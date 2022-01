Niño de 7 años víctima de un tiroteo ocurrido en Houston [VIDEO]

Un niño de 7 años está entre las tres personas baleadas en incidentes separados temprano en la mañana del 30 de enero de 2022 en Houston, dijo la policía. El niño sobrevivió al tiroteo, según funcionarios de la policía de Houston. Las dos víctimas de los otros incidentes también sobrevivieron. El video de la escena, que puede ver a continuación, muestra a la policía de Houston investigando en el edificio de apartamentos de Fondren Road.





HPD: 7-year-old child shot inside SW Houston apartment 2022-01-30T12:07:41Z

El comandante de la policía de Houston, Matthew May, dijo en el lugar: “Tenemos información muy limitada en este momento. A las 12:10 recibimos una llamada. Cuando salimos aquí nos enteramos de que un niño de 7 años había recibido un disparo en la pierna. HFD ya había transportado al niño de 7 años al hospital Memorial Hermann. Tenemos unidades allí en este momento revisándolos, la familia está allí y están entrevistando a la familia mientras hablamos. Es información muy limitada sobre lo que sucedió hasta que obtengamos una declaración completa de la familia, realmente no tenemos claras las circunstancias exactas”.

May dijo que el tiroteo ocurrió en el apartamento de Fondren Road. Dijo que “no hay señales de que provenga del exterior del apartamento. No hay armas en el apartamento. No hemos localizado el arma en este momento”. Dijo que la familia está siendo cooperativa”. No se encontraron casquillos de bala en el apartamento, que es parte del complejo Braeswood Oaks, dijo May.

No hubo otras víctimas en el lugar. Según la policía, había otros niños dentro del apartamento. La víctima sufrió una herida de bala justo debajo de la cadera descrita por la policía como “de principio a fin”. Heavy on Houston proporcionará más información cuando esté disponible a través de la policía de Houston. El niño estaba en condición estable en el hospital el domingo por la mañana, dijo la policía. La investigación está en curso.

El tiroteo fue uno de al menos tres en la ciudad en las primeras horas de la mañana del domingo 30 de enero de 2022. Aquí están los detalles de los otros dos incidentes:

Un hombre recibió varios disparos mientras estaba en su camioneta en un estacionamiento, dice la policía

En al menos el segundo tiroteo de la noche, un hombre recibió un disparo y resultó herido en la cuadra 7400 de Airline Drive, dijo la policía de Houston. La víctima recibió varios disparos mientras conducía su camioneta en un estacionamiento, según la policía y el video de la escena, que se puede ver arriba. La víctima resultó gravemente herida en el tiroteo, pero fue llevada a un hospital local y se espera que sobreviva, dijo la policía. El video mostró múltiples agujeros de bala en el camión.

El teniente de la policía de Houston, Emanuel Pavel, dijo en la escena del tiroteo: “Aproximadamente a las 2:34 a. m., los oficiales fueron llamados a un tiroteo que ocurrió justo detrás de mí aquí en la cuadra 7400 de Airline Drive y Little York. Cuando llegaron los oficiales, encontraron que la víctima había recibido múltiples disparos en las piernas, el abdomen y los brazos también. Le colocaron cuatro torniquetes para tratar de detener la sangre. EMS transportó a la víctima al hospital donde se encuentra en estado crítico pero estable, a partir de ahora”.

Pavel dijo en la escena que la víctima es un hombre de unos 20 años. “La información preliminar que hemos recopilado de los testigos es que estaba esperando aquí en su camioneta negra que está detrás de mí tratando de entrar a este estacionamiento donde está un camión de tacos”, dijo Pavel. “Había un SUV que era blanco o tostado detrás de él, o se frustraron o lo conocían, y se detuvieron junto a él y fue entonces cuando comenzaron a descargar y disparar contra su vehículo golpeándolo varias veces”.

Otro hombre recibió un disparo en la espalda en una casa en Castlecreek Lane, según la policía

Otro hombre recibió un disparo alrededor de las 4:40 a. m. en una casa en la cuadra 5400 de Castlecreek Lane, según la policía de Houston y un video de la escena. La policía ha dado a conocer pocos detalles sobre el tercer tiroteo, y no habló con los periodistas en el lugar frente a la cámara. Heavy on Houston se actualizará con más a medida que esté disponible.

Según los informes iniciales de la policía, los oficiales y bomberos de Houston fueron llamados a un tiroteo en la casa de Castlecreek Lane. El hombre fue encontrado con heridas de bala en la espalda y fue trasladado a un hospital local. Su estado no se conoció de inmediato.

El teniente Pavel dijo que cualquiera que tenga información sobre cualquiera de los tiroteos de la mañana del 30 de enero debe llamar a CrimeStoppers al 713-222-TIPS. Las denuncias también se pueden hacer de forma anónima a través del sitio web de Houston CrimeStoppers en crime-stoppers.org.

