¿Dónde será el entierro de Betty White?

Los planes para el funeral de la icónica actriz estadounidense Betty White han sido revelados… más o menos.

TMZ fue la primera en reportar la muerte de la querida actriz estadounidense y su agente luego confirmó la noticia con People.

Betty murió el 31 de diciembre de 2021, solo 17 días antes de lo que habría sido su cumpleaños número 100.

“Aunque Betty estaba a punto de cumplir 100 años, pensé que viviría para siempre”, dijo su agente, Jeff Witjas, a People en un comunicado. “La echaré muchísimo de menos y también el mundo animal que tanto amaba. No creo que Betty haya temido nunca morir porque siempre quiso estar con su esposo más querido, Allen Ludden. Ella creía que volvería a estar con él”.

Ahora se han revelado detalles sobre los planes de su funeral.

Aquí tiene todo lo que necesita saber:

Los planes funerarios de Betty White se van a “manejar de forma privada”

El agente de Betty reveló que sus planes funerarios permanecerán en secreto.

“Los arreglos se están manejando de manera privada y ese era el deseo de Betty”, dijo Jeff Witjas a US Weekly el 5 de enero de 2022. “Como en la vida, ella nunca quiso que la gente hiciera un escándalo por ella”.

Su agente también sugirió que los fanáticos donaran a algunas de las causas que Betty apoyó, incluidos el zoológico de Los Ángeles, Tree People, Monterey Bay Aquarium, Wildlife Learning Center, Actors and Animals for Others, The Aquarium of the Pacific y Guide Dogs For the Blind.

Las últimas palabras de Betty fueron para su difunto esposo

Según Page Six, Vicki Lawrence, ex compañera de reparto de Betty en Mama’s Family, reveló las últimas palabras de la actriz después de hablar con su compañera Carol Burnett.

“Le envié un mensaje de texto a Carol y le dije: ‘Odio esto. Es horrible ver que la gente que amas tanto se va'”, dijo Vicki al medio. “Carol respondió y dijo: ‘Lo sé, lo sé. Hablé con la asistente de Betty, que estaba con ella cuando falleció, y me dijo que la última palabra que salió de su boca fue ‘Allen'”.

Allen era el nombre del esposo de Betty, con quien estuvo casada desde 1963 hasta su muerte en 1981, según informó el medio.

En junio de 2012, Betty le dijo a CBS News Sunday Morning que nunca sintió la necesidad de volver a casarse, según US Weekly.

“Cuando has tenido lo mejor, ¿quién necesita el resto? Fue especial. Fue muy especial. Pero eso no te impide divertirte con alguien y salir y tener citas. Y Robert Redford nunca llama”.

Betty dijo que estaba “feliz de estar viva” en la última entrevista antes de su muerte en Nochevieja

Betty dio una última entrevista antes de su muerte en la víspera de Año Nuevo de 2021. La entrevista se estaba haciendo para celebrar lo que habría sido su cumpleaños número 100.

“Tengo tanta suerte de gozar de tan buena salud y de sentirme tan bien a esta edad. Es asombroso”, le dijo a People.