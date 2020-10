Segundo cheque de estímulo: ¿Quiénes están retrasando el próximo paquete de estímulo?

¿Habrá un segundo plan de alivio de estímulo COVID-19, que incluya una segunda ronda de cheques de estímulo? Las probabilidad de que sí disminuyó el 10 de octubre. Es cuando la Casa Blanca accedió a 1.8 billones de dólares, pero el acuerdo llegó a ninguna parte. ¿Y ahora? ¿Quién es responsable del hecho de que todavía no hayas recibido un segundo cheque de estímulo?

La respuesta es ambas partes. La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, rechazó la oferta diciendo que no era suficiente. Sin embargo, no es la única oponente. Los republicanos del Senado tampoco se han conformado en torno a esa cantidad. Piensan que es demasiado.

El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, apareció en varios programas este domingo e insistió en que el acuerdo no estaba muerto. Cree que los republicanos se acertarán si los demócratas lo hacen. Esa es una pregunta abierta, por supuesto.

“No, no creo que esté muerto en absoluto”, dijo Kudlow, según Vox. “Creo que si se puede llegar a un acuerdo, los [republicanos del Senado] lo apoyarán”. Vox opinó que “de hecho, ha sido el propio partido del presidente el que ha presentado la mayor oposición a un acuerdo”.

Jake Tapper de CNN dijo a Kudlow que “20 republicanos del Senado que estaban molestos con en el Secretario [del Tesoro] [Steven] Mnuchin y que la propuesta de 1.8 billones de dólares era demasiado”, según The Hill. Uno de esos republicanos del Senado, informó The Hill, fue la Senadora Marsha Blackburn (R-Tenn.) quien calificó la propuesta de la Casa Blanca como una “muerte” para los republicanos que enfrentan a los electores en noviembre.

White House economic adviser Larry Kudlow says he doesn’t think the stimulus deal is dead, despite President Trump’s $1.8 trillion proposal facing opposition from Senate GOP. “I think if an agreement can be reached, they will go along with it” https://t.co/Viunv4eaxp #CNNSOTU pic.twitter.com/RNV1O8GzSr

— State of the Union (@CNNSotu) October 11, 2020