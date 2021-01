Ryan Germany: 5 datos que tienes que saber

Ryan Germany es un abogado que se desempeña como abogado general del secretario del Estado de Georgia, Brad Raffensberger, y que estuvo involucrado en la llamada con el presidente Donald Trump sobre las elecciones presidenciales de 2020 que se filtró a The Washington Post. En la llamada, Donald Trump cuestiona a Ryan Germany sobre las teorías de conspiración de fraude electoral desacreditadas y les dice a Ryan Germany y a Raffensberger que podrían estar en peligro criminal si no revierten los resultados de las elecciones para dar a Trump como el ganador.

The Post publicó el audio el domingo 3 de enero, tres días antes de que el Congreso votara para certificar los resultados de las elecciones presidenciales, y un día después de que ocurriera la llamada. Trump estaba llamando desde la Oficina Oval de la Casa Blanca y a esta se unieron su jefe de gabinete, Mark Meadows, y la abogada conservadora Cleta Mitchell, junto con otros aliados, según The Post. El periódico publicó el audio completo aquí.

Ryan Germany, de 38 años, ha trabajado para la Oficina del Secretario de Estado de Georgia desde enero de 2014 y es un ex asociado a un bufete de abogados de Alabama. Trump dijo sobre Ryan durante la llamada: “Estoy seguro de que eres un buen abogado y tienes un bonito apellido”.

Durante la llamada con Trump, Ryan Germany rechazó las preguntas de Trump sobre varias conspiraciones de fraude electoral que él y sus partidarios han compartido desde que el presidente electo Joe Biden fue nombrado ganador de las elecciones presidenciales en Georgia, revela el audio de The Post. Trump dijo durante la llamada de una hora: “No hay forma de que perdiera Georgia. No hay forma. Ganamos por cientos de miles de votos”. La oficina de Raffensberger y la Casa Blanca no se han pronunciado sobre la llamada.

Esto es lo que necesita saber sobre Ryan Germany:

1. Donald Trump le dijo a Raffensberger que si no se anulan las elecciones, “Eso es un delito penal … Eso es un gran riesgo para usted y para Ryan, su abogado”

Durante la llamada, Trump dijo que Raffensberger y su personal, incluido Ryan German, podrían enfrentar responsabilidad penal si no anulan los resultados electorales a su favor, acusándolos de permitir que se certifiquen resultados inexactos. “Eso es un delito”, dijo Trump, según The Post. “Y no puedes dejar que eso suceda. Eso es un gran riesgo para ti y para Ryan, tu abogado”.

Trump le preguntó a Ryan Germany: “¿Crees que es posible que hayan destrozado las papeletas en el condado de Fulton? Porque ese es el rumor. Y también que Dominion sacó máquinas. Ese Dominion se está moviendo muy rápido para deshacerse de su, maquinaria. ¿Sabes algo sobre eso? Porque eso es ilegal”. Ryan Germany respondió: “No, Dominion no ha movido ninguna maquinaria fuera del condado de Fulton”.

Luego, Trump siguió diciendo: “¿Pero han movido las partes internas de las máquinas y las han reemplazado con otras partes?” Ryan Germany respondió sucintamente, “No”. Trump luego preguntó: “¿Estás seguro? Ryan? Ryan Germany respondió: “Estoy seguro. Estoy seguro, señor presidente”.

Según The Post, Trump logró que Ryan Germany aceptara sentarse con uno de sus abogados para revisar sus acusaciones de fraude electoral.

2. Ryan Germany testificó durante una audiencia a principios de diciembre que Georgia “tiene algunas de las leyes más estrictas del país para garantizar elecciones seguras”

Ryan Germany ha testificado frente a múltiples organismos gubernamentales en Georgia sobre los resultados de las elecciones. El 3 de diciembre, Ryan Germany dijo al Comité de Estudio del Senado sobre Supervisión Gubernamental: “Georgia tiene algunas de las leyes más estrictas del país para garantizar elecciones seguras”.

Durante una audiencia celebrada el 23 de diciembre vía Zoom, Ryan Germany abordó el número de votos ilegales que, según afirma la campaña de Trump, se emitieron durante las elecciones presidenciales en Georgia. “Estamos viendo en nuestra investigación inicial que no hay nada parecido a lo que dice la campaña de Trump y que no se acercará a nada que ponga en duda el resultado”, dijo Ryan Germany.

