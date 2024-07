¿El movimiento de cabeza le salvó la vida a Donald Trump?

Donald Trump casi pierde la vida este sábado 13 de julio en Butler, Pensilvania. El expresidente se encontraba en un mitin entusiasta y estaba mostrando una gráfica con cifras de cruces en la frontera cuando se oyeron los disparos, al menos cinco. Luego se ve a Trump tocarse la oreja y agacharse.

Tras ver las imágenes de la bala que rozó el rostro de Trump. Muchos usuarios de redes sociales dijeron que el movimiento de la cabeza, o una inclinación, en el último momento literalmente ayudó al expresidente estadounidense Donald Trump a “esquivar una bala”, contribuyendo a que sobreviviera al intento de asesinato con una herida en la oreja derecha.

Thomas Matthew Crooks, de 20 años, de Pensilvania, disparó contra Trump durante un mitin en Butler, en las afueras de Pittsburgh, el sábado por la tarde.

Donald Trump dice que una inclinación de cabeza de último milisegundo probablemente le salvó la vida, mientras imágenes en cámara lenta muestran la bala rozando su oreja.

Lo cierto es que si Trump no hubiera movido la cabeza, la bala probablemente le habría impactado en la parte posterior de la cabeza, acabando con su vida.

Trump dice que giró la cabeza para mirar las estadísticas de inmigración ilegal que estaban en la pantalla grande durante su mitin. “Esa pantalla que estaba viendo me salvó la vida”, supuestamente le dijo Trump al ex médico de la Casa Blanca, Ronny Jackson. Y agregó: “La patrulla fronteriza me salvó la vida…Si no hubiera señalado ese gráfico y no hubiera girado la cabeza para mirarlo, esa bala me habría dado justo en la cabeza”. Abajo puede ver el gráfico por donde hubiera entrado la bala si Trump no hubiera girado la cabeza en el momento preciso.

REPORT: Donald Trump says a last millisecond head tilt likely saved his life as slowed-down footage shows the bullet grazing his ear.

If Trump hadn't moved his head, the bullet would likely have hit the rear of his head, ending his life.

Trump says he turned his head to look at… pic.twitter.com/uXIEjHIcRA

— Collin Rugg (@CollinRugg) July 14, 2024