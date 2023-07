Navy Joan Roberts: ¿Quién es la nieta secreta de Joe Biden?

Navy Joan Roberts es hija de Hunter Biden y Lunden Roberts y nieta del presidente Joe Biden.

Lunden Roberts comparte fotos de Navy Roberts en Instagram.

En 2019, el Arkansas Democrat-Gazette informó que Roberts presentó una moción ante el tribunal que indicaba que las pruebas de ADN habían establecido, “con certeza científica”, que Hunter Biden es el padre de Navy.

El presidente Biden y su esposa, la Dra. Jill Biden, han sido criticados en The New York Times y por algunos republicanos por no reconocer a Navy Joan Roberts como la séptima nieta de Biden. Sin embargo, los Biden lo hicieron a la revista People el 28 de julio de 2023.

Hunter Biden ha estado casado con su esposa Melissa Cohen desde 2019. Tiene un hijo con su esposa actual y tres hijas con su ex esposa, Kathleen Buhle. Según Fox News, Navy Roberts nació en agosto de 2018.

Esto es lo que necesita saber:

1. El presidente Joe Biden dijo que él y su esposa ‘solo quieren lo mejor para todos nuestros nietos, incluida Navy’

En la tarde del 28 de julio de 2023, los Biden reconocieron a Navy Joan Roberts como su nieta en un comunicado a la revista People.

“Nuestro hijo Hunter y la madre de Navy, Lunden, están trabajando juntos para fomentar una relación que sea lo mejor para su hija, preservando su privacidad tanto como sea posible en el futuro”, dijo el presidente Biden a People of Navy Joan Roberts, de 4 años.

“Este no es un problema político, es un asunto familiar”, continuó la declaración del presidente Biden a People. “Jill y yo solo queremos lo mejor para todos nuestros nietos, incluida Navy”.

Una fuente le dijo a People que los Biden habían estado esperando la resolución de las disputas judiciales entre Lunden Roberts y Hunter Biden antes de hablar antes.

“Debe recordar que hubo algunos procedimientos legales bastante contenciosos entre los padres de Navy hasta hace solo unas semanas. Como abuelos, los Biden siguen el ejemplo de Hunter”, dijo la fuente a People. “Están, y han estado, dando a Hunter y Lunden el espacio y el tiempo para resolver las cosas”.

La fuente agregó a People: “Miles de familias se han enfrentado a circunstancias similares, resolviéndolas en privado, frente a los reflectores. En el centro está una niña de 4 años y todos quieren lo mejor para ella, incluidos todos sus abuelos”.

2. Hunter Biden y Lunden Roberts acordaron reducir la manutención infantil para el cuidado de Navy Joan Roberts

En junio de 2023, Hunter Biden y Roberts resolvieron su caso de manutención infantil por el apoyo de Navy Roberts en Arkansas, según The New York Post.

Roberts, de 32 años, acordó recortar sus pagos mensuales de manutención infantil de $20,000 a $5,000, según The Post. Ella se presentó en persona a la declaración de Hunter en Little Rock, Arkansas, informó el sitio.

“Fue significativo que Lunden estuviera allí” en la declaración de Hunter, dijo su abogado Clint Lancaster a The Post. “Creo que el acuerdo es importante para Hunter Biden [pero] nos preocupa que Hunter use [el acuerdo] como un medio para promover alguna agenda suya… Siempre hay más cosas que suceden en las negociaciones del acuerdo de lo que la gente cree”.

Según el Post, Hunter Biden había pedido una reducción en la manutención de los hijos debido al cambio de circunstancias, e inicialmente negó la paternidad.

Sin embargo, CNN informó que el monto final del acuerdo fue redactado en documentos judiciales. Navy también recibió algunas de las pinturas de Hunter Biden, según CNN. Roberts abandonó un esfuerzo para que Navy Joan tomara el apellido Biden, informó CNN.

3. El abogado de Lunden Roberts dice que Navy Joan Roberts tiene ‘mucho amor’

El abogado de Roberts criticó a los Biden en junio por no reconocer a Navy en ese momento.

“Lunden es una gran mamá y la pequeña Navy va a estar bien”, dijo Lancaster al New York Post. “El niño tiene mucho amor del lado materno de la familia en Batesville. Son una familia muy, muy unida. La adoran y siempre la van a apoyar… Pero creo que todos están decepcionados de que no haya más contacto [con la familia Biden]”.

Añadió: “A nadie se le escapa que Jill Biden escribió un libro para niños y [lo dedicó] a sus nietos. Podría haberse quedado así, pero nombró a todos los niños excepto a Navy. Colgaron medias para el perro en Navidad pero no para Navy. Esa es una de las cosas más tristes”.

CNN informó que, en abril, Roberts dijo en documentos judiciales que Hunter Biden “nunca ha visto ni contactado” a Navy y que el presidente Biden y su esposa “permanecen separados” de su nieta.

4. Lunden Roberts trabajaba como stripper en Washington D.C. cuando conoció a Hunter Biden, dicen los informes

Según Page Six, Lunden Roberts trabajaba como stripper en Mpire Club en Washington D.C. cuando conoció a Hunter Biden, usando el nombre artístico de Dallas.

Se conocieron en la época en que Hunter Biden estaba saliendo con la viuda de su hermano Beau Biden, Hallie Biden, informó Page Six.

Lunden Roberts se graduó de la Universidad Estatal de Arkansas, informó Page Six.

Sin embargo, Daily Mail informó que los mensajes de texto en la computadora portátil abandonada de Hunter Biden muestran que Roberts también trabajó para él como asistente y ella le contó sobre el embarazo en 2018.

Según Daily Mail, Hunter le envió un mensaje de texto a una mujer que trabajaba en su empresa cuando Navy tenía tres meses y le pidió que se asegurara de que Lunden Roberts “no estuviera en el plan de seguro médico de la empresa”.

Daily Mail informó que Lunden Roberts le envió un mensaje de texto a Hunter Biden varias veces sin recibir una respuesta, escribiendo: “Me contacté varias veces, está claro que no quieres que te contactemos. Necesito hablar contigo. Si siente la necesidad de comunicarse, mi línea siempre está abierta. Espero que todo este bien.”

5. Lunden Roberts ha compartido fotos de Navy Joan Roberts en Instagram

En Instagram, Lunden Roberts ha compartido fotos de su hija, así como fotos de una nueva relación. El 10 de julio de 2023, escribió “mi niña” junto a una foto de ella con Navy Joan Roberts.

El 4 de julio, publicó una foto de Navy sosteniendo una bandera estadounidense con la leyenda “orgullosa de ser a•m•e•r•i•c•a•n 🤍🇺🇸”.

También escribió, “a la niña que me convirtió en mamá, Navy Joan, espero que algún día, cuando mires hacia atrás, te sientas orgullosa de quién eres, de dónde vienes y, lo más importante, quién te crió”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Wordle 770: ¿Cuál es la respuesta del 29 de Julio de 2023?