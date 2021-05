Matthew Lohmeier: Destituido de la Fuerza Espacial de EE.UU. por comentarios políticos

Matthew Lohmeier es un comandante de la Fuerza Espacial de EE.UU. que fue despedido de su puesto al frente del 11o Escuadrón de Advertencia Espacial después de hacer comentarios políticos en un podcast conservador. La decisión de removerlo de su cargo fue reportada por primera vez por Military.com el 15 de mayo de 2021. Lohmeier apareció en un podcast para promover su libro que afirma que las ideologías marxistas se están volviendo frecuentes en el ejército estadounidense.

Lohmeier, de 39 años de edad, se transfirió a la Fuerza Espacial en octubre de 2020 después de una carrera de 14 años en la Fuerza Aérea, según Military.com. Estaba al mando del 11° Escuadrón de Advertencia Espacial en la Base de la Fuerza Aérea Buckley, en Colorado. Un portavoz de la Fuerza Espacial dijo a Military.com, “Esta decisión se basó en los comentarios públicos hechos por el Teniente Coronel Lohmeier en un podcast reciente. El teniente general Whiting ha iniciado una investigación dirigida por el comando sobre si estos comentarios constituían una actividad política partidista prohibida”. El sitio de noticias informa que Lohmeier tiene una asignación temporal no especificada.

Lohmeier, a quien Heavy no pudo contactar para que diera su versión, apareció en el podcast Information Operation con el presentador L. Tood Wood el 7 de mayo. Lohmeier también apareció recientemente en The Steve Gruber Show. Su libro autoeditado, Irresistible Revolution: Marxism’s Goal of Conquest & the Unmaking of the American Militar, fue lanzado a principios de mayo y ocupó el segundo lugar en la lista de libros más vendidos de Amazon “Military Policy”. Le dijo a Military.com que habló con su cadena de mando, asuntos públicos y asesoría legal antes de publicar su libro.

“Se me informó de la opción de que mi libro se revisara en la revisión de seguridad y de prepublicación del Pentágono antes de su lanzamiento, pero también se me informó que no era obligatorio”, dijo a Military.com. “Mi intención nunca ha sido involucrarme en políticas partidistas. He escrito un libro sobre una ideología política en particular (el marxismo) con la esperanza de que nuestro Departamento de Defensa pueda volver a ser políticamente no partidista en el futuro, como lo ha hecho honorablemente a lo largo de la historia”.

Esto es lo que necesita saber sobre el teniente coronel Matthew Lohmeier:

1. Lohmeier describe el libro como una “contribución oportuna y audaz” y sobre el “impacto de una agenda neomarxista a nivel del suelo dentro de nuestras fuerzas armadas”

Lohmeier escribe sobre su libro en su sitio web, “Irresistible Revolution es una contribución oportuna y audaz de un teniente coronel de la Fuerza Espacial en servicio activo que ve el impacto de una agenda neomarxista a nivel del suelo dentro de nuestras fuerzas armadas. En él, el autor Matthew Lohmeier ofrece respuestas a muchas preguntas importantes que los estadounidenses se hacen actualmente”. Lohmeier agrega:

El libro comienza con una discusión de la grandeza del ideal estadounidense, pasa a un examen de la historia y la narrativa general de la ideología marxista, y concluye analizando la transformación en curso de la cultura militar y la política militar de Estados Unidos, al tiempo que proporciona una advertencia sobre hacia dónde se dirige el país si optamos por no hacer una corrección de rumbo inmediata. Los expertos a menudo parecen perplejos por las decisiones políticas actuales que se toman en nuestro país. Pero nuestros aparentes errores son parte de un plan de larga data, perseguido paciente y metódicamente por aquellos que intentan derrocar al gobierno de los Estados Unidos y reemplazarlo por una dictadura comunista. Lamentablemente, muchos de los que ahora promueven ese programa lo hacen sin saberlo.

