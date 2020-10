Segundo cheque de estímulo: ¿Habrá decisión sobre nuevo proyecto de ley hoy martes?

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, indicaron avances después de su última charla sobre el paquete de alivio del coronavirus, a medida que aumenta la presión para aprobar una legislación antes de las próximas elecciones.

La pareja habló el lunes 19 de octubre durante aproximadamente 53 minutos para “reducir sus diferencias”, según el portavoz de Pelosi, Drew Hammill. Pelosi ha ordenado a los presidentes de los comités de la Cámara que trabajen para resolver áreas de desacuerdo con la Casa Blanca, agregó.

The Speaker continues to hope that, by the end of the day Tuesday, we will have clarity on whether we will be able to pass a bill before the election. The two principals will speak again tomorrow and staff work will continue around the clock. (2/2)

— Drew Hammill (@Drew_Hammill) October 19, 2020