Director de servicios de recreación y golf de Coronado, investigado por insultos racistas: Roger Miller [VER]

Roger Miller es el director de servicios de recreación y golf en Coronado, California, quien está siendo investigado por la ciudad luego de que él y su esposa fueran acusados de hacer declaraciones racistas y antiasiáticas en un video viral. El incidente que involucró a una pareja asiática ocurrió en el Fashion Island Mall en Newport Beach, California, según SanDiegoVille.

Los comentarios racistas iniciales que llevaron a la pareja anónima a comenzar a grabar a Miller y su esposa, Sandie Miller, durante el incidente del 29 de enero de 2022 no fueron captados en video. La persona que grabó el video le dijo a SanDiegoVille: “Mi novia y yo estábamos de compras en Fashion Island en Newport cuando una pareja pasa junto a nosotros, hace contacto visual con nosotros y dice ‘oooh el COVID te va a atrapar’, ‘esos chinos propagando COVID’, y habla continuamente entre ellos, pero deliberadamente lo suficientemente alto como para que podamos escuchar los insultos y comentarios raciales”.

Agregó: “Luego, en voz alta, sueltan comentarios raciales sobre otra pareja asiática y un bebé que pasa caminando”. Le dijo al sitio web de noticias: “Cuando los confrontamos, no vieron fallas en sus acciones y, en cambio, con orgullo y continuamente soltaron comentarios raciales que nos atacaban”.

Miller, de 55 años, de Temecula, California, fue identificado por el popular usuario de las redes sociales ThatDaneshGuy, conocido por investigar e identificar a personas acusadas de racismo u otro comportamiento inapropiado en videos virales, quien volvió a publicar el video a sus cientos de miles de seguidores en TikTok y Twitter. . La ciudad de Coronado confirmó en un comunicado que el incidente estaba siendo investigado.

“La Ciudad se enteró de una grabación de un empleado de la Ciudad y de los supuestos comentarios realizados. La ciudad tomó medidas inmediatas para investigar este informe. Como se trata de un asunto de personal, no puedo discutir detalles en este momento. Este es un asunto serio y estoy tomando las medidas apropiadas”, dijo la administradora de la ciudad, Tina Friend, en un comunicado publicado el 30 de enero. “La ciudad de Coronado es un lugar acogedor para todos”.

Roger Miller y su esposa, Sandra Miller, de 56 años, no pudieron ser contactados por Heavy para hacer comentarios y no emitieron una declaración sobre el video. La pareja que originalmente publicó el video en TikTok tampoco pudo ser contactada por Heavy para hacer comentarios.

El video muestra a Roger Miller y su esposa mostrando el dedo medio a la pareja mientras se marchan después de que ella dijo “Regresen a China”

El video viral comienza con Roger Miller y su esposa, Sandie Miller, alejándose de una pareja asiática en un estacionamiento en el Fashion Island Mall. La pareja está grabando a los Miller mientras caminan hacia su automóvil. En la leyenda del video publicado en Tikto por @warmsocks01, el cartel escribió: “Esta pareja racista comenzó a llamarnos insultos raciales de la nada y culpó a los asiáticos por iniciar COVID. Continuaron diciendo comentarios racistas en voz alta para que los escucháramos, así que los confrontamos”.

En el video, se puede escuchar a la mujer, identificada como Sandie Miller, diciendo: “Me encanta que no seamos su país, ¿verdad? Me encanta que no seamos comunismo. Eso me encanta mucho”. Ella y su esposo se alejan de la pareja hacia su auto de espaldas a la cámara.

Una de las personas que filman les pregunta: “¿Estás diciendo esas palabras hacia nosotros?” Y se puede escuchar a su novio diciéndole a la pareja: “Por cierto, ni siquiera somos chinos”. El hombre, identificado como Roger Miller, luego dice: “Sí, tal vez podría ser”, y su esposa grita: “¡Estados Unidos es un país libre!”. mientras se sube a su coche. Luego grita: “¡Regresa a China!”. Mientras la pareja, identificada como los Miller, se marcha, ambos señalan con el dedo medio a la pareja que los está filmando, muestra el video.

