Sarah Kellen, una de las captadoras sexuales de Jeffrey Epstein: ¿cómo actuaba?

Sarah Kellen es una de las supuestas captadoras de la red de traficantes sexuales de Jeffrey Epstein. Ella no aparece en persona en el nuevo documental de Lifetime Surviving Jeffrey Epstein, pero se la ve en fotos y varios de los supervivientes hablan de ella.

Esto es lo que sabemos sobre dónde está ella actualmente:

Sarah Kellen será condenada por su implicación en la trama de abuso sexual

Recientemente, el portavoz de Kellen le dijo a CBS News que Epstein abusó “sexualmente” y “psicológicamente” de Kellen “durante años”. La declaración continuó diciendo que Kellen programó citas para Epstein y Maxwell “bajo su dirección”, y agregó que Kellen es “consciente del dolor y el daño que causó Epstein” y “lamenta profundamente haber tenido algo que ver con eso”.

Sarah Ransome, una superviviente que no aparece en el documental de Lifetime, le dijo a CBS que Kellen sabía absolutamente lo que estaba haciendo.

“Sarah Kellen sabía que cada niña que iba a esa isla o que iba a la mansión de Nueva York, sería violada repetidamente”, dijo Ransome.

En junio de 2022, Doha Roots informó que un juez federal dijo que Sarah Kellen era “criminalmente responsable” en el esquema de tráfico sexual de Jeffrey Epstein.

Kellen captó a la superviviente Teresa Helm

En el documental, Virginia Giuffre dijo que Kellen tuvo “mucho éxito en traer niñas” para Epstein.

La superviviente Teresa Helm cuenta cómo conoció a Kellen mientras estaba en la escuela de terapia de masaje.

“Sarah y yo nos conocimos en la playa de Santa Mónica. Me sentí cómoda con ella al instante. Ella era como yo. Sarah me habló del trabajo. Ella había sido su masajista personal, viajando por el mundo durante los últimos años. Ella me dijo que ocuparía su lugar”, dijo Helm.

Helm fue a casa de Epstein y le dio un masaje, pero trató de irse cuando comenzó él le pidió que ese masaje pasara a ser sexual. Así que la siguió hasta el pasillo y la agredió.

“Me agarró por detrás y me congelé por completo. Estaba justo detrás de mí y me agredió allí en ese pasillo. Corrí directamente a la puerta de entrada. Él me seguía. Cuando me iba, me palmeó el trasero y me dijo: ‘No hagas nada que yo no haría’”.

Lifetime se asoció con Rise para lanzar un anuncio de servicio público especial durante la transmisión

Lifetime se asoció con Rise para lanzar un anuncio de servicio público especial durante las transmisiones del documental para alentar a otros supervivientes a usar su voz para LEVANTARSE”.

En una conferencia del evento, el productor ejecutivo Bob Friedman dijo a los periodistas que están contando las historias de los supervivientes con sus propias palabras.

“La historia que hemos contado ha sido más o menos en las propias palabras de los supervivientes, los supervivientes que soportan esta carga de abuso. Abuso que todos nos atrevemos a creer que está oculto a plena vista”, dijo Friedman. “Echamos un vistazo al reclutamiento que existía, la preparación de víctimas potenciales y cómo supuestamente Ghislaine Maxwell entrenó a los reclutadores para crear esta cadena de abuso en la que vivimos”.

Agregó que este no es el final de la historia y dijo: “Todos creemos que habrá algunas revelaciones futuras”.

El director Ricki Stern agregó que era muy importante hacer saber a los supervivientes que lo que vivieron no era común ni corriente y que allí podrían expresarse libremente y extensamente.

“Era muy importante que hablásemos a los supervivientes y les dijéramos: ‘Esto va a ser diferente a una noticia. Realmente queremos pasar tiempo con usted y que su historia sea retratada con sus propias palabras’. Hay tanta fuerza en las historias de estas mujeres, en su historia, entender de dónde vienen y dónde están hoy es muy poderoso”, dijo Stern. “Y eso era algo que queríamos asegurarnos de que retratara la serie. Lifetime es, por supuesto, el lugar perfecto para esta serie porque realmente valoran y destacan las voces de las mujeres. Entonces, fue un proceso largo. Fue un proceso largo para llegar a las mujeres”.