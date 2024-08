El senador Bob Menéndez renuncia al Senado tras condena: ¿Qué pasará?

Está previsto que el senador de Nueva Jersey Bob Menéndez renuncie este martes 20 de agosto alrededor de las 5 p.m., hora del Este. Así es, hoy termina oficialmente la carrera política de 50 años de Menéndez. La renuncia de Menéndez llega aproximadamente un mes después de que un jurado lo condenara por cargos federales de soborno.

Menéndez señaló su renuncia el mes pasado en una carta al gobernador demócrata Phil Murphy, quien dijo el viernes que designará a un ex alto asesor para suceder al titular de tres mandatos.

¿Quién tomará su puesto?

George Helmy tomará el puesto de Menéndez hasta que se certifiquen los resultados de las elecciones de noviembre para el escaño del Senado a finales de mes, dijo el gobernador. En ese momento, Murphy dijo que Helmy renunciará y nombrará al ganador de las elecciones para el escaño.

