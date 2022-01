Sharon Shipley: El cuerpo encontrado en Kirby Lake en Abilene, Texas

haron Shipley was the mother of two West Texas football players whose body was found at Kirby Lake in Abilene, Texas.

According to San Angelo Live, Shipley was the mother of “two standout West Texas football players, Jordan and Jaxon Shipley.”

Sharon Shipley era la madre de dos jugadores de fútbol del oeste de Texas cuyo cuerpo fue encontrado en Kirby Lake en Abilene, Texas.

Según San Angelo Live, Shipley era la madre de “dos destacados jugadores de fútbol del oeste de Texas, Jordan y Jaxon Shipley”.

Su marido, Bob Shipley, confirmó su fallecimiento por Twitter, escribiendo,

Muchas gracias por sus pensamientos y oraciones. Ayer perdimos a Sharon y estamos tristes, pero sabemos que ahora está en los brazos de su Señor. Para aquellos de ustedes que preguntan, aquí están lo que hemos podido arreglar: Celebración de Vida

Sábado 1/15 2pm

Beltway Park North Campus

2850 Highway 351

Abilene, Tx

Thanks so much for your thoughts and prayers. We lost Sharon yesterday and are saddened but know she is in the arms of her Lord now. For those of you asking, here are the arrangements:

Celebration of Life

Saturday 1/15 2pm

Beltway Park North Campus

2850 Highway 351

Abilene, Tx — Bob Shipley (@RobertShipley2) January 11, 2022

En Twitter, se describe a sí mismo como: “Shipley Ranches * Ranch Real Estate Ex entrenador de fútbol americano de la preparatoria/universidad * No somos ganadores ni perdedores natos. Somos electores natos”.

Esto es lo que debes saber:

1. Shipley se dio de alta de un centro de tratamiento, según informes

El sitio San Angelo Live informó, según el Departamento del Sheriff del condado de Taylor, que el 10 de enero de 2022, Sharon Shipley, de 55 años, “se retiró voluntariamente de un centro de tratamiento en Abilene. A las 3 p. m. Sharon fue reportada como desaparecida”.

Su cuerpo fue encontrado en Kirby Lake West. La causa de la muerte no está clara, según ese sitio.

Heavy se ha comunicado con el Departamento del Sheriff del Condado de Taylor en Texas para obtener más información.

2. Sus amistades la recordaban como dulce con un ‘corazón hermoso’

By far the BEST part of the day, the game, & the week! Baby girl slept 2 quarters cannons & all! Mia Sloan-Honey’s angel!❤️@RobertShipley2 pic.twitter.com/pSfBHJuzxo — Sharon Shipley (@sharon_shipley) November 4, 2018

La gente escribió tributos en los hilos de comentarios de la página de ex alumnos de Abilene Christian High School. Éstos son algunos de ellos:

“Me rompe el corazón escuchar esta noticia sobre la preciosa Sharon. Ella era una persona increíble con un corazón hermoso. Sé que se está regocijando en los brazos de Jesús, ¡pero la extrañaremos mucho en este mundo! Oraciones especiales a su familia durante este tiempo y en las semanas y meses venideros. Que sean consolados por su amor que vive en cada uno de ustedes.❤️🙏”

“Me entristece mucho escuchar esto. Sharon era muy dulce y… tenía un corazón hermoso. Todos fuimos bendecidos por haberla conocido. Que Dios consuele a su familia durante este momento extremadamente difícil”.

“Una tragedia tan horrible para esta dulce familia. Sharon amaba a su familia y especialmente a sus nietos. Por favor, oren por sus cuatro hijos en los días, semanas y meses venideros. Simplemente se fue demasiado pronto”.

3. Los hijos de Shipley jugaron para la Universidad de Texas

Jordan y Jaxon Shipley se destacaron en el fútbol americano de la Universidad de Texas.

El sitio web de la Universidad de Texas dice que Jaxon Shipley fue un “receptor abierto de cuatro años que jugó en 48 juegos de carrera, incluidas 35 aperturas… sus 218 recepciones de carrera ocupan el tercer lugar en la historia de UT y 2,510 yardas de recepción de carrera son el No. 6…”

TexasSports.com ofrece esta biografía de Jaxson.