Lohmeier dijo que todos los miembros del servicio militar de EE.UU. deberían leer su libro:

Después de tomar conciencia de la conquista marxista de la sociedad estadounidense, nunca volverá a ver las cosas de la misma manera. Los principales medios de comunicación, las redes sociales, el sistema de educación pública, incluida la universidad, así como las agencias federales se han convertido en recipientes de varias escuelas de pensamiento que tienen sus raíces en la ideología marxista, una ideología empeñada en la destrucción de la historia de Estados Unidos, de la tradición occidental, específicamente los valores judeocristianos, y del patriotismo y el conservadurismo. El problema se ha vuelto sistémico, una tragedia considerando que la derrota de la ideología marxista-comunista fue la causa misma contra la cual nuestra nación gastó grandes tesoros de sangre y hierro durante gran parte del siglo XX.

La descripción de Lohmeier en Amazon dice:

El marco de tres partes del libro comienza con una discusión de la grandeza del ideal estadounidense (incluida la importancia de la Declaración de Independencia, la Constitución, la Declaración de Derechos y las nociones de libertades individuales y civiles), pasa a un examen de la historia y la narrativa general de la ideología marxista (específicamente el Manifiesto Comunista de Marx y Engels en el que se desarrolla la narrativa del opresor contra el oprimido), y concluye analizando la transformación en curso de la cultura militar y la política militar de Estados Unidos, al tiempo que proporciona una advertencia sobre dónde el país se dirige si optamos por no hacer una corrección de rumbo inmediata. Revolución irresistible también cubre una amplia gama de temas candentes de los que todos escuchan y hablan, temas que en realidad tienen implicaciones para nuestra seguridad nacional: ideología del despertar, cultura de cancelación, políticas de identidad, el movimiento Black Lives Matter, antirracismo, posmodernismo, corrección política, y teorías críticas y cínicas, para incluir la teoría crítica de la raza. La mirada penetrante y de sentido común de Lohmeier a los eventos actuales dentro de nuestro ejército y en toda la sociedad estadounidense es una contribución sublimemente única que seguramente será compartida, referenciada y discutida en los próximos años.

Durante su aparición en el podcast Information Operation, Lohmeier habló sobre las políticas de diversidad e inclusión del secretario de Defensa Lloyd Austin y dijo: “No demonizo al hombre, pero quiero dejar en claro tanto a él como a todos los miembros del servicio esta agenda, nos dividirá, no nos unificará”.

Lohmeier habló sobre recibir un folleto que incluía el motín del capitolio del 6 de enero como un ejemplo de extremismo, pero no discutió las protestas después del asesinato de George Floyd. Lohmeier también llamó al secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, durante el podcast. Le dijo al anfitrión, Wood, que la formación sobre diversidad e inclusión está “arraigada en la teoría crítica de la raza, que tiene sus raíces en el marxismo”.

Lohmeier le dijo a Wood que se interesó por el marxismo mientras estudiaba filosofía para su segunda maestría en la Escuela de Estudios Avanzados del Aire y el Espacio de la Universidad del Aire. Lohmeier dijo que cree que muchos oficiales se sienten presionados para apoyar la promoción de la diversidad por temor a ser criticados o no promovidos, y dijo que cree que las ideas liberales son apoyadas, mientras que las ideas conservadoras son silenciadas o atacadas. Dijo que ha escuchado de otros miembros del servicio que le dicen: “Gracias, gracias, gracias por hablar, porque ya no tenemos voz”.

Durante su aparición en The Steve Gruber Show, Lohmeier dijo: “Desde que asumí el mando como comandante hace unos 10 meses, vi lo que considero narrativas fundamentalmente incompatibles y competitivas de lo que Estados Unidos era, es y debería ser. Eso no solo fue prolífico en las redes sociales, o en todo el país durante el año pasado, sino que se extendió por todo el ejército de los Estados Unidos. Y había reconocido que esas narrativas eran de naturaleza marxista”.

Según CNN, atacó el Proyecto 1619 de The New York Times, lo calificó de “antiamericano” y agregó: “Enseña una enseñanza intensiva que escuché en mi base, que en el momento en que el país ratificó la Constitución de los Estados Unidos, codificó la supremacía blanca como la ley del país. Si quieres no estar de acuerdo con eso, entonces comienzas a (ser) etiquetado de todo tipo de cosas, incluido el racista”.

