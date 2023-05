Trump en nuevo problema con víctima de abuso sexual: ¿De qué lo acusan?

El pasado 9 de mayo, el expresidente Donald Trump sufrió un duro golpe, luego de que un jurado de Nueva York lo encontrara culpable de abuso sexual, en el caso civil que había interpuesto la escritora y periodista E. Jean Carroll, quien aseguró que el exmandatario la violó en los años 90.

Y aunque el jurado determinó que Trump debía pagar a las periodista $5 millones de dólares ($2 millones por el abuso y $3 millones por difamación), al haber asegurado que la mujer inventó la historia para vender sus libros, ahora nuevas declaraciones del republicano lo tienen nuevamente enfrentando otra acción legal.

Así lo reveló el periódico New York Times, donde se aseguró que E. Jean Carroll, busca la reparación de nuevos daños ocasionados por Trump, tras comentarios que el político hizo hace dos semanas en entrevista con CNN, donde no solo negó una y otra vez haber abusado sexualmente de la escritora, sino que insistió en que su historia fue inventada, cayendo de nuevo en actos de presunta difamación.

Play

E. Jean Carroll seeks new damages from Trump after CNN comments “The fact that he has repeated the liable after being found to have sexually abused her and liabled her—it’s outrageous, and it’s supportive of punitive damages. This verdict could be greater than the $5 million that she got in the first case,” says George Conway. » Subscribe to MSNBC: on.msnbc.com/SubscribeTomsnbc Follow MSNBC Show Blogs MaddowBlog:… 2023-05-23T01:00:32Z

De acuerdo al citado medio, el equipo legal de la periodista afirma que el republicano “mostró la profundidad de su malicia” hacia la mujer en sus comentarios, por lo que buscarán una “muy sustancial” indemnización por daños en una solicitud instaurada este lunes.

“En una carta separada al juez (quien lleva un caso de la mujer contra Trump por difamación de 2019) la abogada de Carroll, Roberta A. Kaplan, reveló sin dar más detalles que Trump amenazó con demandar a Carroll ‘en represalia y posiblemente para buscar sanciones'”, afirmó el Times. El medio explicó que “en su presentación le piden al juez, Lewis A. Kaplan, que le permita revisar la demanda por difamación de 2019 para incluir el hecho del veredicto, así como las declaraciones posteriores al veredicto del Sr. Trump en CNN y otras que hizo sobre la Sra. Carroll en su plataforma Truth Social”.

Play

Five notable moments from Trump’s CNN town hall CNN’s town hall with former President Trump in New Hampshire on Wednesday was filled with a number of headline-making moments, marking Trump’s first appearance on the network in years. The former president kicked off the forum, which was moderated by CNN anchor Kaitlan Collins, by touting his false claims that the 2020 presidential election was… 2023-05-11T06:03:15Z

En la entrevista que Trump tuvo el 10 de mayo con CNN, un día después de haber sido hallado culpable de acoso sexual, afirmó que las denuncias de Carroll, quien asegura que Trump la violó en el vestier de una tienda por departamentos de Manhattan, es “falso” y es una “historia inventada”.

Además, el precandidato republicano a las elecciones del 2024 utilizó expresiones como “loca”, para referirse a la demandante, y calificó el juicio civil que está apelando, como “un trato amañado”.

De acuerdo al New York Times, en la nueva movida legal se afirma que las declaraciones de Trump, “muestran la profundidad de su malicia hacia Carroll, ya que es difícil imaginar una conducta difamatoria que posiblemente pueda estar más motivada por el odio, la mala voluntad o el despecho”.

Asimismo, los documentos agregaron que: “Esta conducta respalda una indemnización por daños punitivos muy sustancial a favor de Carroll tanto para castigar a Trump, para disuadirlo de cometer más difamación como para disuadir a otros de hacer lo mismo”.

Play

Trump brushes off sex abuse verdict in CNN town hall After years of calling CNN 'fake news,’ Donald Trump held a campaign town hall on the network. It came just days after a jury found that Trump, the current frontrunner in the Republican primary race, sexually abused and defamed columnist E. Jean Carroll. #trump #townhall #news Watch The National live on YouTube Sunday-Friday at 9… 2023-05-11T02:36:03Z

“Se burla del veredicto del jurado y de nuestro sistema de justicia si él puede seguir repitiendo las mismas declaraciones difamatorias una y otra vez”, aseveró la abogada de la escritora Carroll.

Tras salir a la luz la solicitud de la periodista afectada, el Times citó a Alina Habba, abogada de Trump, quien negó que se puedan justificar “daños en la demanda por difamación de Carroll de 2019, y mucho menos daños punitivos”.