Testigos alertaron a la policía del pistolero minutos antes que dispara a Trump

Un hombre con un rifle fue visto en un tejado minutos antes de que se dispararan en un mitin de Donald Trump en Pensilvania, le dijo un testigo a los medios.

Un nuevo video muestra como que algunos asistentes al mitin de Trump se percataron de la presencia del hombre armado en el tejado al menos un minuto antes del tiroteo, informa CNNE. El video muestra lo que parece ser al menos un policía caminando alrededor del edificio.

En el video se puede ver como el sujeto se está acomodando en el tejado como para tener mejor posición antes de disparar. Se puede escuchar a Trump hablando mientras una persona empieza a llamar a un policía. Otros gritan que el hombre esta en el tejado. El video dura un poco de un minuto, unos 86 segundas antes de que se escucharan los disparos.

Varios testigos dicen que vieron al presunto tirador de Donald Trump trepando al techo de un edificio momentos antes de que disparara contra el expresidente durante un mitin de campaña el sábado. Ellos intentaron alertar a la policía en el evento de Butler, Pensilvania, antes de que el tirador abriera fuego.

Easton Smith, que estaba fuera del perímetro de seguridad de la manifestación, le dijo a WKBN, afiliada de CBS, que vio a un hombre subiendo al techo del edificio pero “no sabía lo que estaba haciendo”.

Smith le dijo al medio que él y otras personas cercanas estaban “tratando de alertar a la policía de que había un tipo arrastrándose por el techo”, cuando vieron el rifle del presunto tirador. “Estoy pensando: ‘¿Por qué Trump sigue hablando, por qué no lo han sacado del escenario?’… Lo siguiente que sabes es que suenan cinco disparos”, agregó Smith.

Smith le dijo a la BBC que vio por primera vez al pistolero unos cinco minutos después del discurso de Trump.