El hermano, Jordan, fue un receptor abierto All-American y finalista del Premio Biletnikoff en Texas (2006-09), estableciendo el récord de la escuela en recepciones en su carrera… tío, Stephen Shipley, jugó como receptor abierto en TCU (1989-1992)… padre, Bob , fue compañero de cuarto del ex Longhorns Colt y el padre de Case McCoy, Brad, en Abilene Christian y jugaba al fútbol… el padre entrenó a Jaxon tanto en Coppell como en Brownwood HS… el padre también fue analista de fútbol en el departamento de personal de jugadores de Texas durante la temporada 2013 y ahora es el entrenador en jefe/director de atletismo en Belton High School… con especialización en cultura física y deportes con una concentración de entrenador… cinco veces miembro del Cuadro de Honor del Comisionado Big 12 (otoño de 2012; primavera de 2013; otoño de 2013; primavera de 2014; otoño de 2014)… nombrados para la Sociedad de Honor NFF Hampshire 2015 (jugadores de todas las divisiones que mantuvieron un GPA acumulativo de más de 3.2 a lo largo de su carrera).

All of my kids at Jordan’s induction into the University of Texas Hall of Fame.

Addie Jane, Shelby, Jordan and Jaxon. I am a blessed man.🙏 pic.twitter.com/UkyPIfTRES — Bob Shipley (@RobertShipley2) October 16, 2021

El sitio dice sobre Jordan Shipley: “Receptor abierto de seis años que terminó su carrera como líder de todos los tiempos de Texas [apos] en recepciones (248) y ocupó el segundo lugar en yardas (3,191) y TD (33) …” El sitio da esto Información personal de Jordan:

Nacido en Temple, Texas… se graduó en diciembre [apos]08 con un título en kinesiología y comenzó a trabajar para obtener una maestría[apos] en kinesiología… cuatro veces miembro del Cuadro de Honor del Director de Atletismo de UT[apos][apos] … participa activamente en el programa de servicio comunitario de UT[apos]… ha hecho numerosas apariciones como orador en iglesias y escuelas… es parte de un grupo de Longhorns que visita regularmente a los pacientes en Dell Children[apos]s Medical Center… participó en una visita de los Boys & Girls Club a las instalaciones de fútbol de UT[apos]… el padre, Bob, y el abuelo, Richard Felts, ambos jugaron en Abilene Christian… el tío, Steven, es el segundo receptor líder en la historia de TCU… el padre fue compañero de habitación del QB Colt McCoy de los Longhorns El padre de [apos], Brad, en Abilene Christian… Bob entrenó a Jordan en Rotan y Burnet HS antes de pasar a servir como entrenador en jefe en Coppell y ahora Brownwood H.S. … un estudiante de honor de la preparatoria que obtuvo un GPA de 3.96 … se ofreció como voluntario para hablar con niños de la escuela primaria como prepster … disfruta de la caza y la pesca … toca la guitarra y ha escrito y grabado su propia música.

4. Sharon Wrote About Her Family on Twitter

Happy anniversary Bob! We've shared so many memories over all these years. I love you more with every day that passes & I hope you know how much you're loved by so many & especially by me!🥰❤️@RobertShipley2 pic.twitter.com/1LOVzEn7Pc — Sharon Shipley (@sharon_shipley) August 25, 2020

El tweet más reciente de Sharon llegó en agosto de 2020, cuando escribió: “¡Feliz aniversario, Bob! Hemos compartido tantos recuerdos durante todos estos años. ¡Te amo más cada día que pasa y espero que sepas cuánto te aman tanto y especialmente yo! @RobertShipley2”.

Su foto de perfil es un gráfico que dice: “Nunca confíes en tu lengua cuando tu corazón está amargado”.

Escribió sobre su felicidad con sus nietos y citaba versículos de la Biblia.

Ella insinuó problemas, escribiendo en 2019: “No es tu responsabilidad mantener a todos a tu alrededor funcionando. A veces, debes dejar que superen las dificultades sin rescatarlos para ayudarlos a crecer. Se siente cruel si estás acostumbrado a habilitar”.

5. Shipley fue vista por última vez en Kirby Lake

What a way to start the season! Belton Tigers won 48-0 to Waco University! @RobertShipley2 pic.twitter.com/QT3V3MYixO — Sharon Shipley (@sharon_shipley) August 30, 2014

Según MyFoxZone, Shipley fue la última escena en Kirby Lake. Su cuerpo fue descubierto por los guardabosques.

Según Texas.gov, Kirby Lake está ubicado “en el lado sur de Abilene, justo al este de la US 83”.

La superficie es de 740 acres y la profundidad máxima es de 16 pies.

