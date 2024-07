El Servicio Secreto sabia de la amenaza contra Trump antes que subiera al escenario

El Servicio Secreto estaba consciente de la amenaza contra la vida de Donald Trump, 10 minutos antes de que este subiera al escenario en Pensilvania, pero lo dejaron salir a pesar de saberlo, según muestra un informe.

La revelación se hizo este miércoles durante una sesión informativa en el Senado. La senadora Marsha Blackburn dice que quedó “horrorizada al saber que el Servicio Secreto sabía de una amenaza antes de que el presidente Trump subiera al escenario”. “No tengo confianza en el liderazgo de la directora Cheatle y creo que lo mejor para nuestra nación es que ella renuncie a su cargo”, informa Collin Rugg.

Los funcionarios encargados de investigar el intento de asesinato de Donald Trump dijeron a los legisladores este miércoles que pasaron 20 minutos entre el momento en que los francotiradores del Servicio Secreto de Estados Unidos vieron por primera vez al pistolero en un tejado y el momento en que se dispararon contra el expresidente, según varios funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y legisladores. informado sobre el asunto.

JUST IN: Secret Service was aware of the potential threat 10 minutes before Donald Trump took the stage in Pennsylvania but let him go out anyway.

The revelation was made during a Senate briefing today.

Sen. Marsha Blackburn says she was "appalled to learn the Secret Service… pic.twitter.com/gDSIZ0XX33

