Angelina & Refugio Jiménez: podrían ir a la cárcel por una fiesta de revelación de género

Angelina Renee Jiménez y Refugio Manuel Jiménez Jr son una pareja de California arrestada después de que las autoridades confirmaran que su fiesta de revelación de género provocó el mortal incendio forestal de El Dorado. El incendio del sur de California quemó miles de acres durante varios días y mató al bombero Charles Morton en septiembre de 2020, según dijo el fiscal de distrito del condado de San Bernardino.

Angelina Jiménez, de 29 años, y Refugio Jiménez, de 41, fueron acusados ​​formalmente el 19 de julio de 2021 por un gran jurado por un delito grave de homicidio involuntario, junto con tres delitos graves de causar imprudentemente un incendio con grandes lesiones corporales, cuatro delitos graves de causar imprudentemente un incendio en estructuras habitadas y 22 cargos de delitos menores por causar imprudentemente un incendio en la propiedad de otra persona, dijo la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de San Bernardino en un comunicado de prensa del 20 de julio de 2021.

“Obviamente, no habría estado ahí fuera si esto no hubiera comenzado en primer lugar. Está combatiendo un incendio que se inició debido a una fiesta de de revelación de género. Esa es la única razón por la que está allí”, dijo el fiscal de distrito Jason Anderson sobre Morton en una conferencia de prensa en la que anunció los cargos.

Esto es lo que necesita saber sobre Angelina Renee Jiménez, Refugio Jiménez y el incendio de El Dorado:

1. Las autoridades dicen que una pirotecnia utilizada por la pareja en una fiesta de revelación de género en El Dorado Ranch Park en Yucaipa provocó el incendio que quemó 22,680 acres

Angelina y Refugio Jiménez están acusados ​​de iniciar el incendio forestal masivo, que finalmente quemó más de 22,680 acres, durante una fiesta de revelación de género en El Dorado Ranch Park en Yucaipa, California, el 5 de septiembre de 2020, según el comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de San Bernardino.

Según The Associated Press, la pirotecnia se detonó en un campo y la hierba seca se encendió rápidamente. La pareja intentó apagar las llamas con una botella de agua y luego llamó al 911, informó AP. Luego, el fuego fue avivado por fuertes vientos y se extendió por la tierra forestal nacional, según la AP. Según The Desert Sun, la pareja estaba en el parque junto con sus hijos pequeños para grabar un video de la revelación.

El Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California dijo en un comunicado de septiembre de 2020: “La policía de CAL FIRE ha determinado que el incendio de El Dorado, que quema cerca de Oak Glen en el condado de San Bernardino, fue causado por un dispositivo pirotécnico generador de humo, utilizado durante una fiesta de revelación de género. El incendio comenzó a las 10:23 AM del 5 de septiembre de 2020 en el Parque El Dorado Ranch en Yucaipa. El fuego se extendió desde el parque hacia el norte hasta Yucaipa Ridge. CAL FIRE le recuerda al público que en condiciones secas no se necesita mucho para iniciar un incendio forestal. Los responsables de iniciar incendios debido a negligencia o actividad ilegal pueden ser considerados financieramente y penalmente responsables”.

El incendio ardió en los condados de San Bernardino y Riverside hasta que se contuvo el 16 de noviembre de 2020. El jefe de Big Berar Interagency Hotshot Squad, Charles Morton, murió el 17 de septiembre. Los fiscales dicen que 13 personas, incluidos otros dos bomberos, resultaron heridas, miles fueron evacuadas de sus hogares y muchas personas fueron desplazadas. El incendio destruyó cinco casas y dañó otros 15 edificios, dijeron las autoridades. La familia emitió un comunicado diciendo: “A Charlie le sobreviven su esposa e hija, sus padres, dos hermanos, primos y amigos. Es amado y lo extrañaremos. Que descanse tranquilo en el cielo”.

Morton, de 39 años, fue bombero durante 14 años. La jefa del Servicio Forestal de los Estados Unidos, Vicki Christiansen, dijo en un comunicado: “Charlie era un líder muy respetado que siempre estuvo presente para su escuadrón en los momentos más difíciles. Nuestros corazones están con los seres queridos de Charlie, los compañeros de trabajo, los amigos y los Big Bear Hotshots. Los mantendremos en nuestros pensamientos y oraciones”.

Según Los Angeles Times, Morton murió quemado, lo que significa que el incendio forestal llegó a un área donde estaba trabajando y no pudo escapar.

Refugio y Angelina Jiménez son residentes de San Bernardino, según registros online. Se ha puesto a disposición poca información adicional sobre ellos. Ambos comparecieron ante el tribunal por primera vez el 20 de julio de 2021 para su lectura de cargos, según los registros del condado de San Bernardino. Se declararon inocentes de todos los cargos.

4. Angelina y Refugio Jiménez se enfrentan hasta a 20 años en la prisión estatal de California si son condenados por homicidio involuntario

Angelina y Refugio Jiménez se enfrentan hasta a 20 años en una prisión estatal si son declarados culpables de los cargos en su contra, según los fiscales. El video de la revelación de género no se ha hecho público. No se ha informado si Angelina Jiménez dio a luz a un niño o una niña.

“Encendieron ese dispositivo. Produjo humo, que encendió los pastos de temporada que estaban inmediatamente adyacentes. Ese fuego se extendió inmediatamente a Yucaipa Ridge y luego finalmente a Oak Glen”, dijo a KESQ el capitán de CalFire Bennet Milloy. “A pesar de que es accidental, podría considerarse como ‘imprudente’. En California, si se considera ‘imprudente’, podrían ser considerados responsables penalmente de quemar las tierras salvajes, las casas y los vehículos que se quemaron durante ese período. CalFire no está analizando esto en este momento, pero podrían ser civilmente responsables de los costos de extinción después del incendio”.

Milloy agregó: “Me imagino que esta es una experiencia terriblemente traumática para ellos, iban a tener un momento familiar feliz, que obviamente salió muy mal”.

Ha habido varios incidentes en los últimos años de revelaciones de género que han dado lugar a incendios, detenciones o tragedias. En 2017, el agente de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, Dennis Dickey, disparó un objetivo explosivo, enviando humo azul al aire y provocando el incendio Sawmill en Arizona. El incendio quemó más de 45,000 acres y causó daños por más de $ 8 millones. Dickey se declaró culpable de cargos criminales y fue multado, pero no sentenciado a prisión. No hubo heridos ni muertes en ese incendio.

En mayo de 2021, un hombre de New Hampshire, Anthony Spinelli, fue acusado de alteración del orden público después de que una explosión en una fiesta de revelación de género aterrorizara a los residentes cercanos, según informó NBC Boston. Nadie salió herido.

Milloy, un portavoz de CalFire, dijo a The New York Times en septiembre de 2020 sobre los Jiménez: “No puedo hablar en su nombre, pero personalmente, solo puedo imaginar lo mal que deben sentirse por muchas razones”.