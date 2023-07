Rudolph “Rudy” Farias: Desaparecido fue encontrado en Texas después de 8 años

Rudolph “Rudy” Farias desapareció cuando era un adolescente de 17 años. El joven salió a pasear a sus dos perro cuando desapareció. Después de ocho años, Farias fue encontrado durmiendo auera de una iglesia con cortaduras y moretones en todo su cuerpo.

Farias, ahora de 25 años, fue encontrado por un buen samaritano que llamó al 911, dijo la familia, y agregó que no tenían otra información sobre su caso.

El Departamento de Bomberos de Houston acudió a la escena a pedido de la policía, dijo a CNN el jefe de bomberos de Houston, Sam Peña. Cuando llegaron, la madre de Farias también estaba allí. Farias no habla y no puede comunicarse con su familia, según un comunicado.

Farias se negó a ser llevado a un hospital, según Peña. La madre de Farias firmó un formulario rechazando el transporte de su hijo. En ese momento, Farias se quedó con la familia y la policía.

Los medios informan que cuando fue encontrado, Farias tenía un objeto que identificaba a un miembro de la familia, dijo la policía. Ese miembro de la familia fue llamado y su madre llegó a la escena, según la policía.

El Centro de Texas para los Desaparecidos no hizo comentarios sobre las circunstancias en las que se encontró a Farias, solo le dijo a CNN que su enfoque está en la persona desaparecida y su familia. “Nuestra misión es continuar apoyando a nuestras familias cuyos seres queridos desaparecen”, dijo Melissa Rangel a CNN el lunes. “Rudy Farias ha estado desaparecido durante ocho años y ahora ha sido localizado a salvo. En Texas Center for the Missing seguimos apoyando a nuestras familias a través de la reunificación y queremos seguir apoyándolas a través de la sanación y la esperanza cuando sus seres queridos están desaparecidos”.

El paradero de Farias durante los últimos ocho años sigue sin estar claro. En septiembre de 2018, la policía recibió información de la familia de que se vio a Farias durmiendo detrás de la residencia de un familiar, según la policía.

La Unidad de Personas Desaparecidas del departamento de policía ha estado interesada en entrevistar a Farias y su familia, pero hasta el lunes por la mañana no ha podido realizar esas entrevistas, dijo el vocero.

Los investigadores programaron una entrevista con Farias el miércoles, dijo la policía. El caso sigue bajo investigación.