Durante esa misma audiencia, Ryan Germany también abordó las acusaciones sobre el condado de Coffee, Georgia, y si las máquinas de votación registraron los votos correctamente. “Hemos tenido muchos litigios sobre las máquinas desde que se adoptaron, ahora estamos viendo diferentes detractores, pero están haciendo las mismas afirmaciones sobre las máquinas que se han fabricado”, dijo Ryan Germany. “Nuestra posición siempre ha sido, establezcamos una inspección justa donde ambas partes estén presentes, donde se grabe en video, donde se acuerden las reglas de enfrentamiento. Con lo que no estamos de acuerdo es con cualquier tipo de acceso unilateral de personas que realmente parecen tener un cierto resultado al que quieren llegar ”.

3. Ryan Germany gestiona “todos los asuntos de litigios, elecciones, empleo y privacidad de datos” de la oficina del Secretario de Estado y comenzó su carrera allí bajo el actual gobernador Brian Kemp

Según su perfil de LinkedIn, Ryan Germany es un abogado con experiencia en asuntos comerciales, regulatorios y litigios. Agilizar la regulación gubernamental y ayudar a las personas a tener interacciones más eficientes y efectivas con el gobierno estatal”. Ha trabajado como abogado general y comisionado asistente de valores y organizaciones benéficas en la Oficina del Secretario de Estado de Georgia desde enero de 2014. Ryan Germany explica su trabajo como:

Superviso todas las funciones legales de la oficina del Secretario de Estado, incluidos los litigios, el cumplimiento y las acciones regulatorias. Trabajo en estrecha colaboración con cada división de la oficina para negociar y redactar contratos, implementar nuevas políticas y procedimientos y orientar las operaciones a la luz de las leyes y normas pertinentes. También administro todos los litigios, incluidos los asuntos de elección, empleo y privacidad de datos. Como subcomisionado de valores y organizaciones benéficas, superviso la división que administra las leyes de valores y organizaciones benéficas de Georgia. Investigamos las denuncias de fraude de valores y organizaciones benéficas, llevamos a cabo las acciones de cumplimiento adecuadas y trabajamos con empresas de ambas industrias para garantizar que los requisitos reglamentarios sean claros y estén bien adaptados. También buscamos facilitar que las pequeñas empresas obtengan capital mediante la expansión de la exención Invest Georgia y la educación de las pequeñas empresas sobre sus opciones de obtención de capital.

Ryan Germany comenzó su carrera trabajando con el ahora gobernador Brian Kemp, y ha sido parte de dos administraciones republicanas en la oficina del secretario de estado. Ryan Germany ha desempeñado un papel clave en la legislación y los litigios electorales en los últimos años. Defendió la oficina del secretario de estado contra las acusaciones de los demócratas durante las elecciones de mitad de período en 2018, y ahora ha asumido un papel de liderazgo contra las acusaciones republicanas después de las elecciones de 2020.

En 2019, Ryan Germany hizo recomendaciones para la reforma electoral en Georgia durante una presentación a la comisión de Elecciones Justas y Seguras y Accesibles.

Ryan Germany dijo en diciembre de 2020: “Estamos en un estado en el que continuarán teniendo elecciones cerradas, donde continuarán teniendo respuestas muy enérgicas de ambas partes. Los procesos están diseñados para promover la confianza y debemos asegurarnos de que todos nuestros procesos estén configurados de esa manera”.

4. Ryan Germany se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgia y Washington y Lee

Ryan Germany se graduó de la Universidad de Georgia en 2006 con títulos en inglés e historia, según su perfil de LinkedIn. También pasó un año estudiando retórica, clásicos y física en la Universidad Estatal de Montana en Bozeman en 2004 y estudiando literatura e historia inglesas en la Universidad de Oxford en 2005. Ryan Germany luego se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington y Lee en 2009.

Después de la escuela de derecho, Ryan Germany trabajó como asociado en el bufete de abogados Lightfoot, Franklin & White en Birmingham, Alabama, según su perfil de LinkedIn. Escribió en LinkedIn: “Representé a empresas de los sectores de servicios financieros, tecnología, bienes raíces, recursos naturales y aviación/aeroespacial en todos los aspectos del litigio comercial, incluidas disputas contractuales, reclamaciones por interferencia ilícita, reclamaciones de consumidores y reclamaciones de responsabilidad por productos. ”

Ryan Germany ha hecho una contribución política en una elección federal en su vida. Contribuyó con $500 a la campaña de Huckabee para presidente en 2007 mientras estudiaba en Washington y Lee, según los registros de la FEC.

5. Ryan Germany tiene su licencia como piloto privado

Ryan Germany, que vive en Atlanta y es nativo de Georgia, tiene su certificación de piloto privado, según los registros de la FAA. Ryan Germany tiene su licencia de piloto desde 2005 y está certificado para monomotor, multimotor e instrumental.