2. Lohmeier se graduó de la Academia de la Fuerza Aérea en 2006 y fue piloto de combate e instructor de vuelo antes de transferirse a la Fuerza Espacial

Lohmeier se graduó de la Academia de la Fuerza Aérea en 2006, según su sitio web. Lohmeier dijo en la sección biográfica de su sitio: “Comenzó su carrera militar en servicio activo como piloto, volando más de 1.200 horas en el T-38 como piloto instructor seguido del F-15C. Después de volar, se entrenó en operaciones espaciales y adquirió experiencia en alerta de misiles basados en el espacio”. Se trasladó a la Fuerza Espacial en octubre de 2020. El Congreso lo nombró teniente coronel en la Fuerza Espacial junto con otros 633 oficiales el 30 de septiembre de 2020.

Lohmeier agregó: “Tiene dos maestrías: una maestría en arte y ciencia operacional militar y una maestría en filosofía en estrategia militar. Actualmente, es teniente coronel al mando de un escuadrón de advertencia de misiles con base en el espacio en Colorado, donde vive con su esposa e hijos”.

Lohmeier, que tiene tres hijos pequeños, ha estado destinado en Alabama, Oklahoma, Oregon y Texas durante su carrera militar. Fue mencionado en el sitio web de la Base de la Fuerza Aérea de Buckley en 2015 mientras era el jefe de entrenamiento del Bloque 10 del Grupo de Operaciones 460.

Dijo en ese perfil: “Mi trabajo es asegurarme de que los miembros de la tripulación estén capacitados para procesar esa misión y advertir tanto a EE.UU. como al resto de nuestros aliados en el mundo sobre amenazas inminentes. Sin la capacitación adecuada, no tiene personal que pueda cumplir esa misión”. Lohmeier dijo durante esa entrevista que estaba “médicamente descalificado para volar debido a problemas oculares persistentes”.

Lohmeier dijo: “Disfruto viendo a la gente aprender y crecer. Puedes ver mucho de eso en la capacitación, quizás más que en muchos otros trabajos en la base. Y eso es cierto tanto para los estudiantes o miembros de la tripulación que estamos capacitando, como para nuestros instructores. A medida que enseña algo, se vuelve más inteligente. Con cada clase sucesiva de estudiantes que pasan, nuestros instructores pueden hacer un mejor trabajo porque han crecido. Y puedo verlo”.

Mormon Stories #842: Matthew Lohmeier – Joining the Snuffer Movement Pt. 4 Continuing our series on the Doctrine of Christ (Snuffer) Movement, we interview Matthew Lohmeier. Matt converted to the Mormon church at age 14. He served a mission in Taiwan, attended the U.S. Air Force Academy, flew F15s, and married Sara McConkie Lohmeier, granddaughter to Mormon apostle Bruce R. McConkie. Both Matthew and Sara have joined the…

Matt Lohmeier es nativo de Arizona. En la escuela secundaria ganó un campeonato estatal de baloncesto de la escuela secundaria en Sahuaro High School y fue reclutado para jugar baloncesto en la Academia de la Fuerza Aérea, según Tucson.com. En 2017, Lohmeier apareció en el podcast Mormon Stories sobre su experiencia en la iglesia, a la que se convirtió cuando tenía 14 años.

El podcast de Mormon Stories decía en la descripción del episodio: “Sirvió en una misión en Taiwán, asistió a la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, voló F15 y se casó con Sara McConkie Lohmeier, nieta del apóstol mormón Bruce R. McConkie. Tanto Matthew como Sara se han unido al movimiento Denver Snuffer y fueron excomulgados de la iglesia mormona en julio de 2015. Esta entrevista analiza su viaje, su excomunión, sus interacciones con la familia McConkie y el estado del movimiento Snuffer”.

Según The Salt Lake Tribune, el movimiento fue iniciado por el abogado de Utah Denver Snuffer Jr. y atrajo a mormones insatisfechos. Lohmeier escribió una carta en 2014 que condujo a la excomunión de su familia.

Lohmeier habló sobre unirse al movimiento en un artículo de 2019 en la revista Bitter Root, “He tenido una familia que me ama tanto como a cualquier otra persona que siente que hay una distancia infranqueable. Es simplemente notable porque todo lo que tomó fueron unos minutos de conversación para crear de repente esta división. Y somos las mismas personas”.

President Trump talks Space Force in military teleconference President Trump spoke about the Space Force and spoke to members of the newest military branch during a Thanksgiving teleconference.

