Arrestan a hombre en Pensilvania tras matar a su perro y asarlo en una parrilla

En un hecho que ha causado mucho repudio, un sujeto del estado de Pensilvania está siendo acusado por las autoridades de haber cometido un horrendo crimen contra un perro.

Nikolay Lukyanchikov, de 48 años, fue arrestado el viernes por la policía, luego de haberle disparado a su mascota y haberlo asado en una parrilla en el patio de su casa, bajo un estado de intoxicación profundo.

La noticia fue revelada por el periódico New York Post, donde se reveló que el hecho ocurrió en Northampton Township, Pensilvania, hasta donde los uniformados acudieron tras ser reportada una fuerte llamarada en el patio delantero del hombre detenido.

'Incredibly intoxicated' man shot and barbecued his dog, cops say https://t.co/WS8UuAN4X1 pic.twitter.com/J8RPBVQ6T7 — New York Post (@nypost) May 4, 2021

“Una vez que el fuego estuvo bajo control, la patrulla observó a un animal desconocido gravemente quemado y carbonizado encima de una pequeña parrilla de carbón de metal”, aseguró la policía de Northampton en un comunicado de prensa, según citó el mencionado medio. “Más tarde se supo que el animal era el perro de Lukyanchikov”.

El Post mencionó que los agentes que atendieron el hecho manifestaron que cuando llegaron hasta la vivienda donde el hombre había cometido el crimen contra el animal lo encontraron en mal estado, hasta el punto que ni siquiera podía hablar y no se entendía lo que decía.

“(Estaba) increíblemente intoxicado”, aseguraron los uniformados en el reporte oficial que se levantó sobre la diligencia policial.

Otro hecho mencionado por el Post es que Lukyanchikov quemó un sofá y agarraba billetes de $100 con líquido inflamable y los ponía en el asador donde estaba cocinando al perro.

Asimismo, se mencionó que la mascota recibió un tiro en el ojo y luego fue víctima de sus graves quemaduras. También fue recuperada un arma que presuntamente fue la usada por el hombre para acabar con la vida del animal.

El noticiero CBS de Filadelfia aseguró que tras el arresto del sujeto, se le impuso una fianza de $1 millón de dólares, y se impusieron cargos por agresión y crueldad animal agravada.

Otros cargos que le fueron instaurados al sujeto fueron disparar un arma de fuego en una estructura ocupada, poner en peligro imprudente y tener herramientas para cometer un delito.

El Post mencionó que Lukyanchikov había compartido en su cuenta de Facebook una foto con cinco perros en 2017, al lado de un árbol navideño, pero no se sabe si uno de los caninos mostrados en la foto fue el perro asesinado.