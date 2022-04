Video de una oficial de policía riéndose de una mujer bipolar en crisis causa indignación

Ronni Carrocia es una oficial de policía de Tulsa que está bajo fuego después de que ella se rió y dijo “esto va a ser divertido”, antes de usar un Taser en una mujer bipolar de 70 años, LaDonna Paris, en un video ahora viral. El departamento de policía de Oklahoma ha dicho que si bien el comportamiento de Carrocia podría ser “recibido como poco profesional”, ella y otros oficiales involucrados en el incidente de octubre de 2021 no violaron la política. Un video de cámara corporal editado de seis minutos del incidente se publicó en YouTube en marzo de 2022 y se volvió viral.

Paris, que sufría una crisis de salud mental y se había encerrado en el baño de una tienda, fue arrestada por varios cargos y pasó un mes en la cárcel, según funcionarios y documentos públicos. Los cargos contra Paris fueron posteriormente desestimados por un juez, según muestran los registros. Ahora se ha presentado una demanda. Carrocia no ha comentado sobre el incidente y la reacción violenta y no quedó claro de inmediato si contrató a un abogado que pudiera hablar en su nombre.

Esto es lo que necesita saber sobre Ronni Carrocia y el incidente, incluidos los videos completos de la cámara corporal:

1. El video de la cámara corporal muestra al oficial Ronni Carrocia diciendo “Esto va a ser muy divertido” y “Amo mi trabajo”





LADONNA PARIS TULSA PD ARREST VIDEO 2022-03-30T16:37:14Z

El 30 de marzo de 2022 se publicó en YouTube un video de casi seis minutos que muestra extractos de las imágenes de la cámara corporal de la policía de Tulsa del incidente. medios en Tulsa. El video comienza con una tarjeta de título que dice: “Encuentro fallido de la policía de Tulsa y arresto de una persona mayor con enfermedad mental”.

El video muestra a la oficial Ronni Carrocia parada afuera de un baño sosteniendo su Taser, que está chispeando. Ella grita en el baño, donde Paris se ha atrincherado, diciendo: “¿Quieres que te Tazed?” Luego se puede ver a Carrocia riendo mientras Paris responde: “No lo hagas”. El metraje fue filmado en la cámara del cuerpo de la pareja de Carrocia.

El video también muestra a Carrocia golpeando la puerta y luego diciendo: “Esto va a ser muy divertido”. También se puede escuchar a Carrocia riéndose de que París sea “tan 85”, una referencia al código de radio de la Policía de Tulsa para una persona con problemas mentales. El video también muestra a Paris siendo sacada del baño con la cara ensangrentada. En otra parte de las imágenes, se puede escuchar a Carrocia diciendo: “Me encanta mi trabajo”.

2. La policía publicó varios videos de cámaras corporales que muestran el incidente completo





10-25-2021 Tulsa Police Department Arrest of LaDonna Paris We understand that there is concern about how the officers conducted themselves in this situation, particularly when speaking amongst one another beyond the suspect's hearing. To be transparent with our community, we are sharing all of the videos from this incident for people to review the unedited versions. All videos that fall under Oklahoma Title… 2022-03-30T15:16:45Z

Después de que apareció el video, la policía de Tulsa emitió una declaración sobre el incidente del 25 de octubre de 2021 y compartió imágenes de la cámara corporal sin editar. En el comunicado, la policía dijo que los agentes habían sido llamados a ReStore, administrado por Habitat for Humanity, por un informe de una mujer que se había encerrado en el baño durante cuatro horas.

“Le dijeron a los oficiales que no se le permitía estar en el baño, y querían que la sacáramos y le dijéramos que no se le permitía volver a la propiedad. Los oficiales solicitaron que nuestro Equipo de Respuesta Comunitaria respondiera a la ubicación para ayudar con París, desafortunadamente estaban ocupados en otra llamada y no pudieron responder a la ubicación”, dijo la policía en el comunicado. “Los oficiales pasaron 15 minutos hablando con Paris a través de la puerta diciéndole que necesitaba salir del baño. Mientras la puerta estaba cerrada con llave, no estaba más allá de las capacidades de los Oficiales entrar a la fuerza en la habitación. El oficial continuó intentando la coerción verbal y golpeando la puerta para que Paris cumpliera con la orden legal de salir”.

La declaración decía: “El video que me llamaron la atención se redujo de 90 minutos a poco menos de 6 minutos. Para ser claros, las bromas entre los oficiales fuera de la presencia del sospechoso pueden recibirse como poco profesionales y se han abordado con los oficiales. Las acciones generales de los oficiales y la forma en que se manejó la llamada están dentro de las políticas del Departamento de Policía de Tulsa”. La policía dijo en el comunicado:

En resumen, el personal nos llamó a un lugar para sacar a una persona que estaba entrando sin autorización. El sospechoso usó una lata de aerosol y un encendedor en un intento fallido de provocar un incendio. Los oficiales intentaron llamar a nuestro equipo de Respuesta Comunitaria al lugar, pero no pudieron responder. Después de 34 minutos de persuasión verbal sin éxito, Paris aún se negaba a abrir la puerta y rendirse. Los oficiales forzaron la entrada al pequeño baño y rápidamente aseguraron a Paris con una fuerza mínima. Cuando cargaba a Paris en un vehículo, pateó a un oficial. Durante y después del transporte, París cumplió con los Oficiales.

Según la policía, “La publicación original del video fue bajo el pretexto de que se realizó un arresto. El juez de este caso luego desestimó los cargos debido a la condición de salud mental de París. En circunstancias normales, no publicaríamos un video en el que no se haya realizado un arresto y alguien esté en una crisis de salud mental”.

