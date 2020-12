Segundo cheque de estímulo: Podrías obtener un cheque de $600 bajo la nueva propuesta de Trump

La administración Trump está ofreciendo cheques de estímulo de $600 para los estadounidenses en un intento por romper un estancamiento de meses sobre un segundo paquete de estímulo COVID-19.

Según MLive, la propuesta de $600 provino del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Sin embargo, Pelosi ya ha indicado que no estará de acuerdo con la propuesta de alivio general del presidente, que incluye los cheques.

Sin embargo, hay un truco; Según Mlive, los cheques de $600 serían a cambio de que los demócratas eliminen $300 en beneficios de desempleo semanales del paquete de ayuda. Los republicanos han expresado constantemente su preocupación de que el aumento de los beneficios por desempleo cree demasiado incentivo para que la gente no trabaje, mientras que los demócratas han insistido en que la gente los necesita para sobrevivir.

Las negociaciones entre demócratas y republicanos en el Congreso se han interrumpido durante meses porque ninguna de las partes puede ponerse de acuerdo sobre el costo general de un segundo plan de ayuda, que ha oscilado entre los $500 mil millones apoyados por los republicanos y los $2.2 billones deseados por los demócratas.

Esto es lo que necesitas saber:

En una declaración del 8 de diciembre, el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin, dijo: “La presidenta Pelosi y yo hablamos hoy a las 5 pm, y en nombre del presidente, presenté una propuesta de $916 mil millones, que es un paquete un poco más grande que la propuesta bipartidista de $908 mil millones. Esta propuesta incluye dinero para los gobiernos estatales y locales y sólidas protecciones de responsabilidad para empresas, escuelas y universidades”.

Añadió: “Como parte de esta propuesta, la financiaremos con $140 mil millones en fondos no utilizados del Programa de Protección de Cheques de Pago y $429 mil millones en fondos del Tesoro. El jefe Meadows y yo hemos revisado la propuesta con el presidente, el líder McConnell y el líder McCarthy”.

Statement on my discussions with @SpeakerPelosi on COVID relief. pic.twitter.com/z3g2geg4sl

— Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) December 8, 2020