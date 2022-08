Jeffrey Epstein se suicidó el 10 de agosto de 2019 en su celda de la cárcel de Nueva York después de haber sido acusado el mes anterior de cargos federales por tráfico sexual de menores en Florida y Nueva York. En el documental de Lifetime Surviving Jeffrey Epstein, los supervivientes hablan sobre su reacción a su muerte. Una conocida suya dice que cree que el suicidio era muy impropio de él.

Lisa Phillips dijo: “Simplemente no lo veo suicidándose”

Video related to lisa phillips, una de las supervivientes de epstein: "no creo que se suicidara" 2022-08-20T18:06:20-04:00

Phillips aparece en el documental como alguien que podría haber sido víctima potencial de Epstein, pero dijo que “no era su tipo”. Ella era una modelo que dijo que él usaba “para conocer a más mujeres”, como si él la fuera a ayudar en su carrera como modelo si ella hacía lo que él quería y le encontraba más chicas.

Cuando surgió el tema de la muerte de Epstein, Phillips insistió en que no se suicidó.

“Simplemente no lo veo suicidándose, simplemente no lo veo. Creo que era demasiado importante para demasiadas personas. Tenía todos los secretos de mucha gente. Siempre decía eso”, dijo Phillips.

Los supervivientes tuvieron reacciones mixtas a la muerte de Epstein

“No tenía ninguna emoción sobre su suicidio. Estaba muy, muy enojada por cómo pudo haber sucedido esto y quién fue el responsable de permitir que esto sucediera”, dijo la superviviente Kiki Doe.

La superviviente Chauntae Davies se tomó la noticia con dureza. Terminó hospitalizada por el efecto que le produjo la noticia.

“Cuando me enteré, me derrumbé en el suelo. Estaba llorando histéricamente, hiperventilando. Me había puesto frenética… Empecé a vomitar sangre y pasé dos días en el hospital tratando de detener los vómitos. Han pasado poco más de dos meses y he estado en el hospital cinco veces desde entonces. Su muerte me ha vuelto a traumatizar”, dijo Davies en 2020.

La superviviente Courtney Wild agregó: “Cuando escuché por primera vez sobre esto, y sé que esto suena raro para muchas personas, estaba triste, estaba molesta. Luego pasé de la empatía a la ira porque a este tipo nunca se le ha hecho responsable de nada de lo que ha hecho”.

Lifetime se asoció con Rise para lanzar un anuncio de servicio público especial durante la transmisión

Lifetime se asoció con Rise para lanzar un anuncio de servicio público especial durante las transmisiones del documental para alentar a otros supervivientes a usar su voz para LEVANTARSE”.

En una conferencia del evento, el productor ejecutivo Bob Friedman dijo a los periodistas que están contando las historias de los supervivientes con sus propias palabras.

“La historia que hemos contado ha sido más o menos en las propias palabras de los supervivientes, los supervivientes que soportan esta carga de abuso. Abuso que todos nos atrevemos a creer que está oculto a plena vista”, dijo Friedman. “Echamos un vistazo al reclutamiento que existía, la preparación de víctimas potenciales y cómo supuestamente Ghislaine Maxwell entrenó a los reclutadores para crear esta cadena de abuso en la que vivimos”.

Agregó que este no es el final de la historia y dijo: “Todos creemos que habrá algunas revelaciones futuras”.

El director Ricki Stern agregó que era muy importante hacer saber a los supervivientes que lo que vivieron no era común ni corriente y que allí podrían expresarse libremente y extensamente.

“Era muy importante que hablásemos a los supervivientes y les dijéramos: ‘Esto va a ser diferente a una noticia. Realmente queremos pasar tiempo con usted y que su historia sea retratada con sus propias palabras’. Hay tanta fuerza en las historias de estas mujeres, en su historia, entender de dónde vienen y dónde están hoy es muy poderoso”, dijo Stern. “Y eso era algo que queríamos asegurarnos de que retratara la serie. Lifetime es, por supuesto, el lugar perfecto para esta serie porque realmente valoran y destacan las voces de las mujeres. Entonces, fue un proceso largo. Fue un proceso largo para llegar a las mujeres”.