La cantidad que ganará Michael Jordan por venta de camisetas de Messi: ¿cuánto será?

La nueva camiseta del PSG ha sido tema de discusión entre fanáticos y en círculos académicos. Esto todo ocurrió obviamente por el Fenómeno Messi que ha enloquecido al fútbol francés.

Se había hablado mucho sobre la venta de las nuevas camisetas del cuadro parisino, especialmente desde la llegada de Leo Messi al equipo.

Desde que salió a la venta el número 30 del rosarino, hubo todo tipo de demanda. En el tema ventas, se reportó que se establecieron nuevos récords por el poco tiempo en el que se agotó el producto. En varias instancias, se reportó que la venta de camisetas llegó a números que el equipo tuvo que salir a desmentir.





Play



PSG fans race to buy Messi shirts Fans queued for hours to get their hands on a Lionel Messi jersey after the Argentine soccer star signed for Paris Saint-Germain.

PSG tuvo que salir a desmentir los informes y decir que la cifra de 832,000 camisetas vendidas no eran “realistas”.

Además se confirmó que solamente con la venta de esas camisetas no se podría recuperar todo lo que van a invertir en el excapitán del Barça, pero hay alguien que sí va a salir muy beneficiado por esta operación.

MJ has a 5% cut of the $140M that PSG has reportedly sold in Messi kits 🤑 @brfootball (via @TyCSports) pic.twitter.com/R4zL8byTLP — Bleacher Report (@BleacherReport) August 20, 2021

¿Cómo se beneficia Michael Jordan de estas ventas?

El legendario Michael Jordan tiene un nexo indirecto con lo que está generando Messi en París. El seis veces campeón de la NBA ha estado siguiendo muy de cerca todo lo que está pasando con el cuadro parisino y el acuerdo que tienen con la marca de indumentaria estadounidense que es sinónima con la máxima figura de los Chicago Bulls.

Jordan posee un acuerdo con la marca deportiva Nike que le permite crear y desarrollar diversos artículos deportivos. Justamente la camiseta del Paris Saint Germain tiene el logo del ídolo de la NBA, ya que es vestido de manera exclusiva por la marca Jumpman y por ahi es donde existe la conexión entre la camiseta y el equipo.





Play



Lionel Messi's new PSG jersey Sold out in 20 minutes!

Desde la temporada 2019-2020 que la marca de Michael Jordan está a cargo de la indumentaria del PSG y cada artículo vendido le da una ganancia del 5 por ciento. El cálculo para obtener la ganancia del integrante del Salón de la Fama del baloncesto es el siguiente: cada camiseta ronda en los 188 dólares y en desde que salió la camiseta a la venta, ya se han vendido más de un millón.

Gracias a esto, Jordan vería su patrimonio incrementar de manera importante. Esto es clave para él ya que estaba atravesando una fuerte caída en los últimos meses. Según informes, por causa de la pandemia del coronavirus, Jordan vio su fortuna reducirse de 2,100 millones a 1,600 millones. La llegada de Messi al PSG, le podría ayudar repuntar en esta última mitad del año.

Esto sería más importante con la incorporación de Messi al equipo para la próxima fecha cuando el PSG enfrente Reims. Esto según el entrenador Mauricio Pochettino.

