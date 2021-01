¿Quién es John Roderick apodado “Bean Dad”?

John Roderick es un músico y locutor de Seattle que se hizo viral en Twitter cuando documentó la lucha, de casi seis horas que enfrentó su pequeña hija para poder aprender a abrir una lata de frijoles. El término “padre frijol” fue tendencia en las redes sociales y en Google cuando los lectores reaccionaron al hilo de 23 tweets.

Si bien ha habido algunos usuarios que defendieron el estilo de enseñanza de Roderick, la mayoría de las respuestas compartidas en Twitter han sido negativas. Muchos expresaron su preocupación porque su hija había tenido que aguantar hambre durante las seis horas y criticaron a Roderick por permitir que la niña se frustrara hasta tal punto de llorar.

Roderick al principio aceptó el reconocimiento. Actualizó su biografía de Twitter donde incluyo el termino “Bean Dad since 2021”. Pero desde entonces ha eliminado la cuenta, así como su perfil de Instagram.

Esto es lo que necesita saber sobre Roderick:

Roderick se desempeña como coanfitrión de al menos cuatro podcasts, según su biografía de Twitter. Uno de esos podcasts es un proyecto que lanzó junto a la leyenda de Jeopardy, Ken Jennings, llamado Omnibus.

Según el sitio web del podcast, el programa fue diseñado para ser “una referencia enciclopédica de historias extrañas pero verdaderas compiladas como una cápsula del tiempo para las generaciones futuras”. En la biografía de Roderick en el sitio, escribió en broma que él y Jennings “se consideran autoridades en absolutamente todo”.

Una búsqueda de registros comerciales en el sitio web del Secretario de Estado de Washington muestra que Jennings y Roderick registraron Omnibus, LLC en septiembre de 2019. En la presentación, bajo “naturaleza del negocio”, lo describieron como “entretenimiento, arte y recreación”. Jennings y Roderick fueron nombrados como “representantes” de la empresa.

If this reassures anyone, I personally know John to be (a) a loving and attentive dad who (b) tells heightened-for-effect stories about his own irascibility on like ten podcasts a week. This site is so dumb.

Jennings ha defendido las habilidades parentales de su socio comercial en Twitter. Jennings escribió: “Si esto tranquiliza a alguien, personalmente sé que John es un padre cariñoso y atento que cuenta historias intensas para el efecto sobre su propia irascibilidad en como diez podcasts a la semana. Este sitio es tan tonto”. Jennings también bromeó: “Extremadamente celoso y molesto porque mi coanfitrión de podcast va a ser una entrada de diccionario y yo nunca lo haré”.

The Long Winters – Full Performance (Live on KEXP)http://KEXP.ORG presents The Long Winters performing live at Little London Plane during Upstream Music Fest. Recorded May 12, 2017. Songs: Carparts Pushover Clouds New Girl Cinnamon Host: Kevin Cole Audio Engineer: Kevin Suggs Cameras: Jim Beckmann, Alaia D'Alessandro & Justin Wilmore Editor: Scott Holpainen http://kexp.org http://www.thelongwinters.com 2017-07-11T16:01:15Z

Roderick actúa en una banda de indie-rock llamada “The Long Winters” que se formó en 2011. Según el sitio web de la banda, Roderick canta, toca la guitarra y escribe canciones. Bromeó sobre sí mismo en la sección de biografía:

Roderick también tiene una compañía de música llamada “Beats Working Music”. Registró la empresa como LLC en el estado de Washington en febrero de 2019, según los registros comerciales estatales.

Según su página de Facebook, Roderick creció en Anchorage, Alaska, y estudió historia en la Universidad de Washington. También señaló en su perfil que estudió filosofía en la Universidad Gonzaga.

Roderick explicó en Twitter que todo comenzó el 1 de enero cuando su hija de 9 años le dijo que tenía hambre mientras él estaba trabajando en un rompecabezas. Le sugirió que “hiciera algunos frijoles horneados” y le indicó que “abriera una lata y la pusiera en una olla”. La niña trajo la lata y le preguntó cómo abrirla.

Roderick escribió que rápidamente se dio cuenta de que nunca le había enseñado a su hija a usar un abrelatas. “¿Qué clase de padre apocalíptico no le enseña a su hijo a usar un abrelatas manual?” Pero en lugar de demostrar u ofrecer una explicación verbal, Roderick animó a su hija a que intentara averiguarlo por sí misma.

