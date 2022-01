Hombre disparó a tres oficiales de policía de Houston: Roland Caballero [VIDEO]

Roland Caballero es el delincuente acusado de dispararle a tres policías de Houston, Texas. Los videos capturaron los intensos disparos en la escena.

El alcalde de Houston, Sylvester Turner, dijo en una conferencia de prensa que “ciertamente estamos orando por nuestros policías que recibieron disparos hoy”. Uno recibió un disparo en el pie, otro en la pierna y otro en el brazo. Todas las lesiones no ponen en peligro la vida de ellos. Todos están en el hospital “con heridas de bala”.

“Los tres oficiales están de buen humor. Todos hablaron”, dijo el alcalde, y agregó que los funcionarios de la ciudad les agradecieron por su servicio. El alcalde dijo que estaba agradecido de que las heridas de los oficiales no fueran peores.

Caballero tiene un largo historial criminal, que puedes leer más adelante en esta historia.

Esto es lo que necesita saber:

Los videos que circulan en Facebook capturaron fuertes disparos mientras los oficiales estaban en la escena.

Un segundo video también capturó disparos cuando los oficiales fueron detenidos en medio de la carretera.

“¡¡EL SOSPECHOSO ABRE FUEGO A LA POLICÍA AQUÍ EN EL CONDADO DE HARRIS!!! ¡Se informa que 3 oficiales de HPD recibieron disparos en este tiroteo! ¡Aquí está el video dramático con sonido donde el sospechoso abrió fuego contra estos oficiales!” escribió el condado de Harris, Texas, el agente Mark Herman, en Facebook, compartiendo uno de los videos. “¡Actualmente, el condado de Harris lidera la nación en asesinatos! ¡Oremos por estos 3 oficiales de HPD y sus familias!”

También apareció un tercer video que mostraba un robo de auto que, según la policía, involucraba al mismo sospechoso.

HOUSTON – Police say 31yo Roland Caballero carjacked this Mercedes after shooting 3 officers. Caballero is barricaded inside a #Houston home. One officer was shot in the foot, another the leg, the third in the arm. All non life-threatening injuries. @FOX4 pic.twitter.com/5NiyypDSix

— Peyton Yager (@peytonyager) January 28, 2022