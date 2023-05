¿Ron DeSantis le ganará a Donald Trump?: ¿Qué revelan encuestas?

Este miércoles Ron DeSantis hizo oficial su anuncio de que competirá por la nominación del Partido Republicano en las elecciones del próximo año, con la intención de convertirse en el futuro presidente de Estados Unidos.

Y aunque todavía es muy pronto para saber a ciencia cierta cómo se comportará el electorado en las elecciones primarias del 2024, tras el anuncio del Gobernador de Florida sobre su salto a la contienda Presidencial, deja ver que cuenta con dos dígitos de apoyo, pero todavía muy lejos de Donald Trump, quien sigue siendo hasta ahora el favorito para ganar la nominación de su partido.

Así lo aseguró NBC News, tras revelar que las encuestas más recientes, realizadas por Real Clear Politics, muestran a DeSantis en segundo lugar en la intención de voto de los republicanos, detrás del expresidente Trump.

NBC News presentó un cuadro del panorama electoral hasta hoy, que deja ver que Trump lidera sobre otros candidatos republicanos y otros nombres de quienes aun no se han lanzado pero que son vistos como potenciales contendores.

Las cifras muestran que Trump cuenta con más de la mitad del apoyo electoral de los votantes de su partido, con el 55.5% de intención de voto, mientras que DeSantis tiene el 21.1%, seguidos por Mike Pence, con 5.0%, Nikki Haley, con 4.5% y Vivek Ramaswamy, con 3.0%.

En el análisis de NBC, advirtieron que aunque es prematuro poder vislumbrar lo que será la carrera a la Presidencia, cuando falta más de un año para los comicios, de seguir así la intención de voto, es probable que la pelea fuerte por la nominación se de entre Trump y DeSantis.

Trump ha desestimado las capacidades de DeSantis para enfrentarlo, y en más de una ocasión, antes de que oficializara su candidatura, mencionó que el Gobernador de Florida no podrá darle una dura batalla a él, y por el contrario, eso lo quemaríá políticamente.

En su anuncio político, DeSantis atacó a Biden, apeló a la crisis migratoria y defendió sus leyes anti-inmigrantes y anti comunidad LGBTQ como normas de sentido común, que quiere preservar, de llegar a la Casa Blanca.

“La frontera es un desastre. El crimen infesta nuestras ciudades, el Gobierno federal hace más duro para las familias poder costear las cosas para poder vivir, y el presidente se tambalea. Pero detener eso es una opción, el éxito se puede lograr y la libertad es algo por lo que vale la pena luchar”, dijo DeSantis en su anuncio.

“Manejar correctamente el barco exige restaurar la cordura de nuestra sociedad, devolver la normalidad a nuestras comunidades y la integridad a nuestras instituciones. La verdad debe ser nuestra base, y el sentido común no debe ser una virtud poco común”, agregó DeSantis.