¿Quién es la creadora de Barbie? La historia de Ruth Handler

El personaje de Ruth Handler aparece en la nueva película “Barbie”, y se la describe como la inventora de la muñeca Barbie, y le puso el nombre al famoso juguete en honor a su propia hija, Barbara Handler Segal.

En la película “Barbie”, Handler es interpretada por Rhea Perlman, y se sienta con el personaje de Barbie, interpretado por Margot Robbie.

Según el Archivo de Mujeres Judías, “En 1959, Handler creó la muñeca Barbie, a la que nombró en honor a su hija y que resultó ser la muñeca más popular en Estados Unidos, seguida pronto por el muñeco Ken, que lleva el nombre de su hijo”.

Sin embargo, ¿cuál es la verdadera historia de Ruth Handler, su hija, su hijo y los muñecos Barbie y Ken?

Esto es lo que necesita saber:

Según una biografía suya de PBS, Ruth Moskowicz “nació en una familia de inmigrantes judíos rusos en Denver, Colorado, en 1916. Se casó con su novio de la secundaria, un joven artista llamado Elliot Handler, y se mudaron a Los Ángeles en 1938.”

Elliot y Ruth Handler fundaron juntos la empresa Mattel durante la Segunda Guerra Mundial, junto con su socio Harold Matson, según PBS. Elliot Handler hizo muebles de juguete al principio, informó el sitio.

Según PBS, los Handlers tuvieron dos hijos, llamados Barbara y Ken, y Ruth Handler se inspiró para crear la muñeca Barbie después de ver una muñeca que parecía una mujer adulta durante un viaje a Europa. En ese momento, la mayoría de las niñas jugaban con muñecas, informó el sitio.

En la década de 1960, Mattel valía $10 millones, informó PBS.

Sin embargo, según la revista People, una historia de origen alternativo implica que Ruth Handler se inspiró para crear la muñeca Barbie después de ver a su hija jugar con muñecas de papel.

“Descubrí algo muy importante: estaban usando estas muñecas para proyectar sus sueños de su propio futuro como mujeres adultas… ¿No sería fantástico si pudiéramos tomar ese patrón de juego y convertirlo en tridimensional?” dijo en su biografía, según People.

Sin embargo, Ruth Handler le dijo a la BBC que una muñeca suiza despertó su idea y dijo:

Ruth Handler habló con la BBC sobre la muñeca Barbie y dijo que cuando la llevó a una feria de juguetes en 1959, la reacción no fue del todo positiva. Ella le dijo a la BBC:

A la mitad de nuestros compradores realmente no les gustó. Los hombres sintieron que las mujeres no comprarían una muñeca con el cuerpo de una mujer, con senos y cintura estrecha y tobillos estrechos, esta muñeca adulta de aspecto sexy. Los hombres sintieron que sus esposas no lo querrían y que no sería correcto que un niño tuviera eso, estaban equivocados. Las mujeres, por otro lado, instantáneamente voltearon por esa muñeca. Las muñecas, tan pronto como aterrizaron en el mostrador, fueron arrebatadas por las mujeres que las compraban para sus hijas.

Ruth le dijo a la BBC que su hija Bárbara “odiaba ser conocida como la inspiración para la muñeca Barbie, le molestaba”.

Barbara Handler le dijo a la cadena:

Fue muy extraño: la gente se me acercaba y me pedía mi autógrafo. Cuando la gente se acercaba y me decía: ‘Oh, tú eres la verdadera Barbie’, no podía entenderlo porque ese es solo un nombre que le dieron a la muñeca, pero mucha gente pensó que la modelaron después de mí. e hicieron que se pareciera a mí, y que se suponía que era yo. Eso no es cierto.