Savanna Lee Barnett, secuestrada por su madre en 1994: ¿dónde está hoy?

Dorothy Lee Barnett desapareció con su hija Savanna de 11 meses en 1994, lo que desencadenó una persecución internacional que duró 20 años hasta que finalmente fue encontrada y arrestada. Apenas unas semanas antes de huir de los Estados Unidos, Barnett había estado en medio de una batalla por el divorcio y custodia con su esposo Harris Todd. El 18 de febrero de 1994 el juez otorgó la custodia total de su hija Savanna a su padre, según CBS News.

Durante una visita programada con Savanna, Barnett se llevó a su hija de su casa en Charleston, Carolina del Sur, y viaje en avión a Francia usando documentos falsos que había hecho para los dos. Pasó tiempo en Alemania, Francia, Malasia y Singapur mientras eludía a las autoridades.

Menos de un año después de huir de Estados Unidos, mientras estaba en Sudáfrica, Barnett conoció y se enamoró de un geólogo ingeniero llamado Juan Geldenhuys. Ella dijo que le confesó toda su historia y decidieron casarse. Poco después, Barnett y Juan tuvieron un bebé y lo llamaron Reece. Barnett pasó a ser Alex Geldenhuys y Savanna se convirtió en Samantha Geldenhuys.

¿Dónde está hoy la hija de Dorothy Lee Barnett, Savanna?

Ella es conocida como Samantha Geldenhuys y vive en Australia, donde trabaja como enfermera

Los Geldenhuys finalmente se mudaron a Australia después de que Barnett hubiera estado huyendo durante aproximadamente 13 años y se estableció en Sunshine Coast. Savanna, quien es conocida como Samantha, dijo a CBS News, “La Sunshine Coast es conocida por sus playas. Es un entorno maravilloso y familiar en el que crecer”.

Barnett y Juan terminaron separándose después de mudarse a Australia y él se volvió a casar, dejando a Barnett como madre soltera. Samantha la describió como “fuerte” y “resistente”, así como como una “gran madre soltera”.

En 2013, Barnett fue cazada al confiar en la persona equivocada y fue arrestada en Queensland, Australia.

Samantha le dijo al medio que llamó a su madre y dijo: “Espera, ¿eso significa que papá no era mi papá?”. Y luego comenzó a llorar y yo comencé a llorar”. La noticia fue aún más devastadora porque Juan Geldenhuys había muerto apenas una semana antes de un cáncer de huesos. Samantha dijo: “Tengo mucha suerte de poder decir que lo último que le dije fue: ‘Te amo'”.

Samantha terminó sus estudios y ahora trabaja como enfermera en Sunshine Coast en Australia, donde todavía vive, según el Sunday Mail. En 2019, se casó en Fiji después de trasladar la boda allí para que su madre pudiera ir, ya que a Barnett se le negó una visa para Australia después de su liberación de prisión por cargos de secuestro.

Samantha habló sobre descubrir su historia y describió cómo fue haber conocido a su padre biológico

Samantha Geldenhuys se ha abierto desde entonces sobre descubrir lo que sucedió y conocer a su padre Todd por primera vez. Ella le dijo a CBS News que su madre comenzó a escribir un diario antes de dar a luz a su hija y lo leyó después del arresto de Barnett: “Comienza en la primera página diciendo: ‘Para mi querida Savanna. Algún día te daré este diario para que, con suerte, puedas entender a tu madre'”.

Ella le dijo al medio que descubrir lo que sucedió no cambió nada entre ella y su madre. “Ella es lo más importante y lo fue, lo ha sido y lo sigue siendo”, dijo al medio.

Samantha también reveló que le escribió una carta de ocho páginas a su padre Todd, diciéndole: “Puedo tener la relación más asombrosa con él siempre que esté 100% segura de que no hay venganza, no hay rencor, no hay nada”.

Samantha dijo que conoció a su padre por primera vez desde que descubrió la verdad en su casa y fue “surrealista”. Ella describió su encuentro: “Él extendió su mano para estrechar la mía. Y pensé: ‘Bueno, no me siento muy cómoda con eso. Prefiero darle un abrazo’”. Ella dijo que ambos estaban un poco incómodos y él le mostró su casa, pero que en realidad no hablaron de su relación.

Dijo que está abierta a tener una relación con su padre a pesar de no haberlo visto desde su primer encuentro. Sin embargo, dijo que necesita que él comprenda: “No hay forma de que me separe de mi madre. He sido muy indulgente con él con todas las cosas que ha dicho y quiero saber si él será igual conmigo cuando esto salga a la luz”.