Miller fue nombrado Director de Servicios de Recreación y Golf en 2015 y ganó más de $200,000 en ese cargo en 2020

Miller fue nombrado director de Servicios de Recreación y Golf de la ciudad de Coronado en 2015 y ha trabajado para la ciudad de Coronado desde 2009, según su perfil de LinkedIn. Es miembro de la Asociación de Superintendentes de Campos de Golf de América. También trabajó anteriormente como tesorero de la Liga Pequeña de Temecula Valley y fue el gerente de béisbol en Linfield Christian Middle School, según su perfil de LinkedIn. Miller ganó más de $200,000 en su trabajo en la ciudad en 2020, según los registros de nómina de Transparent California.

Miller fue director de la Asociación de Superintendentes de Campos de Golf de San Diego de 2013 a 2016, escribió en LinkedIn. Asistió al Riverside Community College de 1985 a 1987 y a la Universidad Politécnica del Estado de California de 1987 a 1991, y se graduó con una licenciatura en ciencias en horticultura ornamental, según su perfil de LinkedIn. Fue miembro del Cal Poly Turf Club mientras estuvo allí, escribió en LinkedIn.

Según un artículo de 2015 en Coronado Eagle & Journal, Miller nació en Los Ángeles y se graduó de Elsinore High School. El artículo dice: “Armado con un título universitario recién obtenido, Miller se convirtió en asistente del superintendente y luego en superintendente en el campo de golf Pelican Hill en Newport Beach. Más tarde, Miller se convirtió en el superintendente del campo de golf y fue ascendido a gerente comercial en el campo de golf North en Sun City, California, que fue una de las primeras comunidades de Del Webb. Después de la recesión de la economía en 2008, Miller trabajó brevemente en paisajismo antes de unirse al Campo de Golf Municipal de Coronado en junio de 2009 como director de servicios de golf”.

El artículo dice que Miller y su esposa tienen dos hijos adultos y viven en Temecula. Según la página de Facebook de Sandie Miller, ella también se graduó de Elsinore High School después de haber nacido en Little Silver, Nueva Jersey. Ella dijo en Facebook que trabaja en Linfield Christian School, pero los detalles de su empleo o si todavía trabaja en la escuela de Temecula no estaban disponibles de inmediato.

Miller ha sido objeto de controversia y fue nombrado en una demanda contra la ciudad de Coronado alegando acoso laboral, discriminación y represalias

En marzo de 2018, Miller fue objeto de controversia narrada en un artículo de San Diego Reader titulado “Alguien está jugando en Coronado”. El ex empleado del campo de golf municipal de Coronado, Mike Horvath, dijo al sitio de noticias: “Roger Miller ha actuado sin miramientos y no hay supervisión”.

El artículo agregó: “Mike Horvath, quien trabajó 25 años en Coronado Muni desde los 12 años hasta diciembre pasado, dice que Miller ha hecho más o menos lo que le place, al diablo con los estatutos de la Ciudad de Coronado. Además, Horvath alega que Miller, como director de servicios de golf, participó en una campaña de represalias contra cualquiera que se atreviera a cuestionar el funcionamiento de su feudo de 18 hoyos”.

The San Diego Reader escribió: “Horvath sostiene que Miller comenzó una campaña de acoso dirigida a él. “Me difamó acusándome de ‘agredir’ a una trabajadora en la tienda profesional y afirmando que usé un insulto anti-gay. Y una vez, incluso permitió que la gerencia de Bayside llamara a la policía; hizo algunas cosas locas’”.

Miller también estuvo entre los empleados de la ciudad de Coronado nombrados en una demanda por despido injustificado y acoso por parte del ex empleado de la ciudad Sean Ryan. Los detalles de la demanda se pueden ver aquí. Se presentó en 2018 en la corte del condado de San Diego.

