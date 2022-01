Rodney McCoy: el novio de Carla Walker fue el único testigo de su secuestro

Carla Walker y su novio Rodney McCoy estaban sentados en su automóvil después de asistir a un baile de San Valentín en la escuela secundaria el 17 de febrero de 1974. Estaban estacionados en un estacionamiento de una bolera en Fort Worth, Texas, cuando de repente, un hombre abrió la puerta del asiento del pasajero y arrastró a Walker fuera.

El hombre golpeó a McCoy con una pistola y amenazó con matarlo antes de desaparecer con la niña de 17 años. Su cuerpo fue encontrado tres días después. La adolescente había sido violada y estrangulada, informó NBC5. Durante años, su asesinato no se resolvió, pero en el año 2020, los avances de ADN llevaron a las autoridades a un sospechoso, Glen McCurley, y pruebas adicionales confirmaron que su ADN coincidía con el que se recuperó en la ropa de Walker en la escena del crimen.

McCurley fue arrestado y su juicio tuvo lugar en agosto del 2021. Como testigo de su secuestro, McCoy habló sobre sus últimos momentos con su novia y testificó sobre lo que sucedió esa noche.

It was a night they can never forget…

The night of the Valentine's Day dance.

All-new #Dateline at 9/8c tonight on @NBC. pic.twitter.com/BGtZsYoZsX

— Dateline NBC (@DatelineNBC) January 28, 2022