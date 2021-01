Peleador Irwin Rivera apuñala a sus hermanas: ¿Intento de asesinato?

El luchador de peso gallo de la UFC Irwin Rivera ha sido arrestado y acusado de dos cargos de intento de asesinato, después de apuñalar a sus hermanas, según un informe de arresto emitido por el Departamento de Policía de Boynton Beach.

Aunque los registros de la cárcel muestran que Rivera enfrenta cargos de homicidio premeditado en primer grado, el informe policial indica que ambas víctimas sobrevivieron al ataque.

La declaración jurada establece que la policía fue llamada a una residencia, poco después de las 3 a.m. del 7 de enero, luego de los informes de un apuñalamiento. Al llegar encontraron a una mujer que les dijo que su hermano las había apuñalado a ella y a su hermana.

La declaración juramentada sobre el arresto continúa: “En una entrevista grabada bajo juramento, [Rivera] admitió haber apuñalado a sus dos hermanas. …[Él] creía que había matado a sus dos hermanas y dijo que lo hizo porque era su propósito, que le dijo un poder superior”.

Ambas víctimas fueron llevadas al Centro Médico Delray, pero su estado se desconoce en este momento.

Irwin Rivera: A Pelear "Chingón" En UFC Vegas 6El peleador mexicano Irwin Rivera hará su debut en su categoría, los pesos gallo, este sábado 8 de agosto en #UFCVegas6. Sigue a UFC en Redes sociales y website: Website: http://www.ufcespanol.com UFC Twitter: http://www.twitter.com/ufcespanol Facebook: http://www.facebook.com/ufcespanol Instagram: http://www.instagram.com/ufcespanol Snapchat: UFC TikTok: https://www.tiktok.com/@ufc Periscope: http://Periscope.tv/ufc Twitch: https://www.twitch.tv/ufc 2020-08-07T01:24:14Z

El jueves, Rivera fue ingresado en el Centro de Detención Principal en West Palm Beach, Florida, según los registros de la cárcel.

Si es declarado culpable, Rivera podría enfrentar cadena perpetua o pena de muerte.

Heavy se acercó a la Oficina del Sheriff del condado de Palm Beach, pero no había información disponible en ese momento.

Irwin Rivera vs Chino Duran Full Fight (English) | MMA | Combate ClasicoIrwin "The Beast" Rivera and Chino "The Fury" Duran entered #LaJaula ready to put on a show. Relive all the action here from their battle in Combate Classico from Miami, Florida, in 2017. #CombateClasico Follow Combate Americas on social: Facebook: https://www.facebook.com/combateamericas Twitter: https://twitter.com/combateamericas Instagram: https://www.instagram.com/combateamericas/ Sigue a Combate Americas en redes sociales Facebook: https://www.facebook.com/combateamericas Twitter: https://twitter.com/combateamericas Instagram: https://www.instagram.com/combateamericas/ http://www.combateamericas.com 2019-06-29T00:30:33Z

Rivera (10-6) ha peleado en UFC tres veces, con marca de 1-2 en la promoción. Su última pelea tuvo lugar en septiembre de 2020, perdiendo por decisión dividida ante Andre Ewell.

La UFC publicó una declaración del arresto de Irwing Rivera

“UFC está al tanto del incidente reciente que involucró a Irwin Rivera y posteriormente recibió información de su gerencia de que ha estado exhibiendo un comportamiento consistente con problemas de salud mental”, dijo la UFC en un comunicado a MMA Fighting.

“Las acusaciones son extremadamente preocupantes y la organización actualmente está recopilando información adicional. La investigación está en curso y cualquier posible próximo paso, incluida la acción disciplinaria (contra Irwing Rivera) o la atención médica, se determinará al concluir. Además, UFC ha informado a la gerencia de Rivera que no se le ofrecerá una pelea en este momento”.

Rivera nació el 14 de febrero de 1989, tiene 31 años y era visto como uno de los peleadores más llamativos en su peso.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.