Ferrán Torres finalmente fue registrado por el Barcelona: ¿Cuál número usará?

El Barcelona ha confirmado que el nuevo fichaje Ferran Torres llevará el número 19 de la camiseta en el Camp Nou tras su paso por el Manchester City, campeón de la Premier League.

El joven de 21 años ha sido fichado oficialmente por los gigantes catalanes, después de que Samuel Umtiti acordara una ampliación de contrato con un salario reducido, y tomará la camiseta número 19 de Sergio Agüero.

Agüero confirmó en diciembre de 2021 que se retiraba del fútbol profesional por una afección cardíaca. El argentino se hizo con la camiseta número 19 cuando llegó al Camp Nou tras decidir no llevar la famosa número 10 de Lionel Messi que ahora es propiedad de Ansu Fati.

La camiseta número 19 ha sido usada por muchos nombres famosos en Barcelona, incluidos goleadores como Juan Antonio Pizzi y Patrick Kluivert. Messi también usó el número brevemente entre 2006 y 2008 en sus primeros años con el primer equipo.

¿Torres estará listo para debutar en el Clásico?

Torres ahora podría debutar con el Barcelona en la semifinal de la Supercopa de España contra el Real Madrid en Arabia Saudita el miércoles 12 de enero. El delantero está disponible después de dar negativo por Covid-19 y recuperarse de una lesión en el pie.

El nuevo fichaje ya ha estado haciendo notar su presencia en los entrenamientos previos al partido. El Barça mostró al internacional español mirando en forma aguda frente a la portería en las redes sociales.

Xavi habló sobre la posibilidad de que Torres debute antes del partido en la rueda de prensa previa al partido. Dijo a los periodistas: “Veremos si Ferran, Ansu y Pedri comienzan mañana. Tendrán minutos, y verán hasta dónde pueden llegar. Es importante ver cómo son físicamente. No queremos perder más jugadores”.

Busquets emocionado por los jóvenes culé

Torres se une a una emocionante cosecha de jóvenes en Barcelona, ​​particularmente adolescentes como Ansu Fati, Gavi y Nico González que han pasado por la famosa academia juvenil La Masia del club.

El capitán Sergio Busquets también habló en rueda de prensa antes del Clásico de la Supercopa y explicó lo contento que está de jugar con tantos jóvenes talentos en Barcelona.

“Me alegro mucho cuando surgen jugadores jóvenes por las categorías inferiores por lo que representa para el primer equipo. El fútbol ha cambiado y todo se mueve muy rápido. Eso significa que los jugadores jóvenes están listos para llegar antes”, dijo. “Sin embargo, no debemos presionarlos sino aprovechar su ambición y talento. Son jugadores que marcarán el camino actual y futuro del club”.

Torres todavía tiene solo 21 años pero ya posee mucha experiencia. El delantero ha ganado la Copa del Rey con el Valencia, la Premier League con el Manchester City y también formó parte de la plantilla del City que llegó a la final de la Champions League la temporada pasada.

El joven también es uno de los muchos internacionales de España en el Barça, incluidos Busquets, Jordi Alba, Eric García, Sergi Roberto, Ansu Fati, Pedri y Gavi, y ya ha jugado con muchos de sus nuevos compañeros de equipo a nivel selección.

