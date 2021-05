Sarah Vilard: Tiktoker reveló que fingió su boda para poner celoso a su ex

Sarah Vilard es una joven de Alemania que dice que organizó una boda falsa para poner celoso a su ex novio. Publicó la ceremonia y las fotos del “gran día” en las redes sociales. El video ha sido visto casi dos millones de veces. Lo puso con la canción “Crazy” de Gnarls Barkley.

Esto es lo que necesita saber:

Sarah Vilard contrató a un actor para interpretar el papel de novio e incluso alquiló un lugar de lujo para la sesión de fotos

Vilard no escatimó en gastos para el elaborado truco. El Daily Mail informa que Vilard alquiló el lugar en Villa Kennedy. Es un hotel cinco estrellas en Frankfurt.

Vilard no ha especificado cuánto dinero gastó alquilando el lugar. Pero según el sitio web de Villa Kennedy, probablemente no fue nada económico. El lugar cobra más de $200 por invitado para las recepciones.

Vilard contrató a un actor para que se hiciera pasar por su nuevo marido, informó The Daily Mail. Llevaba lo que parecía ser un vestido de novia real y el “novio” tenía un bonito traje. El fotógrafo tomó fotos de ellos bailando frente al lugar y tomados de la mano mientras subían unas escaleras. Vilard también incluyó una foto con otra amiga que llevaba un vestido de dama de honor.

Vilard reconoció en TikTok que la boda falsa podría verse como exagerada. Ella escribió en el mensaje: “Sí, estoy loca”. En el video en sí, incluyó una selfie para mostrarla reflexionando sobre lo sucedido e incluyó las palabras: “Recordando el momento en que fingí casarme y tuve una sesión de fotos para vengarme de mi ex”.

La boda falsa se organizó 3 meses después de la ruptura con su novio y Vilard dice que su ex asumió que ella lo había engañado

La sesión de fotos tuvo lugar tres meses después de que Vilard y su novio se separaran, según The Daily Mail. Las imágenes se compartieron inicialmente en Instagram, donde las vería el ex de Vilard. Ella dice que su ex novio creía que realmente se había casado y le envió un mensaje de texto al día siguiente.

Compartió las capturas de pantalla en TikTok. En los mensajes, le preguntó a Vilard si lo había estado engañando durante su relación y le preguntó por el “novio”. Vilard mantuvo la farsa en la cadena de texto. Ella respondió que había conocido al otro hombre justo después de su ruptura.

The New York Post informó que, según Vilard, su exnovio llegó a su casa para hablar sobre la “boda”. Vilard dijo que no estaba interesada en hablar con su ex y procedió a bloquearlo en las redes sociales después de eso. En los comentarios de TikTok, Vilard compartió que se sintió “tan satisfecha” después de hablar con su ex.

Sarah Vilard es preparadora físico

Sarah Vilard trabaja como preparador físico, según The Sun. Su cuenta de Instagram incluye rutinas de ejercicios, selfies enfocados en partes específicas del cuerpo y mensajes inspiradores.

Sarah Vilard lanzó su cuenta de Instagram en julio de 2019. En ese momento compartió que era una estudiante de 22 años originaria de Frankfurt, Alemania. Ella escribió que quería “compartir algunos consejos de fitness y viajes con la esperanza de ayudar a otras personas a encontrar la felicidad en el mundo del fitness como yo”.

Vilard no publica con frecuencia, pero sus fotos de Instagram sugieren que le gusta viajar. Además de su ciudad natal de Frankfurt, Vilard también se etiquetó en Santorini en Grecia y Dubai en los Emiratos Árabes Unidos.

