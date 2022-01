Neymar contó cómo nació su amistad con Leo Messi

Neymar ha estado hablando sobre la vida en Barcelona junto a Lionel Messi y reveló cómo el capitán lo ayudó a establecerse y prosperar en el Camp Nou después de un comienzo difícil.

El brasileño se ha sincerado sobre sus primeras dificultades en el Barça en su nuevo documental “The Perfect Chaos”, que se ha estrenado en Netflix. Neymar dice que “todo cambió” para él tras un incidente en el vestuario durante la derrota por 1-0 ante el Athletic en San Mamés en diciembre de 2013, según informa Diario Sport.

Lionel Messi changed everything for Neymar 🥺❤️ pic.twitter.com/HBhTzKVIE7 — ESPN FC (@ESPNFC) January 26, 2022

“Cuando llegué al Barça parecía que estaba dentro de una PlayStation: compartía equipo con jugadores a los que admiraba y que eran como videojuegos”, dijo. “Me costó entrar. Todo era muy diferente. Los jugadores estuvieron increíbles y eso me asustó un poco. Todo cambió en el partido de Bilbao”.

El consejo de Messi que ‘lo cambió todo’

Luego, Messi se hace cargo de la historia y revela que se sorprendió al encontrar a Neymar llorando en el vestuario. El brasileño continúa explicando: “Messi se me acercó y me preguntó qué me estaba pasando. Traté de explicárselo en mi español. No puedo jugar, no puedo ser yo mismo”.

“Me di cuenta de que lloraba”: el revelador relato de Lionel Messi en la serie de Netflix sobre Neymar https://t.co/paWsICQqr7 pic.twitter.com/VuqLqxLZks — LA NACION (@LANACION) January 27, 2022

Neymar admitió que las palabras de Messi eran exactamente lo que necesitaba. Él dijo: “Creo que ese era el tipo de apoyo que necesitaba en ese momento. A partir de ahí, todo cambió. Empecé a sentirme más ligero”.

Neymar admite que quería regresar al FC Barcelona

Neymar también admite en su documental que sí quería regresar a Barcelona después de haber dejado el club en 2017 para irse al Paris Saint-Germain francés. El brasileño fue vinculado regularmente con un movimiento hacia atrás y revela que había decidido irse en 2019, según informa Marca.

“Cuando tomé la decisión de irme del PSG, no fue por un hincha o un club. Es porque vi que me sentiría mejor en otro lado”, dijo. “Nunca tuve nada contra la afición del PSG, ni contra el propio club. Nunca fue eso. Al contrario, estoy muy agradecida. Aunque no quería continuar, tenía que entrenar y estar preparado. Porque si jugaba mal, todos me culparían. Si perdemos, yo soy el primer responsable. Sé la carga y la responsabilidad que tengo”.

Neymar terminó quedándose en el PSG y firmó una extensión de contrato en mayo de 2021 que se extiende hasta 2025. El brasileño se reencontró con Messi el verano pasado cuando el argentino conmocionó al mundo del fútbol al dejar el Barcelona y mudarse al PSG con un contrato de dos años.





Neymar: El caos perfecto | Tráiler oficial | Netflix Una mirada única a uno de los deportistas más famosos y mejor pagados de todos los tiempos. Neymar es un héroe en la cancha, pero una figura polémica fuera de ella. Esta serie documental de tres partes, dirigida por David Charles Rodrigues, muestra el lado personal del astro del fútbol Neymar da Silva Santos Júnior… 2022-01-11T13:00:01Z

