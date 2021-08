Se sabe cuándo va a debutar Leo Messi en el PSG: ¿Cuándo?

Después de un fin de semana lleno de escándalo y escenas bochornosas en el fútbol francés surge una gran noticia. El lunes se confirmó que la nueva adquisición de PSG, Leo Messi, está listo para debutar en la actual campaña de Ligue1.

De acuerdo a Jonathan Johnson de CBS Sports, el rosarino está listo para enfrentar al Reims en el partido correspondiente a la cuarta jornada de la liga francesa.

Durante los últimos días, el técnico del cuadro parisino Mauricio Pochettino hablaba de la esperanza que tenía para que su compatriota debutara en los próximos días.

En base a cómo va preparándose Messi y cómo está el cronograma de la semana, todo indica que podría ver acción en ese partido, ahora cuánto tiempo verá depende de su evolución durante los próximos días y el contexto del partido.

Este fin de semana también podría ser la primera ocasión en la que veremos juntos el tridente de MNM, ya que también se habla de el debut de Neymar, que también estuvo de vacaciones hasta hace unos días.

Durante las primeras fechas de la liga, Kylian Mbappé ya ha jugado tres partidos y anotó un gol. El joven francés ha sido importante en el comienzo invicto del PSG al ganar los primeros tres partidos de la competición.

Este partido sería el primero desde la final de la Copa América el pasado mes de julio. Desde ese entonces, el excapitán del Barcelona estuvo de vacaciones además de ver su vínculo con el club catalán terminar de manera oficial después de que el equipo dijera que no podían volver a firmarlo.

Seguridad en los estadios en Francia

La llegada de Messi justo coincide con una ola de violencia que ha azotado al fútbol francés. El último incidente ocurrió en domingo en el cual hinchas del Niza entraron para encarar a jugadores del Olympique de Marsella.

Esto genera preocupación ya con el tema Messi en algunas plazas del fútbol francés durante esta temporada. Desde ya se comienza a hablar de seguridad reforzada para la fecha de este fin de semana.

Messi necesita rodaje

La superestrella del PSG apuró un poco su pretemporada teniendo en cuenta que necesita un poco de rodaje con la mente puesta en las eliminatorias mundialistas que comienzan de nuevo en Sudamérica en la primera semana de septiembre.

Messi fue convocado por Lionel Scaloni para ser parte del vigente campeón de América par la triple jornada de eliminatorias en la que enfrentarán a Venezuela, Paraguay y a Brasil, equipo que enfrentó en la final de la pasada Copa América.

Contra Brasil, se verá las caras con Neymar además del defensor Marquinhos.

