La árbitro italiana Diana Di Meo sufre de chantaje sexual: difunden sus vídeos íntimos

Diana Di Meo es una árbitro de fútbol italiana e influencer de las redes sociales que dice que fue víctima de una “porno venganza” cuando le robaron videos y fotos sexualmente explícitos, según su página de Instagram.

Di Meo tiene 22 años de edad, y es oriunda de Pescara, Italia, según The Sun, que informó que “le habían robado fotos y videos privados y explícitos y los había publicado en WhatsApp y Telegram”.

The New York Post informó que Di Meo es un “árbitro de fútbol”. A veces también se la describe como árbitro de fútbol. Su página de Instagram está llena de fotos glamorosas. Tiene 129.000 seguidores en su página de Instagram. Su perfil de Instagram dice, cuando se traduce, “No te tomes la vida demasiado en serio, como quiera que sea, no saldrás con vida 🏋🏼‍♀️ Adicto al fitness”.

Ella también está en Facebook. Esa página dice que ella “Estudia en la Università degli Studi G. D’Annunzio di Pescara” y “Va al Liceo Scientifico Galileo Galilei Pescara”. La enumera como soltera. La polémica también ha llegado a Reddit. Heavy no se vinculará a esa página porque es un lugar donde se han compartido los videos que la muestran parcialmente desnuda.

Di Meo escribió en Instagram que ‘Hoy la víctima soy yo’

Di Meo publicó en su página de Instagram un video explicando la situación. La traducción del pie de foto muestra que compartió la definición de una “porno venganza”. El subtítulo dice:

Porno venganza:

La venganza pornográfica, también definida como “pornografía no consentida” y también abuso sexual a través de imágenes, es el acto de compartir imágenes o videos íntimos de una persona sin su consentimiento. Estoy aquí para hablar de eso, muchos de nosotros no podemos hacerlo y se esconden. Espero dar voz a todas esas víctimas a las que se culpabiliza, cuando en realidad el culpable está del otro lado de la pantalla, disparando o ‘compartiendo’”. Hoy la víctima soy yo, mañana podría ser un persona cercana que tal vez ahora está viendo los videos y sonriendo. Nunca es culpa de la víctima, recuérdalo. Siempre con la frente en alto, muchachos, siempre.

El video comentario está en italiano.

Di Meo les dijo a sus seguidores que creía que alguien hackeo su teléfono móvil

The Sun tradujo el video de Instagram de Di Meo. Según ese sitio de noticias, le dijo a sus seguidores: “Estos son videos privados que me han robado”.

Ella continuó,

Alguien debe haber logrado entrar en mi teléfono móvil. De lo contrario, no tengo idea de cómo fueron tomados. He puesto una denuncia y las autoridades se encargarán de todo. Agradezco a todos los niños y niñas que me escriben desde toda Italia. Es una situación que no le deseo a nadie, estoy tratando de resistir pero no todos lo logran. Debemos denunciar estos videos y las personas que siguen compartiendo estas cosas.

Distribuir pornografía como venganza puede ser un delito en algunas circunstancias.

