Segundo paquete de estímulo: ¿Se aprobará nuevo proyecto de ley la próxima semana?

La próxima semana el Senado votará sobre un proyecto de ley de alivio del coronavirus de aproximadamente $500 mil millones, según el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, y USA Today.

McConnell anunció el martes 13 de octubre que la cámara votará sobre un plan “específico”, que incluye fondos adicionales para el Programa de protección de cheques de pago de la Administración de Pequeñas Empresas (PPP, por sus siglas en ingles). Los préstamos PPP, que ayudan a las pequeñas empresas que luchan por permanecer abiertas durante la pandemia, se crearon en marzo bajo la Ley CARES y expiraron a principios de agosto.

McConnell dijo que la iniciativa será la “primera orden del día” de los senadores cuando regresen la próxima semana.

“A menos que los demócratas bloqueen esta ayuda para los trabajadores, tendremos tiempo de aprobarla antes de proceder como estaba planeado a la nominación pendiente de la Corte Suprema tan pronto como sea informado por el Comité Judicial”, afirmó el líder de la mayoría.

We don’t agree with Speaker Pelosi that “nothing” is better than “something” for workers.

Senators will vote on more relief next week, including more PPP money to stop layoffs. We’ll be able to pass it before we turn to Judge Barrett's nomination unless Democrats block it again. pic.twitter.com/paJFhx5HcI

— Leader McConnell (@senatemajldr) October 13, 2020