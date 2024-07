El senador Bob Menéndez es declarado culpable: ¿Qué pasó?

El senador Bob Menéndez fue declarado culpable de todos los cargos este martes 16 de julio en su juicio federal por corrupción.

Los fiscales federales de Nueva York alegaron que el demócrata de Nueva Jersey aceptó cientos de miles de dólares en sobornos en forma de efectivo, lingotes de oro, pagos de hipotecas y más a cambio de la influencia política del senador, informó CNN.

Tres empresarios de Nueva Jersey que también fueron acusados, junto con los gobiernos de Egipto y Qatar, fueron los presuntos destinatarios. Dos de esos coacusados, Wael Hana y Fred Daibes, también fueron condenados por todos los cargos que enfrentaron.

Menéndez se declaró inocente de 16 cargos federales, entre ellos soborno, fraude, actuación como agente extranjero y obstrucción. El político dijo que planea apelar su condena y está “profundamente decepcionado” por la decisión del jurado. “Nunca he violado mi juramento”, dijo el martes frente al tribunal. “Nunca he sido más que un patriota de mi país y para mi país. Nunca, jamás he sido un agente extranjero”.

Menéndez recibirá sentencia el 29 de octubre

Menéndez, quien enfrenta sentencia el 29 de octubre, sostuvo que nunca violó su juramento público y que nunca ha sido nada “más que un patriota de mi país y para mi país…Nunca he sido un agente extranjero, y la decisión emitida hoy por el jurado pondría en riesgo a todos los miembros del Senado de Estados Unidos en términos de lo que creen que sería un agente extranjero”, dijo Menéndez.

Damian Williams, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, dijo después del veredicto: “Esto no era la política habitual; Esto era política con fines de lucro”.

La esposa del senador, Nadine Menéndez, también fue acusada en el caso, pero el juez pospuso su juicio indefinidamente después de que le diagnosticaran cáncer de mama. Ella se declaró no culpable.

Los cargos más graves de extorsión y fraude electrónico conllevan un máximo legal de 20 años de prisión por cada cargo. En total, Menéndez enfrenta un máximo de 222 años de prisión por los 16 cargos si los cumple consecutivamente. Sin embargo, todas las sentencias se ejecutarán simultáneamente a menos que el tribunal ordene lo contrario.