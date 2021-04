¿Pueden comer carne los católicos el Sábado Santo?

Hoy es Sábado Santo, que es el último día antes de la celebración de la Pascua en el calendario cristiano. A los católicos se les permite comer carne el Sábado Santo y no es un día de ayuno obligatorio.

El obispo Robert J. Brennan de la Diócesis de Columbus en Ohio dice que aunque el Sábado Santo no es un día de ayuno obligatorio, muchos católicos pueden optar por ayunar y abstenerse de comer carne de todos modos como preparación espiritual final antes de la Pascua. “Si es posible, el ayuno y la abstinencia del Viernes Santo deben continuar hasta el Sábado Santo hasta la Vigilia Pascual. El Viernes Santo es el día obligatorio pero mucha gente continúa hasta el Sábado Santo”.

Esto es lo que necesita saber:

Los católicos recuerdan la sepultura de Jesús el sábado santo después de su crucifixión

Jesús fue arrestado y crucificado el Viernes Santo. El Evangelio de Mateo explica que después de la muerte de Jesús, un discípulo rico les pidió permiso a los romanos para llevar el cuerpo de Jesús para un entierro adecuado:

Cuando llegó la noche, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había hecho discípulo de Jesús. Este hombre fue donde Pilatos y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilatos mandó que le dieran el cuerpo. Cuando José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había cavado en la roca; luego hizo rodar una piedra grande contra la puerta del sepulcro y se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro.

El Evangelio de Juan también se refiere al Día Judío de Preparación. Los seguidores de Jesús no pudieron terminar los preparativos del entierro porque el día de descanso estaba comenzando y no se hizo ningún trabajo en el día de descanso.

El Sábado Santo es el único día en que la Iglesia Católica no celebra la Sagrada Comunión

El Sábado Santo, los católicos recuerdan a Jesús acostado en la tumba. Como explica Catholic Online, los católicos deben reflexionar sobre el sacrificio de Jesús por los pecados de la humanidad y prepararse para su resurrección.

Este período de espera coincide con una pausa de la Misa. Los sacerdotes tampoco dan la comunión.

La Arquidiócesis de St. Paul y Minneapolis declara en su sitio web: “Sábado Santo, el ayuno más profundo de todos, cuando no solo no hay Misa, es el único día en que la Iglesia renuncia a la recepción de la Eucaristía”.

La Vigilia Pascual comienza después del atardecer del Sábado Santo

Muchos católicos tradicionalmente se dirigen a una misa mientras el calendario todavía marca el sábado. Pero no es misa del Sábado Santo; es la Vigilia Pascual. La misa de la Vigilia Pascual comienza después del atardecer del Sábado Santo. Algunas congregaciones celebran la misa a medianoche, aunque muchas otras programan misas más temprano en la noche.

La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos explica el significado de la Vigilia en su sitio web: “En esta noche santa, la Iglesia vela, celebra la resurrección de Cristo en los sacramentos y espera su regreso en gloria. Es el punto de inflexión del Triduo, la Pascua del nuevo pacto, que marca el paso de Cristo de la muerte a la vida”.

El Papa Francisco está celebrando la Vigilia Pascual a partir de las 7:30 p.m. hora local en la Basílica de San Pedro, según el Vaticano. Eso corresponde a las 2:30 p.m. EST y 11:30 p.m. Pacífico. Puede ver la transmisión de la misa de la Vigilia Pascual del Papa aquí.

