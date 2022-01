Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022: Colombia vs Perú: ¿Cómo ver el live stream?

Este viernes 28 de enero de 2022 se juega una nueva jornada de las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial de Qatar 2022. El partido entre la Selección Colombia y la Selección de Perú, corresponde a la fecha 15 de eliminatorias y se jugará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla, Colombia. Una partido difícil entre el cuarto y quinto de la tabla de posiciones rumbo al mundial.

El estadio Metropolitano cuenta con una capacidad para 47.000 espectadores y tendrá el 100% de aforo disponible, solo para publico local.

El partido comenzará a las 16:00 hora local de Colombia, y será televisado por la señal del Gol Caracol de Caracol TV y por Caracol Play. En cuanto a Perú, se podrá ver en vivo por medio de Movistar Play, Movistar Deportes Peru desde las 16:00 horas.

Actualmente, Colombia es cuarta en la tabla de clasificación, sumando un total de 17 puntos tras empatar 0-0 ante Paraguay, en zona de clasificación directa al Mundial. Mientras que los peruanos están en la quinta casilla de la tabla de posiciones, igualando los mismos 17 puntos de los colombianos, tras ganar 1-2 ante Venezuela en el estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela​, gracias a los goles de Lapadula y Cueva. Actualmente se encuentran en la zona de Repechaje.

¡Vuelven las mejores Eliminatorias del mundo! 🤩​ ​Las #EliminatoriasSudamericanas rumbo a Catar 2022 entran en la recta decisiva 🔜🏆​ 🗓️ Días y horarios de las jornada 1⃣5⃣ pic.twitter.com/We9UjspE9D — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) January 24, 2022

Nota: Heavy puede ganar una comisión de afiliado si se registra a través de un enlace en esta página

¿Cómo ver el Live Stream?

En los Estados Unidos, el partido (16:00 horas ET, 15:00 horas CT y 13:00 horas PT hora de inicio) no se transmite por televisión, pero cualquier persona en los EE.UU. puede ver el partido entre Colombia vs Perú y todos los juegos clasificatorios de la Copa del Mundo CONMEMBOL exclusivamente en FuboTV .

Deberá suscribirse al paquete básico “Latino Plus” o al paquete básico “Fubo Starter” más el complemento “CONMEBOL & More” para ver:

Míralo en FuboTV

Una vez registrado en FuboTV, puedes ver Colombia vs Perú en vivo en la aplicación FuboTV (en los canales fubo Sports Network 2 o Eliminatorias CONMEBOL 1), que está disponible en tu Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV .

Si no puede ver en vivo, FuboTV también viene con 250 horas de espacio DVR en la nube, así como una función de retroceso de 72 horas, que le permite ver partidos a pedido dentro de los tres días posteriores a su conclusión, incluso si usted no los grabe.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Tanto los cafeteros como los peruanos llegan a este partido con la obligación de ganar el partido y sumar las tres puntos, ya que ambas selecciones se encuentran con la misma cantidad de puntos pero con diferencia de goles, y alguna distracción durante os 90′ minutos de partido, podría costarles su boleto rumbo al mundial de Qatar 2022.

Los colombianos viene de ganar el partido amistoso frente a Honduras, 2-1, en un partido disputado en la ciudad de Miami. En cuanto a las eliminatorias, la última vez que jugó Colombia, fue frente a Paraguay, en un compromiso que terminó empatado a ceros.

¡MAÑANA JUEGA COLOMBIA, JUNTOS LO LOGRAMOS! 💛💛💙❤️ 🗓 Viernes 28 de enero

🆚 🇵🇪

⏰ 4:00 p.m. (hora COL)

🏆 Clasificatorias Copa Mundial de la FIFA Catar 2022

🏟 Metropolitano, Barranquilla

📺 @GolCaracol #JuntosLoLogramos🇨🇴 pic.twitter.com/osku6CqdfN — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) January 27, 2022

Por su parte los incas, viene de ganar el amistoso frente a Jamaica 3-0. En cuanto a eliminatorias, los peruanos ganaron frente a Venezuela 1-2, en condición de visitante.

En cuanto al partido frente a Colombia, los peruanos vienen con las bajas de los laterales Luis Advíncula y Miguel Trauco, ya que ambos deben cumplir con fecha de suspensión. Más la baja del volante Pedro Aquino por razones médicas. Se habla de que los encargados de cubrir dichas posiciones serían Aldo Corzo y Nilson Loyola.

Colombia vs Perú: horarios del partido por Eliminatorias Sudamericanas

• Argentina: 18:00 horas por TyC Sports y TyC Sports Play

• Uruguay: 18:00 horas por Canal a Confirmar

• Brasil: 18:00 horas por Canal a Confirmar

• Chile: 18:00 horas por TNT Sports, TNT Sports HD y Chilevisión

• Paraguay: 18:00 horas por Canal a Confirmar

• Bolivia: 17:00 horas por Cotas TV

• Venezuela: 17:00 horas por TLT Play

• Ecuador: 15:00 horas por El Canal del Fútbol y ECDF Youtube

• México: 14:00 horas por SKY Sports

Posible alineaciones

Posible alineación de la Selección Colombia: David Ospina; Stefan Medina, Sánchez, Mina, Tesillo; Juan Cuadrado, Barrios, Uribe, Luis Díaz; James Rodríguez y Radamel Falcao. DT: Reinaldo Rueda.

Posible alineación de la Selección de Perú: Pedro Gallese, Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Nilson Loyola, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Sergio Peña, André Carrillo, Christian Cueva y Gianluca Lapadula. DT: Ricardo Gareca.

LEER MÁS: Neymar contó cómo nació su amistad con Leo Messi