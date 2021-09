Scott Horn: ¿Se ha resuelto el asesinato del ex investigador del FBI?

Scott Horn, un investigador retirado del FBI, fue encontrado muerto en su patio el 16 de marzo de 2017, con un “trauma mayor” en la parte superior del cuerpo y su muerte fue declarada como homicidio, informó el Baltimore Sun. Después de una larga investigación, la esposa de Horn, Anne Reed Allen, fue arrestada el 30 de junio de 2017 y acusada de asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato en primer grado y uso de una pistola en un delito violento.

La investigación encontró que Horn había sido asesinado a tiros y golpeado hasta la muerte y su cuerpo fue encontrado cubierto por una lona y una pila de leña detrás de su casa en Laurel, Maryland. Las autoridades se enteraron de que había un historial de violencia doméstica entre Horn y Allen que incluía cargos penales y órdenes de protección, y en el momento de la muerte de Horn los dos habían iniciado un proceso de divorcio, informó el Sun.

Después de un juicio de tres semanas a finales de 2018 que giró principalmente en torno a pruebas circunstanciales, Allen fue absuelta del asesinato de su ex marido. La oficina del fiscal del estado en el condado de Prince George dijo que estaban decepcionados con el resultado, pero no comentaron más sobre el caso, que seguía abierto en ese momento, escribió el medio.

¿Se ha resuelto hoy el asesinato de Scott Horn? ¿Los investigadores cerraron el caso?

No se han realizado más arrestos tras la muerte de Horn y el caso permaneció abierto después de la absolución de Allen

Poco después del arresto de Allen, otro individuo fue arrestado y acusado del asesinato de Horn. Jason Allen Byrd de Westminster fue arrestado y acusado de asesinato en primer y segundo grado, conspiración para cometer asesinato y uso de una pistola en un acto de violencia, informó el Baltimore Sun en ese momento.

Según el Washington Post, los documentos de la acusación decían que Byrd y Allen estaban en una relación romántica y Byrd recibió un mensaje de texto de Allen el día que Horn fue encontrado muerto agradeciéndole por ser su “musculoso”. Estos documentos también indicaron que Byrd y su camioneta fueron vistos en la casa de Horn el día que se encontró su cuerpo. En el momento de su arresto, los abogados de Allen dijeron que los dos eran “amigos del trabajo” y que su relación era solo platónica, informó The Sun.

Byrd finalmente fue puesto en libertad y los cargos se retiraron por falta de pruebas. Si bien las autoridades dijeron que el caso permaneció abierto después de la absolución de Allen, no se realizaron más arrestos en relación con la muerte de Horn. Durante el juicio de Allen, sus abogados defensores argumentaron que Horn no era muy querido por sus vecinos y también se sabía que llevaba consigo grandes cantidades de dinero, escribió el Baltimore Sun.

Los hijos de Horn lo reportaron como desaparecido el 16 de marzo de 2017, y su hijo luego encontró su cuerpo en la propiedad

El 16 de marzo de 2017, los hijos de Horn denunciaron la desaparición de su padre después de que su hija sospechara ya que no la llamó por la mañana, como solía hacer siempre. Más tarde esa noche, el hijo de Horn encontró su cuerpo debajo de una lona y leña en el patio de la casa en Laurel, Maryland.

Las autoridades se enteraron de que Horn había recibido un disparo en el cuello, pero no fue fatal. El ex investigador del FBI fue luego asesinado a golpes y sufrió un trauma severo en la cara y la parte superior del cuerpo, escribió Distractify. Las autoridades no pudieron encontrar ninguna evidencia de ADN en la escena que apuntara a otra persona.