Roderick volvió a poner su atención en el rompecabezas cuando su hija estaba “gruñendo y gimiendo tratando de conseguir abrir la lata” antes de que finalmente “colapsara y se frustrara”. Roderick dijo que luego trató de guiar a su hija después de darse cuenta de que ella había descubierto cómo funcionaba parte del abrelatas, pero estaba atorado en el “escalón de sujeción”.

Pero su hija, en cambio, le dijo: “Te odio” antes de decir: “No quiero frijoles horneados”. Roderick escribió como motivación, le dijo a su hija: “Cariño, ninguno de nosotros comerá otro bocado hoy hasta que se abra esa lata de frijoles”. Ella gritó y se tomó un descanso por un rato.

La niña finalmente volvió a coger el abrelatas y siguió intentándolo. Mientras continuaba el hilo de Twitter, Roderick detalló los esfuerzos de su hija y eventualmente se dio cuenta de que incluso si descubría la técnica correcta, era posible que el abrelatas no funcionara. Escribió: “Me había olvidado de lo delicada que es realmente la herramienta, especialmente cuando se trata de pinchazos. ¡Lo tenía todo preparado! Pero la rueda de corte se tambalea un poco (por el diseño) y tienes que ponerte encima para sujetarla. ¿Conoces el sentimiento? ¡Puedes fallar la maldita cosa! ”

Pero como escribió Roderick, su hija finalmente abrió la lata de frijoles horneados y la llevó triunfalmente a la cocina. Roderick dijo que felicitó a su hija al “estar atenta, por su esfuerzo e ingenio”.

Roderick concluyó el hilo de Twitter reconociendo que su estilo de crianza podría ser “exasperante”, pero que esperaba hacer referencia al incidente del abrelatas como una metáfora de otras lecciones en la vida de su hija: “Yo también estoy orgulloso de ella. Sé que me enfurece. Sé que esto es teatro para padres de alguna manera. Yo mismo sufro de falta de perseverancia y, como todos los padres a lo largo de la historia, estoy tratando de corregir mis propios errores en la forma en que educo a mi hija. Ella ve a través de esto. El abrelatas Swing-a-Way es un muñeco vudú para nosotros ahora. Reaparecerá como una alegoría muchas más veces en su vida, puedes estar seguro. Ella también lo sabe. Pero esta es una alegoría del triunfo. Ojalá tuviera más de esos para mí. Ojalá tuviera más historias como esta”.

En el último tweet del hilo, Roderick bromeó: “¡El único problema es que ahora quiere abrir todas las putas latas de la casa!”

El largo hilo de Twitter de Roderick atrajo rápidamente mucha atención de los críticos que sentían que había llevado la lección demasiado lejos. Una preocupación común era que la niña tenía demasiada hambre. @a_queer_ius preguntó: “Todo lo que escucho es ‘esa vez le dije a mi papá que tenía hambre y que no me dejaba comer durante otras seis horas sin una buena razón’. Como … ¿alguna vez pasaste por eso cuando eras niño? ? ¿Pasas demasiado tiempo con hambre y te sientes mal y como si te pudieras desmayar? ¿No? Entonces no se lo hagas al niño”.

Roderick respondió asegurándole que su hija de 9 años no se había estado muriendo de hambre. “Seis horas. No seis días. Ella tomó un desayuno completo”.

@AlfieJapanorama argumentó que Roderick debería haber usado un método diferente y de hecho le enseñó a su hija cómo usar el abrelatas. “Dale a un hombre un pescado y comerá por un día. Enséñele a un hombre a pescar y comerá para siempre’. Así es como lo recuerdo. No…. ‘… tira la caña de pescar al suelo y espera que el hombre se enseñe a pescar …’ ”. Otro usuario de Twitter, @nnamrak, defendió a Roderick respondiendo que la lección tenía más que ver con encontrar una solución cuando se le presentaba un problema. “Sí, pero en realidad es una habilidad muy buena para aprender: descubrir una herramienta por ti mismo. De hecho, es el núcleo de la resolución de problemas. Es importante porque no siempre en tu vida tendrás a alguien cerca que te muestre cosas”.

"Give a man a fish and he will eat for a day. Teach a man how to fish and he will eat forever."

That's how I remember it.

Not….

"…throw the fishing-rod on the floor & expect the man to teach himself how to fish….."

— Alfie Goodrich (@AlfieJapanorama) January 3, 2021