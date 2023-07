Shane McMillan: Dice que apuñaló a Larry Nassar por comentarios lascivos en la cárcel

Shane McMillan es el recluso acusado de apuñalar al delincuente sexual convicto y deshonrar al ex médico del equipo de gimnasia de los Juegos Olímpicos de EE.UU. Larry Nassar en una prisión federal en Florida el domingo 9 de julio de 2023, informó The Associated Press. Nassar sobrevivió al ataque, según el informe de AP, y se está recuperando.

McMillan, de 49 años, quien según los registros judiciales está cumpliendo condena por cargos de drogas junto con agresiones a un guardia de la prisión y a otro recluso, está acusado de apuñalar a Nassar varias veces, informó AP. Los registros de la corte federal revisados por Heavy el 12 de julio no mostraron nuevos cargos pendientes contra McMillan y las autoridades no han comentado sobre la investigación. McMillan está programado para ser liberado de prisión en 2046, según los registros de la Oficina Federal de Prisiones vistos por Heavy Show.

Durante su sentencia en la corte estatal, la jueza Rosemarie Aquilina le dijo a Nassar: “Acabo de firmar su sentencia de muerte”.

Esto es lo que necesita saber sobre Shane McMillan:

1. Shane McMillan dice que Larry Nassar hizo un comentario sobre querer ver a las niñas jugar en el torneo de tenis de Wimbledon antes del ataque, informa AP

Según The Associated Press, McMillan le dijo al personal de la prisión que atacó a Nassar después de que “hiciera un comentario sobre querer ver a las niñas jugando en el partido femenino de Wimbledon”.

AP informó el 12 de julio que “McMillan atacó a Nassar en su celda el domingo con un arma improvisada, apuñalándolo varias veces en el cuello, el pecho y la espalda antes de que otros cuatro reclusos entraran corriendo y lo sacaran de Nassar, según la persona familiarizada con el asunto … Los oficiales correccionales asignados a la unidad en la Penitenciaría de los Estados Unidos Coleman respondieron a la celda de Nassar y realizaron lo que los oficiales dijeron que eran medidas para salvar vidas. Fue llevado a un hospital, donde permaneció en condición estable el miércoles con lesiones que incluyen un pulmón colapsado”.

Según The Daily Beast, Nassar dijo: “Ojalá hubiera niñas jugando”, mientras miraban el torneo de tenis.

Joe Rojas, el presidente del sindicato que representa al personal penitenciario en las instalaciones donde se encuentran detenidos Nassar y McMillan, dijo a The Daily Beast que Nassar fue “apuñalado dos veces en el cuello, seis veces en el pecho y dos veces en la espalda, ” y dijo: “Tiene suerte de estar vivo, y la única razón por la que está vivo, en mi opinión, es por los miembros del personal que estaban allí”.

2. McMillan fue sentenciado inicialmente a más de 20 años de prisión por cargos de metanfetamina en 2002

Shane McMillan fue arrestado por cargos federales de drogas en Wyoming en 2002, según los registros judiciales vistos por Heavy. McMillan se declaró culpable de conspiración con la intención de distribuir metanfetamina más tarde ese mismo año y fue sentenciado a 21 años y 8 meses de prisión, según muestran los registros.

Según un artículo de 2002 en Gillette News Record, McMillan, que entonces tenía 28 años, trabajaba para Wolverine Trenching Company, con sede en Colorado, y formaba parte de una “red masiva de distribución de metanfetamina” que incluía a varios empleados de la empresa.

McMillan también fue sentenciado a otros dos años y seis meses en una prisión federal en 2004 por un cargo de desacato al tribunal, según muestran los registros. Los detalles de ese caso fueron sellados, según los registros de la corte federal vistos por Heavy. McMillan apeló sin éxito su condena inicial ante el Tribunal de Apelaciones del Décimo Circuito de EE. UU., según muestran los registros.

3. McMillan fue condenado por agredir a un guardia de prisión en Luisiana en 2006

McMillan fue acusado de atacar a un guardia mientras estaba en una prisión federal en Luisiana en octubre de 2006, según muestran los registros judiciales. Los fiscales federales dijeron que McMillan estaba preso en la Penitenciaría de los Estados Unidos, Pollock, en ese momento. El guardia estaba investigando un asalto que dejó a otro recluso herido y había determinado que McMillan estuvo involucrado en ese ataque, según muestran los registros judiciales.

McMillan fue acusado de atacar a un guardia mientras estaba en una prisión federal en Luisiana en octubre de 2006, según muestran los registros judiciales. Los fiscales federales dijeron que McMillan estaba preso en la Penitenciaría de los Estados Unidos, Pollock, en ese momento. El guardia estaba investigando un asalto que dejó a otro recluso herido y había determinado que McMillan estuvo involucrado en ese ataque, según muestran los registros judiciales.

Los fiscales agregaron: “Otros oficiales inmediatamente obligaron al acusado a tirarse al suelo, lo aprehendieron y lo detuvieron. El oficial Bacon sufrió laceraciones faciales y hematomas en la nariz. Fue tratado en la enfermería de Pollock y en un hospital local”.

Después de ser declarado culpable durante un juicio con jurado en 2008, McMillan fue sentenciado a una sentencia consecutiva de 60 meses en una prisión federal, según muestran los registros judiciales.

4. McMillan y un segundo hombre fueron condenados por intentar apuñalar fatalmente a un compañero de prisión en la prisión federal de máxima seguridad en Colorado en 2011

En noviembre de 2011, mientras McMillan estaba detenido en la Penitenciaría de los Estados Unidos, Centro Administrativo Máximo en Florence, Colorado, conocida como Supermax y ADX Florence, la prisión de máxima seguridad del sistema federal, él y otro hombre fueron acusados de atacar a un compañero de prisión. y tratando de matarlo a puñaladas, registros judiciales vistos por Heavy Show.

McMillan fue acusado en 2013 de cargos de asalto con intento de asesinato y complicidad, junto con dos cargos de posesión de contrabando en prisión.

Según los registros judiciales, McMillan se declaró culpable en 2014 y fue sentenciado a 20 años adicionales en una prisión federal que cumplirá después de que complete sus dos primeras sentencias. Los registros federales de reclusos muestran que McMillan está programado para ser liberado el 18 de mayo de 2046.

5. Nassar fue atacado por el padre de una víctima en la corte durante su sentencia y fue atacado en prisión en 2018

Durante su sentencia en la corte estatal de Michigan en 2018, Nassar fue atacado por Randall Margraves, el padre de una de sus víctimas, luego de que Margraves leyera una declaración ante la corte. El video de la audiencia mostró a Margraves cargando contra Nassar antes de que la seguridad de la corte lo detuviera.

Se podía escuchar a Margraves decir: “Déjame tener a ese hijo de puta. Dame un minuto con ese bastardo”. Margraves es padre de tres niñas que fueron abusadas por Nassar, según sus declaraciones en la corte. Le dijo al juez: “Le pediría que, como parte de esta sentencia, me conceda cinco minutos en una habitación cerrada con llave con este demonio”.

En julio de 2018, Nassar fue atacado en prisión después de ser liberado entre la población general. Según documentos de la corte federal, el abogado de Nassar dijo que resultó herido en el ataque de un compañero de prisión en una prisión federal en Tucson, Arizona.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Mundial femenino Australia y Nueva Zelanda 2023: ¿Cuándo empieza?