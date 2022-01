¿El agente de Dembelé en conversaciones con el PSG? [FOTO]

El futuro del extremo francés Ousmane Dembélé en el Barcelona aún es incierto y continúa en los titulares cuando queda menos de una semana de la ventana de transferencia de enero de 2022.

El último desarrollo en la saga en curso se refiere al agente de Dembélé, Moussa Sissoko, quien fue visto en el aeropuerto de Barcelona esta semana. Increíblemente, El Chiringuito TV ha logrado capturar el momento en que sonó el teléfono de Sissoko y quién estaba al otro lado.

Las imágenes de televisión afirman que un tal ‘Leonardo Psg’ estaba llamando a Sissoko, lo que sin duda aumentará las especulaciones sobre el futuro de Dembélé una vez más. El exinternacional brasileño Leonardo es, por supuesto, el director deportivo del equipo de la Ligue 1.

El Chiringuito have managed to snap the moment ‘Leonardo Psg’ rang Ousmane Dembélé’s agent. https://t.co/zucJJrYZ8C

— Sport Witness (@Sport_Witness) January 26, 2022