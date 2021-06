Sarra Gilbert, la mujer que mató a su madre en 2016: ¿sigue en prisión?

La película de Netflix Lost Girls estrenada en 2020 se basa en una escalofriante historia real sobre un asesino en serie en Long Island y la madre que luchó para encontrar a su hija desaparecida. Shannan Gilbert desapareció después de una aterradora llamada al 911 en mayo de 2010. En 2011, se encontró su cuerpo. Su madre, Mari Gilbert, nunca dejó de luchar por respuestas. Pero, trágicamente, Mari fue encontrada muerta a puñaladas en 2016 en el apartamento de su hija menor, Sarra. Sarra fue finalmente declarada culpable de asesinato y sentenciada a una pena de cárcel que iba de 25 años a cadena perpetua.

Sarra, la hija de Mari Gilbert, fue declarada culpable de asesinato y condenada a una pena de cárcel que iba de 25 años a cadena perpetua





En 2016, Mari Gilbert fue encontrada muerta en el apartamento de su hija Sarra Gilbert en Ellenville, informó CBS New York en ese momento. Mari y Sarra vivían en la misma calle, pero en apartamentos diferentes.

El abogado John Ray le dijo a CBS que Sarra invitó a Mari a su casa y “en la sala de estar la apuñaló hasta la muerte”. Durante el juicio, el jurado supo que apuñaló a su madre más de 200 veces, la golpeó con un extintor y luego la roció con espuma de ese mismo extintor.

En 2017, Sarra fue condenada por asesinato en segundo grado, informó Daily Freeman. Fue condenada a una pena de cárcel que iba de 25 años a cadena perpetua. Ésta era la sentencia máxima que le podían dar. Los miembros del jurado no creían que careciera de la capacidad mental para ser juzgada o para saber lo que estaba haciendo. Un miembro del jurado le dijo al Daily Freeman: “Creemos que tiene una enfermedad mental, pero también que estaba consciente de lo que estaba haciendo”.

Sarra Gilbert tiene esquizofrenia

Sarra Gilbert sigue en prisión hoy y no tiene fecha de liberación. En el momento de su sentencia, el juez dijo que quería asegurarse de que Sarra nunca fuera liberada de prisión, informó In Touch Weekly.

Sarra había sido diagnosticada de esquizofrenia y tuvo varios episodios violentos antes del asesinato de su madre. La fiscalía argumentó que Sarrah mató a su madre por ira porque Mari hizo arrestar a Sarra después de que ahogara a un cachorro. Ese mayo fue arrestada en otra ocasión por violar una orden de protección que tenía su novio.

Actualmente, la muerte de Shannan, la hermana de Sarra, sigue sin resolverse.

En 2016, una autopsia privada e independiente informó que Shannan podría haber sido asesinada, lo que contradecía el hecho de que la policía local pensara que se había ahogado, según informó The New York Times. El Dr. Michael M. Baden, quien realizó la autopsia privada, dijo que no se pudo determinar la causa de la muerte. Sin embargo, también dijo que la autopsia mostró algunos hallazgos compatibles con estrangulamiento. Dijo que otras cosas también podrían haber causado su muerte, pero no se podía descartar el homicidio. Faltaba la laringe y un hueso hioides carecía de “cuernos”, lo que podría suceder en el caso de estrangulamiento, anotó.

En enero de 2020, la policía cambió la causa de la muerte de Shannan a inconclusa en lugar de accidental, informó Daily Freeman. La comisionada de policía del condado de Suffolk, Geraldine Hart, dijo que los investigadores “no estaban necesariamente seguros” de si Shannan fue asesinada.