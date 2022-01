Sheila Keen Warren: la asesina que se vistió de payasa: ¿qué hizo?

El 26 de mayo de 1990, una persona vestida de payaso se dirigió a la puerta principal de la casa de Marlene Warren poco antes de las 11 de la mañana y le disparó en la cara. Murió dos días después.

El caso permaneció sin resolver hasta 2014. Luego, el 26 de septiembre de este año, Sheila Keen Warren, la segunda esposa del marido de Marlene, fue detenida. Ha sido acusada de asesinato en primer grado.

Según el Miami Herald, los fiscales dicen que Sheila sostenía dos globos y un ramo de flores cuando se acercó a la puerta principal de Marlene. Le entregó uno de los globos y el ramo antes de sacar el arma. El hijo de Marlene, Joe, que entonces tenía 22 años, estaba en la casa desayunando cuando ocurrió el incidente. Su esposo, Michael, dice que se dirigía a un hipódromo en Miami en el momento del tiroteo.

En octubre de 2017, 20/20 habló con la madre y el padrastro de Marlene, Shirley y Bill Twing, junto con dos mujeres que creen que el asesino compró el disfraz de payaso en su tienda.

1. Sheila se casó con Michael Warren en 2002

Michael y Sheila se casaron en 2002 en Las Vegas. Según el Sun Sentinel, acababan de vender un restaurante de autoservicio llamado Purple Cow cuando se casaron. La nueva pareja luego se mudó a una casa de tres habitaciones en Abingdon, Virginia.

Michael, quien estuvo casado con Marlene durante 20 años, cree que Sheila ha sido acusada falsamente de la muerte de su primera esposa.

Michael nunca fue arrestado en relación con la muerte de Marlene, pero ha cumplido condena en prisión. En 1994, comenzó una sentencia de prisión de nueve años por crimen organizado y hurto mayor, según el Miami Herald. Fue puesto en libertad en 1997.

2. Sheila ha sido acusada de asesinato en primer grado

Según ABC, los detectives identificaron a Sheila Keen como sospechosa solo un año después de la muerte de Marlene. Sin embargo, sin pruebas suficientes para acusarla, el caso se enfrió.

Los avances en la tecnología permitieron a las autoridades reabrir el caso en 2014 y volver a analizar el ADN asociado con la muerte de Marlene. Un análisis de ADN llevó a la policía a creer que una de sus primeras sospechosas, Sheila Keen Warren, había estado teniendo una aventura con Michael, según WREG.

En agosto de este año, el sheriff Fred Newman de Virginia recibió una llamada de la policía en el condado de Palm Beach, Florida, quien dijo que estaban buscando a Sheila Keen Warren. Sheila fue arrestada el 27 de septiembre en el condado de Washington, Virginia, aproximadamente a 5 millas de la frontera del estado de Tennessee. Fue acusada de asesinato en primer grado por la muerte de Marlene Warren.

Según ABC, los padres de Marlene admitieron en un informe publicado en 2000 que Marlene les había dicho que estaba teniendo problemas matrimoniales. Ellos “sospecharon que Michael Warren pudo haber tenido una amante”, escribe el medio.

Shirley Twing, la madre de Marlene, le dijo a ABC que no estaba feliz cuando supo que Michael se había casado con Sheila. “¿Mató a mi hija y él se casa con ella? Tiene que haber algo ahí”.

Sheila se casó con su primer marido, Richard Keen, en 1987. En el momento de la muerte de Marlene, Sheila trabajaba como “vendedora de repositorios”. Cuando Sheila y Richard se divorciaron en enero de 1990, Michael Warren comenzó a pagarle el alquiler, según informes del Sun Sentinel.

El fiscal estatal Dave Aronberg (la oficina que procesa a Sheila Keen Warren) le dijo a ABC News que querían la pena de muerte en el caso de Sheila.

Sheila Warren fue extraditada al condado de Palm Beach. El juez no estableció una fianza para el caso. ABC informó que el fiscal Brian Fernandes dijo: “En realidad, hubo un excelente trabajo de recopilación de pruebas en ese momento en 1990. Gracias a esa recopilación ahora podemos utilizar los avances en la tecnología del ADN”.

5. Ella niega categóricamente haber matado a Marlene

Sheila insiste en que no tuvo nada que ver con la muerte de Marlene. El abogado defensor Richard Lubin dijo recientemente a Associated Press: “Sheila Warren ‘niega con vehemencia’ haber matado a Marlene Warren y se declara inocente”.

Shirley Twing, sin embargo, parece más segura de la culpabilidad de Sheila. Ella le dijo a ABC News: “Si hay un infierno, espero que se pudra en él”.

El esposo de Shirley, Bill, agregó: “Marlene era una buena persona. Es una pena que alguien nos la haya quitado. Nadie se merece eso”.