Los videos completos publicados por la policía de Tulsa se pueden ver aquí: Carrocia 1, Carrocia 2, Officer Root, Officer Burns y Officer Shanks.

3. La oficial Ronni Carrocia fue contratada por el Departamento de Policía de Tulsa en 2017 y se graduó de la Academia de Policía en 2018

La oficial Ronni Carrocia fue contratada por el Departamento de Policía de Tulsa en agosto de 2017, según las actas de la reunión de la Junta de Jubilaciones y Pensiones de la Policía de Oklahoma de ese mes, que aprobó su participación en el fondo como oficial recién contratada.

Carrocia luego se graduó de la academia de policía en 2018, según un artículo de Tulsa World de esa época. Carrocia le dijo al periódico: “Fueron muchas horas, mucha dedicación y mucho ‘Puedes superar esto, puedes superar esto, puedes hacer esto’. Estoy listo para salir y dar lo mejor de mí. avanzar y proteger a la comunidad”.

Carrocia aparece varias veces en la página de Facebook del Departamento de Policía de Tulsa en eventos comunitarios, incluso en la Feria de Tulsa en octubre de 2019 y en un evento escolar. En diciembre de 2020, Carrocia fue reconocida por la estación de radio 106.9 K-Hits como la primera en responder ganadora del premio “Cuidando a la comunidad”.

4. Carrocia, cuya hermana fue asesinada en 2018, es de Claremont, Oklahoma, y estudió en la Universidad Estatal de Rogers antes de convertirse en oficial de policía

Ronni Sitka Carrocia es originaria de Claremont, Oklahoma, según registros públicos. Se graduó de Sequoyah High School en 2010. Carrocia, de 30 años, también estudió en Rogers State University en Claremont, Oklahoma, antes de convertirse en oficial de policía, según una publicación de 2015 en el sitio web de la escuela.

La hermana de Carrocia, Vanessa Swaissi, fue asesinada en 2008 cuando Carrocia tenía 16 años, según un artículo de 2009 en Claremore Progress. Carrocia le dijo a Tulsa World después de graduarse de la academia de policía que decidió convertirse en oficial de policía como resultado de ese trauma y cómo la impactaron los oficiales que entraron en su vida.

Dos hombres fueron declarados culpables de asesinato y condenados a cadena perpetua por la muerte de su hermana, según The Oklahoman. En un artículo de 2013 en The Oklahoman sobre una caminata conmemorativa organizada para rendir homenaje a Swaissi, Carrocia le dijo al periódico sobre su hermana: “Tuvo una vida difícil mientras crecía, así que quería ayudar a la gente a cambio. Habría hecho cualquier cosa por cualquiera”.

5. El alcalde y jefe de policía de Tulsa defiende a Carroccia y a los demás oficiales, mientras que los abogados que representan a París calificaron las acciones de los oficiales como “escandalosas”





Tulsa police stand by officers' actions despite lawsuit Tulsa police stand by officers' actions despite lawsuit Stay informed about Oklahoma news and weather! Follow KFOR News 4 on our website and social channels. kfor.com/ youtube.com/c/kfor4news facebook.com/kfor4 twitter.com/kfor instagram.com/kfortv4/ 2022-04-01T03:16:15Z

Alcalde de Tulsa G.T. Bynum, un republicano, dijo en un comunicado: “Los líderes de la policía de Tulsa me llamaron la atención sobre este video el mes pasado como parte de su investigación. Es desgarrador ver a un compañero de Tulsan sufriendo una crisis de salud mental en un video, y es un recordatorio de las situaciones difíciles que enfrentan los oficiales en el campo todos los días. Confío en la investigación realizada por el Departamento de Policía de Tulsa”.

El jefe de policía de Tulsa, Wendell Franklin, agregó en Twitter, junto con un enlace a más imágenes de la cámara corporal: “Las acciones del oficial están bajo investigación, pero el video muy editado nunca cuenta toda la historia. Se pusieron a disposición de los medios cinco videos con un total de más de 5 horas. Aquí hay uno que captura 1 1/2 horas del encuentro”.

Damario Solomon Simmons, un abogado que representa a Paris, dijo en un comunicado: “Se contrató a SolomonSimmonsLaw para representar a la Sra. LaDonna Paris, una bisabuela negra de 70 años y estudiante de seminario que fue objeto de burlas, acoso y antagonismo por parte de Tulsa. Oficiales del Departamento de Policía antes de que la maltrataran mientras la arrestaban por manifestaciones conductuales de un trastorno de salud mental en octubre de 2021. Los oficiales de TPD involucrados sabían perfectamente que la Sra. Paris estaba sufriendo un episodio maníaco bipolar, pero aún así provocaron y atacaron brutalmente a la Sra. Paris mientras se ríe de su discapacidad como si fuera una broma. Estamos disgustados por este comportamiento escandaloso captado en video y el hecho de que el Departamento de Policía de Tulsa haya intentado echarle la culpa del incidente a la víctima de un episodio de salud mental y brutalidad policial”.

El abogado agregó: “Estamos aún más preocupados por la práctica frecuente del Departamento de Policía de Tulsa de ignorar e incluso aprobar por completo el trato discriminatorio, la humillación y la violencia de sus oficiales hacia las personas que sufren trastornos de salud mental, especialmente los afroamericanos. Planeamos realizar una conferencia de prensa en un futuro cercano para que la Sra. Paris pueda hablar sobre su experiencia y esperamos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para responsabilizar a los oficiales involucrados en el ataque y al Departamento de Policía de Tulsa por sus acciones vergonzosas, ilegales y discriminatorias. acciones y buscar justicia para la Sra. Paris. #JusticiaparaLaDonna #BlackLivesMatter”.

