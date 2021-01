Shaquin Ingram: Matan a golpes a estudiante de enfermería en New Jersey

Los vecinos de la ciudad de Elizabeth, New Jersey están conmocionados, luego de que las autoridades reportaron el brutal asesinato de una joven de 22 años.

La policía reveló que la víctima, identificada como Shaquin Ingram,fue hallada sin vida en su departamento, con heridas graves.

La noticia fue reportada originalmente por el periódico Daily Voice, donde se mencionó que unidades de la policía de la localidad de Elizabeth arribaron al apartamento de la víctima, quien era estudiante de enfermería, a eso de la 1:00 de la mañana del martes.

Shaquin Ingram was pronounced dead at the scene on Jan. 5, authorities said. #DailyVoice #ElizabethNJ #Newark #LindenNJ #ShaquinIngram https://t.co/3e6u6yIcx4

— DV Bergen County (@DVBergen) January 6, 2021