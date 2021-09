Tormenta de arena y viento sacude al noreste de Sao Paulo, Brasil – Fotos y Videos

Una escalofriante e inesperada tormenta de arena, viento y polvo sorprendió en las últimas horas a algunas regiones del interior de Sao Paulo, Brasil, y las imágenes se viralizaron en las redes sociales.

Según informa el sitio online de la revista Veja, el fenómeno se registró durante la tarde de este domingo 26 de septiembre en municipios como Franca, Ribeirão Preto, Jales, Presidente Prudente, Araçatuba, entre otras zonas del interior paulista.

A medida que el fenómeno avanzaba por las ciudades del noreste paulista, usuarios de Twitter comenzaron a compartir fotos y videos de lo acontecido.

Franca SP tempestade de areia pic.twitter.com/j0agqhNlCq — ranieri giuliano Fernandes 🇧🇷🇧🇷 (@ranierigiuliano) September 26, 2021

Barretos na hora da tempestade de areia pic.twitter.com/MuXzLGcQRy — Arthurgta #XboxSeriesX (@ArthurgtaX) September 26, 2021

teve tempestade sim, tempestade de areia pic.twitter.com/srl3umdmSg — isabel (@jasontoddynho) September 26, 2021

Qué provocó la tormenta de arena y viento en el interior de Sao Paulo

De acuerdo a la información brindada por Climatempo. esta tormenta de arena ocurre cuando vientos intensos levantan una cantidad significativa de polvo del suelo a la atmósfera, que puede transportar estas partículas a grandes distancias.

En entrevista con Globo News, la meteoróloga Daniela Freitas, de Climatempo, explicó que esta barrera de tierra es común para esta época del año, cuando ocurre el paso de la sequía a un período más húmedo y con lluvias aisladas.

Você sabia??

O filme "Mad Max" foi gravado em Ribeirão Preto pic.twitter.com/hDGo5KODb8 — Leo (@leo_schusterr) September 26, 2021

“Todos los núcleos de lluvia intensa ocurren de forma aislada, asociados a grandes ráfagas de viento”, detalló Freitas. Y agregó: “Eso es lo que pasó esta tarde en São Paulo y en las ciudades del Triângulo Mineiro, se formaron núcleos de lluvia y, antes de que llegara el agua, llegó todo este frente de rachas que hicieron que el polvo se elevara a unos niveles más altos de la atmósfera”.

Fenômeno chamou atenção de moradores de regiões como a de Ribeirão Preto (SP), onde ventos chegaram a 92 km/h e horizonte ficou vermelho. Com chegada da primavera, chuvas ficam mais regulares e clima melhora, segundo meteorologista.https://t.co/iyexRBalKR — g1 Ribeirão Preto (@g1ribeiraopreto) September 27, 2021

Por su parte, Metsul afirma que las imágenes satelitales muestran que se han formado fuertes áreas de inestabilidad asociadas con el calor de la región. En consecuencia, el aumento de la humedad ha formado nubes que generan fuertes vientos y granizo.

“Como el tiempo estuvo muy seco con poca lluvia durante semanas y en algunas ciudades incluso durante meses, el suelo estaba muy seco y con mucho polvo. Con las densas nubes y el fuerte viento se formó la tormenta de polvo”, explica la agencia de meteorología, según cita el magazine Veja.

Los vientos extremos movieron un avión en el aeropuerto de Ribeirão Preto, Sao Paulo





Play



Tempestade de areia faz avião virar em pista de aeroporto de SP A tempestade de areia que acometeu o interior de São Paulo neste domingo (26) fez um avião virar no meio da pista do Aeroporto Estadual Dr. Leite Lopes, em Ribeirão Preto. ————————- Bem-vindo ao Canal UOL! Acompanhe a programação ao vivo e todos os contéudos com as principais notícias do dia, opinião de colunistas e… 2021-09-27T14:21:23Z

Tal fue la violencia de los vientos generados por la tormenta de arena que se registró este domingo en el noreste de Sao Paulo, Brasil, que hasta un avión de la aerolínea Azul fue arrastrado por completo mientras permanecía estacionado en el aeropuerto Estadual Dr. Leite Lopes, en el municipio de Ribeirao Preto.

En imágenes publicadas en redes sociales, y consignadas por el UOL.com, se observa cómo la aeronave ATR 72-600 comienza a ser movida por los fuertes vientos en la región.

Pero cuando la cámara de un aparente teléfono móvil regresa a la escena, el avión ya no aparece y se supone que fue arrasado literalmente por la tormenta.

A partir del video que circuló en redes sociales, UOL.com se contactó con la aerolínea Azul, desde donde confirmaron lo sucedido e informaron que la aeronave estaba detenida en la plataforma del aeropuerto.

“La empresa destaca que no hubo heridos y que, poco después de lo sucedido, la aeronave fue inspeccionada por el área de mantenimiento”, dice una nota de Azul citada por el mismo medio.

Y tú, ¿has presenciado un fenómeno similar a una tormenta de arena?

