año de noviazgo, se mudaron juntos a Washington D.C.

2. La esposa de Alito nació en Kentucky de un padre que estaba en la Fuerza Aérea

Bomgardner nació en Kentucky.

“Martha-Ann Alito ingresó a un mundo completamente nuevo después del nombramiento de su esposo en la Corte Suprema de EE. UU. en 2006”, se lee en el comunicado de la Universidad de Kentucky, donde habló una vez. La describe como una “nativa de Kentucky y graduada de la Universidad de Kentucky”.

Según ese artículo, “Martha-Ann Bomgardner Alito nació en Ft. Knox, Kentucky. La carrera de su padre en la Fuerza Aérea la llevó a Azores, Texas, Francia, Maine y Nueva Jersey durante su infancia”.

3. Bomgardner estuvo en las noticias cuando se enviaron correos electrónicos no deseados en su nombre

La esposa de Alito una vez fue víctima de los spammers.

Según Above the Law, un correo electrónico no deseado se originó en la dirección de correo electrónico de “Martha-Ann Alito”.

Se trataba de aumentar la “productividad y eficiencia de los documentos en todo el flujo de trabajo de redacción legal”.

El autor le envió un correo electrónico a Alito y “le sugirió que cambiara la contraseña de su correo electrónico”. Le envió un correo electrónico al autor para disculparse a pesar de que solo era víctima de un spammer.

4. Alito y su esposa heredaron acciones de su padre que llevaron a sus recusaciones de casos judiciales

Según The Associated Press, Alito se recusó de unas seis docenas de casos ante la Corte Suprema de Estados Unidos sin explicación.

Sin embargo, las revelaciones financieras mostraron que Alito y su esposa, Martha Ann, “heredaron docenas de acciones cuando su padre, Bobby Gene Bomgardner, murió el año pasado”, según AP. Eso fue en 2013. Los casos involucraron empresas donde los Alitos tienen acciones.

Las compañías incluyen “Abbott Laboratories, AT&T Inc., Boeing Co., Chevron Corp., IBM Corp. y Verizon Communications”, informó AP, así como compañías tabacaleras y “empresas de energía” y compañías farmacéuticas.

El padre de Martha murió en 2012 a los 81 años, según un obituario en línea para él.

5. Alito y su esposa tienen dos hijos y han estado casados durante décadas

El juez Alito y su esposa tienen dos hijos, Laura y Philip.

Los archivos de la Casa Blanca dicen que es un matrimonio a largo plazo. “En 1985, se casó con Martha-Ann Bomgardner, con quien tiene dos hijos”, informa el sitio.

Según esos archivos, Alito fue nominado a la corte por el expresidente George W. Bush. Antes de eso, se desempeñó en varios cargos en la ley, incluso como juez federal y asistente del fiscal general. También fue fiscal de los EE.

“Samuel A. Alito, Jr., nació en abril de 1950 en Trenton, Nueva Jersey. El juez Alito recibió su licenciatura de la Universidad de Princeton y asistió a la Facultad de Derecho de Yale, donde se desempeñó como editor del Yale Law Journal”, dice esa biografía.

El juez nació en Nueva Jersey de padres maestros, según ABC17.

Esta es la versión original de Heavy.com

