Mundial femenino Australia y Nueva Zelanda 2023: ¿Cuándo empieza?

Luego de que en el mes de diciembre de 2022 disfrutaramos como nunca el Mundial Qatar 2022 que dejó como a la Selección Argentina campeona del mundo, ahora ha llegado el turno para las mujeres, pues el Mundial femenino disputado en Australia y Nueva Zelanda esta a pocos días de dar inicio y reunir a las 32 selecciones de fútbol femenino de los países que se ganaron su puesto para estar en esta edición de Copa del Mundo.

Australia y Nueva Zelanda, países anfitriones de dicha competencia ya tienen todo preparado para darle la bienvenida a las deportistas, cuerpo técnico, miembros de la FIFA y sus diferentes dependencias, prensa, famosos, influencers y obviamente, del publico alentador que estará presente en las tribunos de los estadios apoyando a las jugadoras.

Esto es lo que necesitas saber sobre el Mundial femenino Australia y Nueva Zelanda 2023:

¿Cuándo comienza el Mundial femenino 2023?

El verano en gran parte del mundo nos trae mucha emoción. La fecha que tenemos que guardar en nuestro calendario si queremos ver el mundial femenino desde su inicio, es la del próximo jueves 20 de julio, día oficial en el que comenzará la copa del mundo, la cual se llevará a cabo hasta el mes de agosto, exactamente el día domingo 20 de agosto de 2023.

Cabe resaltar que es la primera vez que el torneo futbolístico se realizara en dos países de dos confederaciones diferentes, ya que la la Federación de Fútbol de Australia pertenece a la Confederación Asiática de Fútbol, mientras que la Asociación de Fútbol de Nueva Zelanda es miembro de la Confederación de Fútbol de Oceanía, de acuerdo con la FIFA.

De igual manera la Copa Mundial Femenina de la FIFA para este 2023 celebra su novena edición del torneo, en donde la Selección de Estados Unidos busca defender el título obtenido en el año 2019 en la Copa del Mundo Francia. Y además, lograr convertirse en la selección pentacampeona, pues ha ganado cuatro títulos: 1991, 1999, 2015 y 2019.

¿Qué equipos jugarán el primer partido?

El primer partido se jugará precisamente el jueves 20 de julio, luego del acto inaugural del Mundial femenino Australia y Nueva Zelanda 2023. Después de las presentaciones artísticas y los actos protocolarios correspondientes, saldrán al terreno de juego, como ya es tradición, el país anfitrión, en este caso, Nueva Zelanda, para enfrentarse contra la Selección de Noruega en Auckland (Nueva Zelanda). Dicho compromiso será a las 3:00 a.m. hora de Estados Unidos.

Este partido, así como el acto inaugural se llevarán a cabo desde el Eden Park (Auckland/Tāmaki Makaurau) el estadio nacional de Nueva Zeland, ubicado en el centro de Auckland, la ciudad más grande de Nueva Zelanda y cuenta con una capacidad para recibir a unos 50.000 espectadores.

¿Cuántas selecciones jugarán el mundial femenino 2023?

En total habrán 32 selecciones quienes clasificaron previamente al mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023, los equipos que vayan avanzando y clasificando en cada fase de grupo, serán quienes logren disputar los 64 partidos programados a lo largo de 1 mes que durará el torneo (fase de grupos, octavos de final, cuartos de final, semifinales, final y el partido por el tercer puesto), hasta llegar a la gran final del domingo 20 de agosto de 2023.

Las selecciones clasificadas fueron:

• Nueva Zelanda (organizador)

• Australia (organizador)

• Noruega

• Vietnam

• Países Bajos

• Portugal

• Francia

• Jamaica

• Brasil

• Panamá

• Suecia

• Sudáfrica

• Italia

• Argentina

• Filipinas

• Suiza

• República de Irlandia

• Nigeria

• Canadá

• España

• Costa Rica

• Zambia

• Japón

• Inglaterra

• Haití

• Dinamarca

• China

• Estados Unidos

• Alemania

• Marruecos

• Colombia

• Corea del Sur

La fase de grupos, la cual fue celebrada el sábado 22 de octubre de 2022 quedó de la siguiente manera:

• Grupo A: Nueva Zelanda, Noruega, Filipinas y Suiza.

• Grupo B: Australia, Irlanda, Nigeria y Canadá.

• Grupo C: España, Costa Rica, Zambia y Japón.

• Grupo D: Inglaterra, Haití, Dinamarca y China.

• Grupo E: Estados Unidos, Vietnam, Países Bajos y Portugal.

• Grupo F: Francia, Jamaica, Brasil y Panamá.

• Grupo G: Suecia, Sudáfrica, Italia y Argentina.

• Grupo H: Alemania, Marruecos, Colombia y República de Corea.

Dicha fase de grupos se realizará entre el 20 de julio al 3 de agosto, de allí se dará paso a la fase de eliminatorias de los octavos de final, los días 5,6,7 y 8 de agosto. Los cuartos de final serán entre el 11 y 12 de agosto y las semifinales los días 15 y 16 del mismo mes. El partido por el tercer lugar será el 19 de agosto y la final para conocer al campeón el 20 del mismo mes, de acuerdo con la FIFA.

¿Cuáles serán las sedes donde se jugarán los partidos?

Para este torneo Australia y Nueva Zelanda han destinado un total de diez sedes, las cuales son:

• Brisbane Stadium – Brisbane, Australia

• Dunedin Stadium – Dunedin / Ōtepoti, New Zealand

• Eden Park – Auckland / Tāmaki Makaurau, New Zealand

• Hindmarsh Stadium – Adelaide, Australia

• Melbourne Rectangular Stadium – Melbourne, Australia

• Perth Rectangular Stadium – Perth, Australia

• Stadium Australia – Adelaide, Australia

• Sydney Football Stadium – Sydney, Australia

• Waikato Stadium – Hamilton / Kirikiriroa, New Zealand

• Wellington Regional Stadium – Wellington / Te Whanganui-a-Tara, New Zealand

¿Cómo se llama el balón del Mundial femenino 2023?

De acuerdo con la FIFA, la pelota del Mundial femenino 2023 se llama Oceaunz, la cual estuvo inspirada las culturas de ambos países anfitriones, “refleja la unión y el esfuerzo conjunto de ambos países para celebrar este torneo”.

El balón estuvo fabricado por Adidas para la Copa Mundial Femenina y en su diseño se destaca las montañas y al Océano Índico. Además, incluyó diseños de los artistas Chern’ee y Fiona Collis.

