Ron DeSantis oficializa su campaña por la Presidencia: (Quiero) “liderar el grandioso regreso americano”

Tal y como ya se había revelado, este miércoles el actual gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció oficialmente su campaña en busca de convertirse en el próximo presidente de Estados Unidos, una vez conquiste la nominación del Partido Republicano en las primarias del próximo año, donde tiene a Donald Trump como su mayor rival.

El polémico Gobernador, quien recientemente firmó una ley anti-inmigrante, que castiga a empleadores que contraten a indocumentados, da cárcel a quienes transporten hacia el estado a personas sin papeles, incluso si son familiares y exige que pacientes revelen su estatus migratorio en hospitales, se lanzó formalmente al ruedo por la Presidencia, y FOX News mostró el comercial con el que hizo su anuncio.

En el video, que puedes ver en este link, el político Republicano sale de la oscuridad a envíar su mensaje, mientras de fondo suena una melodía de suspenso perturbador.

FIRST ON FOX: @GovRonDeSantis launches presidential campaign with 'Great American Comeback' videohttps://t.co/uyBBEN8kyC — Fox News (@FoxNews) May 24, 2023

El político, quien a principios de este mes, además promulgó una ley que prohíbe la atención médica de afirmación de género, como la terapia hormonal para jóvenes transgénero, la prohibición de abortos más allá de la semana 12 y expansiones a las reglas de derechos de los padres del Florida para que las escuelas inferiores no hablen de la homosexualidad ni aborden preguntas de los niños sobre temas LGBTQ, criticó a Biden en su anuncio.

“La frontera es un desastre. El crimen infesta nuestras ciudades, el Gobierno federal hace más duro para las familias poder costear las cosas para poder vivir, y el presidente se tambalea. Pero detener eso es una opción, el éxito se puede lograr y la libertad es algo por lo que vale la pena luchar”, se escucha a DeSantis decir en su anuncio, donde lanza dardos contra los críticos de sus leyes y menciona que la sociedad no está en sus cabales.

“Manejar correctamente el barco exige restaurar la cordura de nuestra sociedad, devolver la normalidad a nuestras comunidades y la integridad a nuestras instituciones”, agregó el político. “La verdad debe ser nuestra base, y el sentido común no debe ser una virtud poco común”.

“En Florida probamos que podemos hacerlo, nosotros elegimos los hechos por encima del miedo, la educación por encima del adoctrinamiento, la ley y el orden por encima de las revueltas y el desorden. Nosotros agarramos la línea cuando la libertad estaba pendiendo en la balanza”, advirtió en su video de 90 segundos el Gobernador de Florida.

Play

Reporter breaks down Ron DeSantis announcing 2024 campaign on Twitter Ron DeSantis' decision to announce his 2024 White House bid in a conversation with Elon Musk on Twitter is set to make a blunt statement about his campaign, the populism of the modern Republican Party and an accelerating conservative media revolution. More on CNN This Morning. #CNN #News 2023-05-24T14:05:48Z

“Nosotros mostramos que podemos y debemos revitalizar a Estados Unidos. Nosotros necesitamos la valentía para liderar y la fuerza para ganar. Soy Ron DeSantis y estoy compitiendo para ser Presidente para liderar el grandioso regreso estadounidense”, concluyó el precandidato republicano.

DeSantis, de familia italiana, tiene 44 años, nació en Jacksonville, Florida en 1978, es gobernador desde el 2019, y entre 2013 y 2018 fue congresista federal representando a su estado. Es republicano, está casado desde 2009 y tiene 3 hijos.

Dinos que te parece el anuncio de DeSantis y cuéntanos si lo apoyarás en su busqueda de la Presidencia.