Lohmeier se encontraba entre el grupo de oficiales de la Fuerza Espacial que recibió un saludo por videollamada de Acción de Gracias del entonces presidente Donald Trump en 2020. Lohmeier habló con Trump y le dijo: “Y también quiero agradecerle, ya ha dicho lo que hacemos, que es proporcionar advertencias de misiles estratégicos y de teatro para la nación y nuestros aliados, pero quiero agradecerles personalmente por su defensa de una Fuerza Espacial independiente para que eso se convierta en una realidad mientras servimos. Estamos muy agradecidos por eso. Estamos logrando un gran progreso que no creo que pudiéramos hacer necesariamente mientras lo estábamos, mientras pertenecíamos a la Fuerza Aérea. Pero tener nuestro propio servicio independiente lo ha hecho. Ya hemos logrado un gran progreso en el primer año”.

Lohmeier agregó: “Gracias por defender eso. Y en nombre de todos los operadores de advertencia de misiles aquí en el 11 ° Escuadrón de Advertencia Espacial, decimos: ‘Feliz Día de Acción de Gracias'”.

Trump respondió: “Eso es bueno. Muchas gracias y a ti también. Y sé que la coordinación contigo y la Fuerza Aérea ha sido estelar. Se llevan muy bien y les va bien juntos. Y realmente funciona bien juntos, pero pensé que deberías tenerlos separados. Y a medida que pasan los años y las décadas, la gente verá la importancia de Space Force. No hay duda al respecto. Así que muchas gracias. Te lo agradezco.”

Lohmeier también escribió un artículo publicado por Air University Press en 2020 sobre la Fuerza Espacial. El artículo, titulado The Better Mind of Space, “explora el espacio y la cultura espacial desde dos perspectivas distintas: tradicional y emergente. El primero ha dado forma a la actual cultura espacial militar”, según un comunicado de prensa.

El comunicado de prensa agrega: “La mente tradicional del espacio cree que el aire y el espacio son indivisibles y están limitados al área desde la superficie de la Tierra hasta la órbita geosincrónica de la Tierra. Esta mente, argumenta Lohmeier, puede limitar la efectividad de la Fuerza Aérea y la Fuerza Espacial ahora formada. La mente emergente del espacio es aquella que comprende la delimitación entre el aire y el espacio y considera que el dominio de los militares llega hasta la luna. Esta mente, dice el autor, debería ser adoptada por todos los profesionales espaciales para ayudar en la lucha conjunta y establecer los intereses de Estados Unidos en un panorama militar y geopolítico en constante expansión”.

5. Lohmeier ha sido defendido por expertos de derecha y algunos políticos republicanos, incluido el representante Matt Gaetz, quien lo llamó un “patriota que dice la verdad”

El Departamento de Defensa dijo en un comunicado a CNN, “Lt. El general Stephen Whiting, comandante del Comando de Operaciones Espaciales, relevó al Teniente Coronel Matthew Lohmeier del mando del 11o Escuadrón de Advertencia Espacial, Base de la Fuerza Aérea Buckley, Colorado, el 14 de mayo, debido a la pérdida de confianza en su capacidad de liderazgo. Esta decisión se basó en los comentarios públicos hechos por el teniente coronel Lohmeier en un podcast reciente. El teniente general Whiting inició una investigación dirigida por el comando (CDI) sobre si estos comentarios constituían una actividad política partidista prohibida”.

Según CNN, “Otro funcionario de defensa dijo que la investigación también analizaría todos los elementos de las reglas y políticas por las que se publicó el libro”. Lohmeier ha sido defendido en las redes sociales por expertos de derecha y algunos políticos republicanos.

El asediado congresista de Florida Matt Gaetz tuiteó, “Lt. El coronel Lohmeier es un patriota que dice la verdad sobre el intento de despertar de nuestro ejército, y algo peor. Su degradación es claramente una represalia. Buscaré acción sobre esto en el Comité de Servicios Armados. Mientras tanto, la gente debería escuchar el podcast y comprar su libro “.

El congresista de Colorado Ken Buck agregó: “Es indignante que el teniente coronel Matthew Lohmeier haya sido destituido de su mando en la Fuerza Espacial por expresar su preocupación de que el ejército de Estados Unidos está promoviendo ideologías marxistas”.

