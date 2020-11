Se descubre el secreto por el cual Cristiano se puede mantener ¿cuál es?

Muchos han admirado el esfuerzo físico que ha hecho Cristiano Ronaldo. El jugador se jacta por mostrar su cuerpo y los ejercicios que hace para poder ser el jugador de su nivel. Pero pocas veces muestra un factor que le ha ayudado mucho en esta etapa de su carrera.

Más que cualquier ejercicio y algún tipo de hack secreto del cual nadie sabe, Cristiano se ha convertido hasta religioso en reforzar una rutina a su vida diaria.

Nick Littlehales, que le consideran el gurú del sueño, ha sido el que le enseñó a dormir a Cristiano Ronaldo. Este ha sido el gran cambio del portugués, que permanece un nivel envidiable a uno par de meses previo a cumplir los 36. Para Ronaldo, hacer más ejercicio no es la clave. Es descansar mejor a través de un buen sueño además de comer con cuidado.

Littlehale, que también trabajó con David Beckham en su etapa con Manchester United, Ronaldo realiza varios ciclos de sueño al día, no por horas. “No es una siesta, esto es para personas mayores que ven televisión. Es una forma de dormir menos, pero de mejorar la recuperación,” enfatizó mencionando el los cambios de sueño por causa de la implementación de luz artificial en la vida cotidiana.

“Los futbolistas tienen vida privada. El deporte que practican tiene horarios muy exigentes, que seguirán siéndolo”, explica. “Muchos deportistas jóvenes con los que trabajo sufren de insomnio, ansiedad, estrés y todas esas cosas que acaban formando parte del mundo del deporte”.

Cambios implementados

Para Ronaldo aparentemente hubo una serie de cambios que tuvo que hacer para poder implementar esta rutina. Lo primero que hizo fue saber cuál el su ritmo circadiano. Es un ciclo interno de 24 horas que evolucionó para adaptarse a la rotación de la Tierra. Está gestionado por nuestro reloj biológico, que regula los patrones de sueño y alimentación, la producción de hormonas, o la temperatura, por ejemplo, y que se ajusta a estímulos externos como la luz.

En este proceso aprendió sobre su cronotipo, en otras palabras era persona de mañanas o que se quedan despiertos hasta tarde. Esto influye en nuestro ritmo de vida y rendimiento.

Ronaldo ahora duerme varias veces por día. El goleador de la Juventus duerme en ciclos y no ocho horas seguidas. Esto es lo que se ha recomendado tradicionalmente alcanzar un buen nivel de descanso. Pero la realidad es que éstas no son necesarias para todo el mundo. Dentro de esto, se menciona el concepto de recuperación R90.

No es una ciencia exacta ya que cada persona precisa de diferente tiempo para poder recuperarse en base a edad y actividad física. Pero hay unas claves para poder llegar a alcanzar esto como cambiar sus rutinas pre y postsueño, establecer periodos de recuperación, la calidad de colchón y tener un entorno que promueve el sueño.

