Arrestan a hombre por matar a un perro en campo de golf: Salil Zaveri

Salil Zaveri es un consultor de ventas y marketing con sede en Puerto Rico bajo la Ley 22, quien fue arrestado por presuntamente dispararle a un perro en un campo de golf, según informó el Departamento de Policía de Puerto Rico.

La policía alegó en un comunicado que Zaveri le disparó dos veces al perro cuando corrió hacia el campo de golf y agarró una pelota de golf.

Zaveri luego golpeó la pelota de golf en el siguiente hoyo y disparó al perro por tercera vez, escribieron los funcionarios en el comunicado.

BREAKING: This is the man arrested by Puerto Rico police accused of shooting a dog on a golf course in Puerto Rico. Police say the dog ran onto the course & grabbed a golf ball. The man allegedly shot the dog twice, then hit the ball to the next hole & then shot the dog again. pic.twitter.com/BidXQwnPEV — David Begnaud (@DavidBegnaud) May 9, 2021

David Begnaud, corresponsal de CBS News, publicó la historia en Twitter.

Un testigo capturó una foto y un video del arresto cuando la policía interrogaba a Zaveri en el campo de golf. Zaveri afirmó que el perro estaba tratando de atacarlo.

Esto es lo que necesita saber:

Zaveri presuntamente le disparó al perro 3 veces con una Glock de 9 mm cuando el perro agarró una pelota de golf

Un comunicado del departamento de policía dice que Zaveri le disparó a un perro en el Wyndham Grand Rio Mar Puerto Rico Golf & Beach, en Río Grande, Puerto Rico, alrededor de las 5:15 p.m. el sábado 8 de mayo de 2021.

BREAKING: This is the man arrested by Puerto Rico police accused of shooting a dog on a golf course in Puerto Rico. Police say the dog ran onto the course & grabbed a golf ball. The man allegedly shot the dog twice, then hit the ball to the next hole & then shot the dog again. pic.twitter.com/BidXQwnPEV — David Begnaud (@DavidBegnaud) May 9, 2021

El sujeto fue arrestado por cargos de crueldad animal. La policía respondió a la escena después de recibir una llamada al 911. Las investigaciones preliminares indicaron que Zaveri disparó al perro con una Glock de 9 mm, según el comunicado.

“Última Hora: Este es el hombre arrestado por la policía de Puerto Rico acusado de dispararle a un perro en un campo de golf en Puerto Rico. La policía dice que el perro corrió hacia el campo y agarró una pelota de golf. El hombre supuestamente le disparó al perro dos veces, luego le pegó a la pelota al siguiente hoyo y luego le disparó al perro nuevamente”, escribió Begnaud en Twitter.

Begnaud dijo que estaba programado que Zaveri compareciera ante el tribunal la mañana del domingo 9 de mayo de 2021.

Zaveri trabaja como consultor después de más de 40 años de experiencia en ventas y marketing.

Salil Zaveri Consulting ServicesSalil Zaveri offers consulting services including: Fundraising Coaching, Sales Coaching and Consulting, and Insurance Consulting 2014-12-17T21:21:31Z

Zaveri es propietario de una empresa de consultoría, Zaveri Consulting, cuyo objetivo es aumentar las ventas y las ganancias para sus clientes, según su sitio web. Asegura que tiene una vasta experiencia en ventas y marketing.

“Tengo más de 40 años de experiencia en ventas y gestión de ventas”, dice su biografía. “Los diversos roles que he tenido están en orden cronológico: Agente universitario, Agente especial, Representante de cuentas, Gerente de sucursal, Gerente de distrito, Gerente general, Corredor independiente y ahora en mi capacidad actual como FUNDADOR y CEO de Zaveri Consulting, LLC. Su recurso INDEPENDIENTE Y SIN BORDES para AUMENTAR LAS VENTAS, LAS GANANCIAS, OPTIMIZAR SU CARTERA DE SEGUROS Y RECAUDAR FONDOS”.

Su sitio web dice que tiene su sede en Puerto Rico y miembros del equipo en todo Estados Unidos. Su sitio web incluye un video donde habla sobre sus ofertas de consultoría en seguros, recaudación de fondos y ventas. Dice en el video que la mayoría de sus posibles clientes están interesados ​​en su trabajo de consultoría de seguros.

“Mi equipo de asesores de seguros tiene acceso a TODAS LAS EMPRESAS COMPETITIVAS para que puedas comparar beneficios, disposiciones contractuales, exclusiones, primas, ratings…” dice su sitio web.

Un testigo compartió un video de la policía entrevistando a Zavari en el campo de golf

BREAKING: This is the man arrested by Puerto Rico police accused of shooting a dog on a golf course in Puerto Rico. Police say the dog ran onto the course & grabbed a golf ball. The man allegedly shot the dog twice, then hit the ball to the next hole & then shot the dog again. pic.twitter.com/BidXQwnPEV — David Begnaud (@DavidBegnaud) May 9, 2021

Un testigo compartió un video de Begnaud de la policía entrevistando a Zavari en el campo de golf.

“Y un testigo me dijo que el perro corrió hacia el campo de golf y agarró la pelota de golf de los sospechosos para jugar con ella. El sospechoso supuestamente le disparó al perro dos veces, luego se acercó a la pelota y la golpeó en el siguiente hoyo, y luego le disparó al perro por tercera vez”, escribió Begnaud.

La policía dijo que Begnaud Zavari tiene licencia para portar un arma de fuego en la isla. Zavari afirmó que el perro estaba tratando de atacarlo, pero los testigos le dijeron a la policía que la afirmación no era cierta. La investigación del caso está en curso y Zavari no ha sido condenado por ningún delito relacionado con las denuncias.

Zaveri es un inversionista que se mudó a Puerto Rico para vivir y trabajar bajo la Ley 22

Begnaud identificó a Zaveri como “un actor 22er”. La Ley 22 fue una iniciativa del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico que ofrece incentivos fiscales para atraer capital al estado libre asociado.

“El sospechoso ha sido identificado, por un testigo, como Salil Zaveri. Es un Actor 22er que vive y trabaja en Puerto Rico. Está previsto que comparezca ante el tribunal esta mañana”, escribió Begnaud en Twitter.

Los funcionarios también identificaron a Zaveri en su declaración.

La Ley 22, también conocida como “Ley de Inversionistas Individuales”, fue promulgada en 2012 ofreciendo beneficios tributarios a los inversionistas que se convierten en residentes de Puerto Rico y solicitan una exención contributiva.

“La Ley puede tener profundas implicaciones para la continua recuperación económica de Puerto Rico”, escribió el DCED. “La Ley proporciona exenciones de impuestos a las personas elegibles que residan en Puerto Rico. Para aprovechar tales beneficios, una persona debe convertirse en residente de Puerto Rico y solicitar un decreto de exención de impuestos”.

La Ley 20/22 “protege a los nuevos residentes que residen en Puerto Rico durante al menos la mitad del año de pagar la mayoría de los impuestos federales sobre la renta”.

La Sociedad Ley 20/22 condenó las presuntas acciones en un comunicado, diciendo que estaban “perturbados”.

Zaveri nació en Mumbai, India y se mudó a los Estados Unidos cuando era niño

Zaveri nació en Mumbai, India en 1960. Se mudó a Nueva York en 1969, según su perfil de Twitter.

Esta es la versión original de Heavy